Windows 10 раптово отримала ще один рік життя: Microsoft продовжила оновлення до 2027 року

Microsoft продовжила програму розширених оновлень безпеки для Windows 10 ще на один рік. Це означає, що користувачі зможуть отримувати критичні патчі безпеки не лише до жовтня 2026-го, як планувалося раніше, а до жовтня 2027 року.

Йдеться не про повноцінне повернення підтримки Windows 10. Нових функцій система вже не отримуватиме, адже її основна підтримка завершилася 14 жовтня 2025 року. Але для мільйонів користувачів це все одно важлива новина: комп’ютери на Windows 10 ще майже два роки залишатимуться захищеними від актуальних вразливостей.

Що потрібно зробити користувачам

Розширені оновлення доступні через програму ESU. За даними профільних видань, користувачі, які вже підключилися до програми, автоматично отримають продовження до 2027 року.

Нові користувачі можуть долучитися кількома способами: через обліковий запис Microsoft і синхронізацію налаштувань Windows Backup, за 1000 балів Microsoft Rewards або за одноразову оплату $30 — це приблизно 1200 грн за поточним курсом. Один обліковий запис може покривати кілька особистих пристроїв.

Для українських користувачів це особливо актуально, бо чимало старих ноутбуків і ПК не відповідають вимогам Windows 11: потрібні TPM 2.0, Secure Boot і підтримуваний процесор. Через це частина техніки фізично ще працює нормально, але офіційно оновитися до Windows 11 не може.

Продовження ESU дає більше часу тим, хто не готовий купувати новий комп’ютер або переходити на іншу операційну систему. Водночас Microsoft все одно радить поступово готуватися до Windows 11, адже Windows 10 залишатиметься лише на “підтримці безпеки”, без розвитку та нових можливостей.