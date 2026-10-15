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Плюс п’ять годин автономності без жодних налаштувань. Apple пояснила, чому варто перейти на Safari

Apple запустила кампанію за перехід з Chrome на Safari на Mac. Компанія обіцяє до п'яти годин довшу автономність під час перегляду відео і на 45% швидше завантаження сайтів.

Автор:
Наталія Дайнеко
safari

Apple запустила кампанію, яка має переконати власників Mac відмовитися від Chrome на користь Safari. Компанія створила окрему сторінку, на якій напряму порівнює свій браузер із найпопулярнішим на ринку продуктом Google і наводить аргументи на користь переходу.

Головний із них стосується автономності. За даними Apple, із Safari на Mac можна дивитися відео до п’яти годин довше на одному заряді, ніж у Chrome. Крім того, часто відвідувані сайти, як стверджує компанія, завантажуються в Safari в середньому на 45% швидше. Варто пам’ятати, що це результати внутрішніх тестів самої Apple, і на практиці різниця залежатиме від моделі Mac, сайтів і сценаріїв використання.

Окремо компанія наголошує на приватності. Йдеться передусім про функцію Intelligent Tracking Prevention, яка обмежує стеження за користувачами з боку сторонніх рекламних механізмів. Серед переваг Apple також називає інтеграцію з власною екосистемою, тобто синхронізацію закладок, паролів та історії між iPhone, iPad і Mac.

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Компанія запевняє, що перейти з Chrome на Safari просто, а всі закладки, паролі та налаштування з браузера Google можна перенести автоматично. Утім, переконати користувачів буде непросто. Chrome залишається найпопулярнішим браузером у світі, зокрема й в Україні, а багато людей тримаються за нього через розширення, звичку й синхронізацію з Android-смартфонами та Windows-комп’ютерами.

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