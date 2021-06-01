Краще уникати: названі “вбивчі” для смартфону додатки

Компанія-розробник хмарного сховища pCloud опублікувала список мобільних додатків, що згубно впливають на заряд акумулятора.
При складанні рейтингу враховувалися енергоефективність, а також наявність темної теми, необхідні дозволи і займане місце в пам’яті.
В першу десятку найбільш “ненажерливих” додатків увійшли:
- Fitbit
- Verizon
- Uber
- Skype
- Airbnb
- Bigo Live
- Tinder
- Bumble
Також до рейтингу увійшли додатки Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon і інші, пише Daily Express .
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