Плюс пять часов автономной работы без каких-либо настроек. Apple объяснила, почему стоит перейти на Safari

Apple запустила кампанию, призванную убедить владельцев Mac отказаться от Chrome в пользу Safari. Компания создала отдельную страницу, на которой напрямую сравнивает свой браузер с самым популярным на рынке продуктом Google и приводит аргументы в пользу перехода.

Главный из них касается автономности. По данным Apple, в Safari на Mac можно смотреть видео на пять часов дольше на одном заряде, чем в Chrome. Кроме того, часто посещаемые сайты, как утверждает компания, загружаются в Safari в среднем на 45 % быстрее. Стоит помнить, что это результаты внутренних тестов самой Apple, и на практике разница будет зависеть от модели Mac, сайтов и сценариев использования.

Отдельно компания подчеркивает важность конфиденциальности. Речь идет, прежде всего, о функции Intelligent Tracking Prevention, которая ограничивает отслеживание пользователей со стороны сторонних рекламных механизмов. Среди преимуществ Apple также называет интеграцию с собственной экосистемой, то есть синхронизацию закладок, паролей и истории между iPhone, iPad и Mac.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Компания уверяет, что перейти с Chrome на Safari просто, а все закладки, пароли и настройки из браузера Google можно перенести автоматически. Впрочем, убедить пользователей будет непросто. Chrome остается самым популярным браузером в мире, в том числе и в Украине, а многие люди продолжают им пользоваться из-за расширений, привычки и синхронизации с Android-смартфонами и Windows-компьютерами.