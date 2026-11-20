Компания Microsoft представила новую систему безопасности Windows Baseline Protection, которая может неожиданно помочь разработчикам антипиратской защиты Denuvo. Эта технология позволит программам проверять состояние защитных механизмов Windows 11 и, при необходимости, отказываться от запуска на компьютерах, не соответствующих установленным требованиям.

Обновление было анонсировано 17 ноября в ходе конференции Microsoft Ignite 2026. Хотя его основное назначение заключается в повышении безопасности операционной системы, эта технология потенциально может стать серьёзным препятствием для распространённых методов обхода защиты компьютерных игр.

Как будет работать новая система защиты Windows 11

Windows Baseline Protection объединяет восемь уже имеющихся механизмов безопасности в единую систему проверки. Среди них — Secure Boot, защита на основе виртуализации (VBS), целостность памяти, проверка цифровых подписей драйверов и блокировка уязвимых драйверов.

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Вместо отдельной проверки каждого параметра разработчики программ смогут получать от Windows единый результат, который будет показывать, соответствует ли компьютер всем требованиям безопасности. Если хотя бы один необходимый механизм отключен, система сообщит о несоответствии.

Важно, что Microsoft не планирует автоматически блокировать все программы на таких устройствах. Окончательное решение будет оставаться за разработчиками программного обеспечения, которые смогут самостоятельно определять условия его запуска.

Почему это может стать проблемой для пиратских игр

В последнее время одним из популярных способов обхода Denuvo стало использование специального гипервизора. Этот метод позволяет вмешиваться в работу системы защиты, однако, как правило, требует отключения отдельных механизмов безопасности Windows.

Если Denuvo начнёт использовать Windows Baseline Protection, защищённые игры потенциально смогут обнаруживать такие конфигурации и отказываться от запуска.

В октябре разработчики Denuvo уже пытались противодействовать обходу через гипервизор. Обновлённая версия защиты, использованная в Star Wars: Galactic Racer, поначалу оказалась устойчивой к привычному методу. Однако в конце месяца появился усовершенствованный способ обхода, а в ноябре сообщалось и о полноценном взломе игры.

На данный момент Denuvo официально не объявляла о намерении использовать новую технологию Microsoft. В то же время Windows Baseline Protection уже тестируется партнёрами компании, в частности командой игровой платформы Battle.net.

Полноценный запуск Windows Baseline Protection запланирован на 2027 год. В настоящее время эта функция доступна для предварительного тестирования участникам программы Windows Insider.