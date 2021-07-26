Співробітники «ПриватБанку» попереджають про новий вид телефонного шахрайства

Користувачі соціальних мереж активно діляться подробицями нової тактики шахраїв, які під виглядом співробітників українського банку «ПриватБанк» обкрадають людей. Для цього вони використовують спеціальний софт, який отримує доступ до смартфонів жертв і виводять всі гроші з рахунків.





Подробиці шахрайської схеми

Часи «атаки в лоб» пройшли, зараз шахраї використовують більш витончені тактики, щоб виманити гроші у людей. Тепер ніяких прохань повідомити особисті дані, номери карт і коди з СМС, злочинці використовують нестандартний підхід, який діє не тільки на людей у віці, а й молодих користувачів «розумної» техніки.

Суть проста – спочатку злочинці втираються в довіру і використовують шок, щоб вивести жертву з рівноваги. Для цього вони представляються співробітниками служби безпеки «ПриватБанку», після чого повідомляють, що на даний момент відбувається злом рахунку користувача кимось із іншого міста. Щоб уникнути цього, потрібно встановити на мобільний телефон спеціальний додаток, який захистить аккаунт. Люди опиняються в шоці від того, що хтось нібито хоче вкрасти їхні гроші і погоджуються інсталювати програму на свій смартфон.

Насправді цим самим додатком є програма для отримання віддаленого доступу до пристрою, яка працює за прикладом відомого Team Viewer. Коли ви встановите її на смартфон і продиктуєте код шахраєві, то трапиться наступне:

ви втратите можливість контролювати свій телефон, зате це зможе робити шахрай;

злочинець отримає доступ до вашого банківського аккаунту шляхом входу в нього через мобільник;

гроші з вашого рахунку будуть переведені злочинцеві.

Представники «ПриватБанку» радять в подібній ситуації негайно переривати розмову. Співробітники служби безпеки ніколи не вимагають щось встановити або продиктувати, якщо вас просять зробити подібні дії – на іншому кінці лінії шахрай.