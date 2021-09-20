Стало відомо, яким вимогам треба відповідати, щоб претендувати на пенсію у розмірі 10 000 гривень

В Україні середній розмір пенсії коливається в межах 3000 гривень. Трішки більші виплати отримують особи, які мають певні привілеї та вийшли на пенсію при особливих умовах. Звісно, розмір пенсії залежить від робочого стажу, а також розміру зарплатні, яку отримувала особа і з якої відраховувалися внески у Пенсійний Фонд України.





Та чомусь, навіть якщо між зарплатою тих чи інших осіб й була вагома різниця, то от пенсію більшість отримують практично однакову. В Україні всього 3% пенсіонерів отримують пенсію вище 10 000 гривень. Стало відомо, що потрібно робити аби поповнити їхні ряди.

Люди старшого віку шансів не мають

Виявляється, щоб претендувати на таку високу пенсію, потрібно мати робочий стаж мінімум 35 років, та протягом всього часу отримувати зарплату, яка майже втричі більша за середню по Україні. Тобто зараз це приблизно 36 000 гривень.

Логічно, що якщо мова про 58-річну особу, яка має зарплатню 8-10 000 гривень і збирається виходити на пенсію через 2 роки, подібні виплати їй аж ніяк не передбачаються. Тобто шанси, на таку безбідну старість, є хіба що у людей 20-річного віку, яке ще мають можливість до власного 60-річчя напрацювати потрібний стаж на відповідно оплачуваній посаді. От тільки, знайти таку високу зарплатню вдається далеко не кожному.

Серед більш реального — надбавки

Як бачимо, отримувати таку високу пенсію на даний час — це нереальна задача для більшості українців. Зате, більшість пенсіонерів вже незабаром можуть претендувати на надбавки. В грудні очікується перерахунок розміру прожиткового мінімуму і відповідно зміниться й розмір пенсій. Збільшення виплат стосуватиметься й тих осіб, яким виповнилося 75 років. А ще доплати отримають 65-річні особи, які вийшли на пенсію цього року і виконали всі вимоги стосовно робочого стажу.