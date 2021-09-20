Українцям розказали, де і як зберігати важливі файли, щоб їх ніхто не знайшов

Питання про збереження важливих файлів може виникнути у кожного користувача комп’ютерного пристрою, будь це ноутбук або смартфон. Але якщо є мета зберегти файли так, щоб ними ніхто не скористався, що робити? Так, ще не придумали «банківських сейфів» для зберігання даних, але, ми гадаємо, така послуга незабаром буде популярна. Тому, поки що будемо вирішувати питання своїми силами.





Отже. Завдання – зберегти важливі файли так, щоб до них ніхто не отримав доступ.

Які у нас є варіанти?

Зберігати на пристрої, який не має підключення до інтернету. Це найнадійніший варіант. Продублювати потрібні файли можна на зовнішньому накопичувачі. Якщо ніхто не отримає фізичний доступ до пристроїв, то і файли залишаться цілими.

Це найкращий варіант. Але що якщо немає другого пристрою і файли потрібно зберігати на робочому комп’ютері, який до того ж ще і підключений до інтернету?

Будь-який пристрій, який має підключення до мережі варто розглядати як потенційно вразливий. Навіть якщо він захищений різними фаєрволами і антивірусами, все одно є ризик, що дані можуть бути загублені. Як же зберігати в цьому випадку файли?

Багато хто радить зберігати файли в кошику, мовляв, вірусні програми та й зловмисник навіть не здогадаються, що важливі документи будуть знаходитися в даному місці. Але тут є ризик того, що ви самі їх випадково видалите. Та й кошик, за фактом, являє собою звичайну папку, доступ до якої все таки можна отримати минаючи операційну систему. Тому, не варіант.

Також, можна скористатися спеціальним криптографічним програмним забезпеченням, але в ньому є свої нюанси і хороші програми вартують грошей. Нехай такими програмами користуються бізнесмени, яким важлива 100% гарантія і швидкий доступ.

У нас є один варіант – архівація з паролем.

Беремо звичайний RAR архіватор, додаємо потрібні файли і ставимо довгий і складний пароль.

Якщо потрібна більша ступінь захисту – обертаємо архів в ще один архів з паролем. Головне, не забути пароль. Такий пароль можна зламати тільки методом перебору і щоб зламати пароль типу:

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будуть потрібні величезні потужності і дуже багато часу. Головне, зберегти цей пароль і не втратити його.

Єдиний мінус такої архівації – якщо потрібно запакувати великі за обсягом файли, то це займе дуже багато часу. Але і криптографічні програми теж не швидкі – все одно файли потрібно буде запакувати в якийсь загальний об’єкт, щоб поставити на них пароль.

Ну а щоб захистити свої файли від випадкового перегляду близьких, хто користується вашим комп’ютером, досить створити ще один обліковий запис у Windows і вчасно виходити з нього.