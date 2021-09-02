Instagram обрушився в Україні та інших країнах

Користувачі Instagram зіткнулися з перебоями в роботі сервісу: замість нових фотографій або відео вони бачать повідомлення про помилку з обіцянкою скоро все виправити.





Збій торкнувся роботу сервісу як в Україні, так і в інших країнах. Користувачі мобільних додатків бачать повідомлення: “Не вдалося оновити стрічку” або “На жаль, сталася помилка. Будь ласка, спробуйте”.

За даними Downdetector , Instagram недоступний користувачам з України, країн Європи та Азії. Перші повідомлення про недоступність сервісу стали з’являтися після 13 годин за Києвом.