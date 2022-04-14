Вихід оновленої версії «Відьмак 3» перенесли

CD Projekt RED перенесла випуск оновленої гри «Відьмак 3» на пізніший термін. Про це повідомляється в Twitter -акаунті студії.





Представники польської студії заявили, що вирішили продовжити роботу над оновленням гри «Відьмак 3: Дике Полювання» силами внутрішньої команди. “Наразі ми оцінюємо обсяг майбутньої роботи, і тому змушені відкласти реліз до подальших оголошень”, – йдеться у повідомленні. У компанії не стали розкривати точних термінів виходу тайтла.

Журналісти видання Kotaku заявили , що рішення закінчити гру для консолей нового покоління самотужки пов’язане з припиненням співпраці зі студією Saber Interactive, яка раніше працювала над «Відьмаком». “Хоча штаб-квартира Saber Interactive знаходиться у Флориді, її перша ігрова студія була створена в Санкт-Петербурзі “, – зазначили автори, натякнувши, що розрив відносин міг статися через ситуацію у світі.

“На даний момент у нас немає подальших коментарів або заяв”, – відповіли на запит Kotaku представники CD Projekt RED. Представники Saber Interactive не змогли дати оперативної відповіді.

Вихід «Відьмака 3» для приставок PlayStation 5 та Xbox Series X/S мав відбутися до кінця весни. Раніше поява некстген-версії планувалася до кінця 2021 року.

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