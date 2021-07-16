Для чого вам телефонують і скидають дзвінок та як з цим боротися

Вам телефонує незнайомий номер, ви берете трубку, але з’єднання скидається. Спроба передзвонити не увінчалася успіхом, номер або недоступний, або ніхто не бере трубку. Навіть не будемо питати, чи потрапляли ви в таку ситуацію, адже з ймовірністю 98% – так, потрапляли.





Хто ж це може дзвонити? Як правило, такі дзвінки розділяються на 3 групи:

Реклама. Це різного роду реклама та пропозиції (юристи, кредити, страховка, стоматологія тощо)

Соціальні опитування. Це просто опитування населення по будь-яким питанням.

Шахраї. Дзвонять рідше, ніж попередні 2 групи. Це може бути, та сама “Служба Безпеки Приватбанку”, яка запідозрила у вас “підозрілий” переказ. Зрозуміло, такої служби в природі навіть не існує. Крім того, такі дзвінки можуть маскуватися під перші дві групи.

Звичайно, спершу хочеться взяти і позбутися від таких дзвінків. Однак, проблема в тому, що всі номери не заблокуєш. Скільки б номерів ви не заносили в чорний список, дзвінків, по-суті, менше не стане.

Можна також зробити радикальне рішення, і заблокувати всі дзвінки, крім тих, які є у вашій книзі контактів. Така функція, наприклад, є в телефонах Xiaomi. Однак, дане рішення підійде не всім.

Іншим рішенням буде використання визначників рекламних номерів. Наприклад, додатки “Не бери трубку”, “Getcontact”. Крім них є ще безліч подібних додатків. Це рішення цілком виправдане. Але теж є нюанс. Деякі з них вимагають доступу до книги контактів і вашого номера, а це значить що ви деанонімізуєте номери всіх, хто у вас записаний в книзі контактів. Крім того, якщо ці дані зберігаються на сторонніх серверах, то в будь-який момент вони і самі можуть передати ваші дані третім особам.

Відповідаємо на головне питання – хто ж дзвонить і скидає?

У більшості випадків вам дзвонить не живий чоловік, а робот, який телефонує по базі номерів. Якщо ви взяли трубку, то робот скидає зв’язок і відзначає даний номер як активний, а також як номер, який розташований до діалогу. Такі номери рекламщики люблять.

Позбутися від таких дзвінків на жаль не можна, якщо ви не включили режим “в літаку”. Але можна по максимуму захистити себе від них, використовуючи вищевказані способи.