Samsung заблокує телевізори по всьому світу
Компанія Samsung просуває технологію TV Block, яка дозволить віддалено блокувати розумні телевізори, внесені в список вкрадених.
Згідно із задумом розробників, при включенні телевізор з’єднується з сервером компанії, після чого відбувається перевірка, чи не значиться він як вкрадений. Якщо це так, спрацьовує система блокування, і всі функції телевізора стають недоступні, пише Slashgear .
В Samsung вважають, що такий підхід дозволить знизити число крадіжок телевізорів. TV Block буде працювати по всьому світу.
Нагадаємо, що аналогічна функція вже протягом багатьох років доступна практично у всіх смартфонах: вкрадений або загублений апарат можна віддалено відстежити і заблокувати, а також стерти з нього всі дані, щоб зробити використання неможливим.
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