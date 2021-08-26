Samsung заблокує телевізори по всьому світу

Компанія Samsung просуває технологію TV Block, яка дозволить віддалено блокувати розумні телевізори, внесені в список вкрадених.





Згідно із задумом розробників, при включенні телевізор з’єднується з сервером компанії, після чого відбувається перевірка, чи не значиться він як вкрадений. Якщо це так, спрацьовує система блокування, і всі функції телевізора стають недоступні, пише Slashgear .

В Samsung вважають, що такий підхід дозволить знизити число крадіжок телевізорів. TV Block буде працювати по всьому світу.

Нагадаємо, що аналогічна функція вже протягом багатьох років доступна практично у всіх смартфонах: вкрадений або загублений апарат можна віддалено відстежити і заблокувати, а також стерти з нього всі дані, щоб зробити використання неможливим.