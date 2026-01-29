Експеримент не вдався: МЗС відмовилося від AI-спікерки Вікторії Ші

Модне — не завжди означає ефективне. Міністерство закордонних справ України фактично припинило використання своєї віртуальної представниці Вікторії Ші. Як повідомили у відомстві у відповідь на запит ЗМІ, проєкт не викликав практичної зацікавленості з боку журналістів, через що активність цифрової дипломатки зійшла нанівець.

Вікторію Ші, створену за ініціативи ексміністра Дмитра Кулеби, презентували у квітні 2024 року. Її зовнішність була змодельована на основі образу співачки та учасниці шоу «Холостяк» Розалі Номбре. Проте «кар’єра» штучного інтелекту виявилася короткою: остання згадка про неї на офіційному сайті датується 10 жовтня — всього через пів року після запуску. За цей час спікерка зробила лише 11 офіційних коментарів.

У МЗС наголошують, що на розробку аватара не було витрачено бюджетних коштів. Однак визнають: медіа віддали перевагу живим спікерам, а очікуваного вау-ефекту вистачило ненадовго. Це корелює зі світовими трендами, де, за останніми даними, лише 12% керівників компаній бачать реальний прибуток від впровадження ШІ, попри значні витрати ресурсів на цю технологію.