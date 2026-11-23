Компания Motorola официально подтвердила список смартфонов, которые получат обновление до Android 17. В список вошли 29 устройств, среди которых не только актуальные флагманы и складные модели, но и более доступные смартфоны серии Moto G. Распространение новой операционной системы уже началось, однако сроки её появления зависят от конкретной модели и региона.

По информации производителя, девять смартфонов уже начали получать стабильную версию Android 17. Для остальных 20 моделей обновление станет доступно в течение следующих месяцев.

Полный список устройств Motorola, которые получат Android 17

Серия Signature:

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Motorola Signature.

Серия Edge:

Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+ и Edge 70 Pro.

Motorola Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 60 Fusion и Edge 60 Pro.

Motorola Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro и Edge 50 Ultra.

Серия Razr:

Motorola Razr 70 и Razr 70 Ultra.

Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra.

Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra.

Motorola Razr Fold.

Серия Moto G:

Moto G86, G77, G75, G67, G57, G56, G47, G37 и Moto G Max.

Первыми обновление получат Motorola Signature, Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+, Edge 60 Pro, Razr 70 Ultra, Razr 50 Ultra, Razr Fold и Moto G86.

При этом доступность Android 17 может варьироваться в зависимости от страны и оператора мобильной связи. Что касается остальных смартфонов, точные даты производитель пока не называет.

Что нового появится в Android 17

Обновление принесет обновленный интерфейс с новыми значками, расширенными возможностями персонализации и измененным меню настроек. Также пользователи получат улучшенные инструменты для обмена файлами, в том числе возможность передачи данных на совместимые устройства Apple через Quick Share.

Особое внимание Motorola уделила безопасности. Система сможет автоматически блокировать экран после неудачных попыток аутентификации и более эффективно выявлять потенциально мошеннические сообщения.

Среди других нововведений — перевод в режиме реального времени с помощью Circle to Search, функция Instant Hotspot для быстрого обмена доступом к интернету и дополнительные настройки яркости HDR-контента.

Проверить наличие обновления владельцы смартфонов Motorola смогут в системных настройках в разделе «Обновление программного обеспечения». Компания отмечает, что развертывание Android 17 будет происходить постепенно.