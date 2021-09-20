Стало відомо, як часто і коли саме необхідно перезавантажувати смартфон

Наскільки часто можна і потрібно перезавантажувати смартфон? Часто можна зустріти поради робити це раз на тиждень, іноді трапляються варіанти «раз на місяць» і «раз в квартал». Всі ці рекомендації можна сміливо вміщувати в рубрику «Даремні поради». Розберемося, як часто потрібно перезавантажувати смартфон насправді.





На жаль, міфи розповсюджуються дуже активно. В інтернеті трапляються навіть поради не просто раз в тиждень за розкладом вимикати смартфон, але ще і чекати одну хвилину перед включенням. Нібито це необхідно «для очищення оперативної пам’яті».

Що повинно чиститися в RAM за ці 60 секунд – таємниця, покрита мороком. В процесі перезапуску системи оперативна пам’ять повністю очищається, ніяких додаткових маніпуляцій не потрібно. Але порада швидко поширилася по ЗМІ і зараз раз у раз зустрічається в мережі.

Насправді смартфони, що працюють на будь-яких мобільних платформах, потрібно перезавантажувати лише в міру необхідності, як і персональні комп’ютери. Наприклад, якщо це потрібно для встановлення додатків і оновлень або при некоректній роботі пристрою. Програмні збої часто легко усуваються перезапуском системи.

Перезавантажувати смартфон потрібно в наступних випадках:

уповільнення роботи гаджета, зависання, відсутність реакції на натискання;

некоректна робота додатків, завершення роботи ПЗ відразу ж після запуску;

перегрів пристрою;

різке зниження часу автономної роботи.

При будь-яких ознаках нестабільної і некоректної роботи смартфона можна спробувати перезапустити систему. Це не панацея, але найчастіше просте перезавантаження допомагає усунути збої. В перезапуску системи за розкладом ніякого сенсу немає.