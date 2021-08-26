Softnews

Samsung заблокує телевізори по всьому світу

26.08.2021
Менше хвилини
Smart TV

Компанія Samsung просуває технологію TV Block, яка дозволить віддалено блокувати розумні телевізори, внесені в список вкрадених.


Згідно із задумом розробників, при включенні телевізор з’єднується з сервером компанії, після чого відбувається перевірка, чи не значиться він як вкрадений. Якщо це так, спрацьовує система блокування, і всі функції телевізора стають недоступні, пише Slashgear .

Новини по темі

В Samsung вважають, що такий підхід дозволить знизити число крадіжок телевізорів. TV Block буде працювати по всьому світу.

Нагадаємо, що аналогічна функція вже протягом багатьох років доступна практично у всіх смартфонах: вкрадений або загублений апарат можна віддалено відстежити і заблокувати, а також стерти з нього всі дані, щоб зробити використання неможливим.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


26.08.2021
Менше хвилини

Новини по темі

NFC

Наскільки небезпечна для здоров’я технологія NFC в смартфоні

25.08.2021
Xiaomi Mi 11T Pro

Експерти розповіли, як включити приховані функції на смартфонах Xiaomi

25.08.2021
GTA V

Ось це графіка! Подивіться, як виглядає GTA 5 на RTX3090 в 8К-розширенні

25.08.2021

Не працює YouTube: названо 15 причин і способів їх вирішення

25.08.2021
Back to top button