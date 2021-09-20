Складено топ найстрашніших планет у Всесвіті

TrEs-2b

Це чорний газовий гігант з масою рівною 1,5 масам Юпітера, відкритий в 2006 році. Він відображає менше 1% світла, що падає на планету, завдяки чому TrEs-2b є найчорнішою відомою планетою. Вона чорніше, ніж вугілля або сажа. Температура атмосфери на TrEs-2b становить 980 градусів Цельсія.





55 Рака e

Це суперземля, що знаходиться в сузір’ї сонцеподібної зірки 55 Рака А, її радіус приблизно в 2 рази більше земного, а маса складає 8-9 мас Землі. Відстань від 55 Рака e до її материнської зірки становить 0,0157 а.о., що в 60 разів менше відстані між Землею і Сонцем. Через це планета завжди однією стороною звернена до зірки, а друга її сторона знаходиться у вічній темряві. На освітленій стороні температура становить 2400 градусів Цельсія, а на темній 1100. В результаті освітлена сторона планети представляє собою величезний океан лави.

55 Рака e в поданні художника. Джерело: wikipedia.org

HD 189733

Це яскраво-блакитний газовий гігант, трохи більше Юпітера, обертається навколо оранжевого карлика. Спочатку вчені вважали, що блакитний колір HD 189733 вказує на наявність на ньому великої кількості води, але подальші дослідження показали, що колір планети обумовлений наявністю в атмосфері великої кількості мікрочастинок силікатів, які розсіюють синє світло. Фактично ці частинки аналогічні розплавленому склу.

На HD 189733 постійно дме ураган, зі швидкістю вітру близько 9600 км / год, для порівняння найшвидший вітер, зафіксований на Землі, мав швидкість 408км / год, що в 24 рази менше. Через це на планеті йде постійний горизонтальний дощ з мікроскопічних крапель розплавленого скла.

HD 189733 в поданні художника. Джерело: wikipedia.org

PSR B1257 + 12

У цій системі є три підтверджені планети. Вони обертаються навколо пульсара – нейтронної зірки з величезною швидкістю обертання. Нейтронні зірки утворюються під час вибуху звичайної зірки з достатньою масою. При настільки потужний вибухах планети, що знаходяться настільки близько до зірки як в системі PSR B1257 + 12, повинні були б бути знищені, тому перед вченими стоїть питання: звідки взялися ці планети? Основною версією є те, що вони утворилися вже після вибуху зірки з її уламків і речовини перетікають на пульсар з другої зірки, яку вже втрачено.

Планети системи PSR 1257 +12 в порівнянні з Землею. Джерело: wikipedia.org

Оскільки планети в системі PSR B1257 + 12 обертаються навколо нейтронної зірки то вони знаходяться під постійним впливом потужного потоку радіації: СВЧ-випромінюванням і потоками заряджених частинок. Це робить неможливим існування життя на поверхні планет.