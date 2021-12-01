Перераховано п’ять налаштувань смартфона, які краще не міняти

Розділ налаштувань в iPhone має досить широкі можливості, дозволяючи налаштувати смартфон під потреби власника. Однак є деякі з них, яким краще дати спокій, пише експерт Адріан Кінгслі-Хьюз на сайті ZDNet .





За його словами, втручання в ці налаштування, звичайно, не виведе апарат із ладу, але може викликати помилки, “ловити” які доведеться довго.

Отже, що це за налаштування iPhone, в яких краще залишити все як є?

1. Дата і час. Має сенс залишити повзунок у положенні “Автоматично” – інакше можна отримати проблеми із підключенням до веб-сайтів. При цьому система не скаже, що причина в неправильно встановлених даті та часі – шукати вихід доведеться самостійно, методом “наукового тику”.

2. Автояскравість. Краще дозволити смартфону самостійно регулювати рівень яскравості екрану. В іншому випадку можна просто не побачити картинку на дисплеї, якщо яскравість мінімальна, а на вулиці світить яскраве сонце. Тим же, хто любить самостійно робити яскравіше, варто пам’ятати, що тривале використання такого режиму шкідливе для дисплея і швидше з’їдає заряд батареї.

3. “Надіслати як SMS”. Якщо відключити цей пункт, то iPhone не буде відправляти звичайні SMS-повідомлення користувачам iMessage, якщо сервіс з якихось причин недоступний. Краще залишити його увімкненим.

4. Змінювати номер телефону в меню “Мій номер” краще лише в тому випадку, якщо він з якоїсь причини неправильно вказаний. “На мій досвід, втручання може викликати проблеми з активацією iMessage”, – пише Адріан Кінгслі-Хьюз.

5. Налаштування мережі передачі даних чіпати не рекомендується, тільки якщо це не радять робити співробітники техпідтримки оператора – інакше можна залишитися без мобільного доступу в Мережу. На щастя, у цьому розділі є кнопка скидання налаштувань, яка поверне все до звичайного стану.