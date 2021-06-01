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Краще уникати: названі “вбивчі” для смартфону додатки

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Компанія-розробник хмарного сховища pCloud опублікувала список мобільних додатків, що згубно впливають на заряд акумулятора.


При складанні рейтингу враховувалися енергоефективність, а також наявність темної теми, необхідні дозволи і займане місце в пам’яті.

В першу десятку найбільш “ненажерливих” додатків увійшли:

  • Fitbit
  • Verizon
  • Uber
  • Skype
  • Facebook
  • Airbnb
  • Bigo Live
  • Instagram
  • Tinder
  • Bumble

Також до рейтингу увійшли додатки Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon і інші, пише Daily Express .

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