Чорна смуга: названо знаки зодіаку, для яких цей тиждень буде фатальним

Поточний тиждень далеко не для усіх знаків зодіаку буде вдалим. Попри суттєве похолодання, чотирьом знакам зодіаку зіпсує настрій ще й низка фатальних невдач. Терезам доведеться воювати із конкурентами, тоді як у Овнів руйнуватимуться на очах важливі плани. Скорпіони розчаруються у професії, а Стрільці отримають неприємні новини.





Овен

Представникам вогняного знаку цього тижня точно не вдасться розслабитися. Навколо вас постійно будуть відбуватися незрозумілі руйнівні процеси. Доведеться не раз змінювати плани та скасовувати зустрічі. Можливо вам було б легше, якби ви розуміли причину цих подій. Однак знати про задуми Всесвіту нам не дано. Тож спробуйте підлаштуватися під ситуацію та не зірватися у прірву відчаю. Вже за тиждень ваше життя знову прийде у норму.

Терези

Терезам доведеться цього тижня усі свої зусилля спрямувати на роботу, адже вона стане справжнім полем бою. Ваші конкуренти, чи навіть колеги-суперники, спробують влаштувати пастку. Чимдуж тримайтеся за свої принципи та не давайте «ворогам» жодної можливості заскочити вас зненацька.

Скорпіон

Професійна криза врешті увірветься у ваше життя, намагаючись спонукати до рішучих дій. Цього тижня Скорпіонам як ніколи захочеться звільнитися та почати все спочатку, можливо навіть у зовсім іншій галузі. Однак не варто приймати життєво важливе рішення саме зараз. Зачекайте трохи та охолоньте. Візьміть кілька вихідних і відволічіться від думок про роботу. А вже після відпочинку ви зможете зовсім по-іншому подивитися на звичні обов’язки.

Стрілець

Інколи про своє майбутнє краще не знати. Та Стрільцям таки не вдасться уникнути новин стосовно найближчих подій у своєму житті. Причому перспективи вимальовуються не надто райдужні. Однак майбутнє у нашій владі. Майже усі події, які ще не сталися, можна відвернути. Тож не впадайте у меланхолію та починайте боротьбу.