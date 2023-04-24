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Всього два кроки: українцям розповіли, як вирахувати крадія домашнього Wi-Fi

24.04.2023
1 хвилина на прочитання

Зниження швидкості домашнього інтернету може свідчити про те, що сусіди користуються вашою мережею Wi-Fi, вважає фахівець з телекомунікацій В’ячеслав Бурхо, який поспілкувався з GSMinfo.

Щоб виявити потенційних несанкціонованих користувачів:

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  1. Відкрийте веб-інтерфейс вашого роутера, перейшовши за його IP-адресою в браузері і ввівши облікові дані для входу в систему, які вказані на роутері або на його упаковці.
  2. Увійшовши в систему, перегляньте розділ “Підключені пристрої”, щоб побачити, скільки пристроїв використовують ваше інтернет-з’єднання.

Деякі сучасні роутери також пропонують мобільні додатки, які відображають цю інформацію.

Щоб убезпечитися від недобросовісних сусідів, використовуйте складний пароль – його зміна призведе до відключення всіх існуючих підключень.

Бурхо зазначає, що 80% паролів до Wi-Fi є надто простими, оскільки люди часто надають перевагу зручності, а не безпеці. Він рекомендує створювати надійний пароль з поєднанням малих і великих літер, цифр і, в ідеалі, символів, щоб запобігти спробам підбору пароля.


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24.04.2023
1 хвилина на прочитання
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