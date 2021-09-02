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Instagram обрушився в Україні та інших країнах

02.09.2021
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instagram

Користувачі Instagram зіткнулися з перебоями в роботі сервісу: замість нових фотографій або відео вони бачать повідомлення про помилку з обіцянкою скоро все виправити.


Збій торкнувся роботу сервісу як в Україні, так і в інших країнах. Користувачі мобільних додатків бачать повідомлення: “Не вдалося оновити стрічку” або “На жаль, сталася помилка. Будь ласка, спробуйте”.

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За даними Downdetector , Instagram недоступний користувачам з України, країн Європи та Азії. Перші повідомлення про недоступність сервісу стали з’являтися після 13 годин за Києвом.

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02.09.2021
Менше хвилини

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