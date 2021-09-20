Чому насправді краще видалити програми для очищення і оптимізації смартфона

Чому не варто користуватися додатками для очищення і оптимізації телефону? Чому краще видалити всі ці “бустери” і “прискорювачі”?





Реклама і PRO-версії

Оптимізуючі програми і додатки для очищення від сміття заявляються як швидкий і простий спосіб прискорити і поліпшити роботу телефону, а також звільнити пам’ять. На ділі, такі додатки – хороший спосіб заробітку для їх розробників.

Оптимізатори популярні, оскільки для багатьох необізнаних користувачів перспектива натиснути одну кнопку і очистити / поліпшити телефон здається привабливою. Тому в них намагаються додати побільше реклами, а також більш нав’язливо запропонувати просунуту версію програми. Чим більше користувачів завантажує програму, тим більше прибуток від реклами і ймовірність, що хтось оформить передплату на PRO-версію.

Навантаження на телефон

Якщо користувач завантажує додаток для оптимізації, з надією, що телефон почне працювати швидше, він може отримати абсолютно протилежний результат. Такі програми навантажують пристрій, так як часто проводять сканування, а також інші дії, що вимагають ресурсів телефону. Для слабкого пристрою програми для очищення стануть ще одним пунктом, який може уповільнити його роботу і привести до гальм.

Низька ефективність

На багатьох пристроях під управлінням Android вже є вбудований оптимізатор. Для оптимальної роботи телефону його більш ніж достатньо. Завантаження додаткових програм не має сенсу, оскільки вони:

Тільки сильніше почнуть навантажувати телефон. Не зможуть злагоджено працювати разом з вбудованим оптимізатором. Не будуть виконувати заявлених функцій.

Всі основні завдання, які виконують сторонні програми, вже виконує вбудований додаток. Тому інші оптимізатори не тільки будуть марні, але й можуть нашкодити роботі телефону через конфлікт з вбудованою програмою Android.

Споживання заряду батареї

У більшості додатків можна налаштувати частоту сканування, перевірки стану телефону і, наприклад, видалення кешу. Деякі користувачі ставлять мінімально можливу частоту, через що додаток постійно працює (сканує, видаляє і т.д.), а значить і витрачає заряд. При цьому користі в настільки частих перевірках немає.

Фонова робота оптимізаторів також змушує телефон швидше сідати. Побачити, наскільки сильно додаток розряджає телефон, можна в налаштуваннях телефону в розділі “Батарея”.

Віруси

Якщо говорити про оптимізатори, завантажені зі сторонніх джерел, в них можуть знаходитися віруси та інші підозрілі програми. Через це телефон може почати працювати повільніше, витрачати мобільний трафік, нагріватися і швидше сідати. Завантажувати сторонні оптимізатори не рекомендується зовсім, але до сумнівних джерел слід ставитися ще уважніше.

Сумнівні дозволи

Додатки-оптимізатори запитують десятки різних дозволів на телефоні. При цьому поручитися за безпеку таких програм ніхто не може. Дані користувача залишаються незахищеними, якщо він дав сумнівній програмі для очищення телефону доступ, наприклад, до своїх контактів.

Висновки

Додатки для очищення і оптимізації телефону не допоможуть прискорити роботу мобільного пристрою. Вони виконують всі функції, які доступні вбудованому оптимізатора, а значить їх скачування безглузде. Крім того, вони навантажують телефон, витрачають заряд батареї і можуть бути потенційно небезпечними.