Телефонні шахраї крадуть гроші українців з допомогою QR-кодів

Практика показує, що будь-яка функція, яку банки впроваджують для зручності клієнтів, може зіграти на руку телефонним шахраям. З недавніх пір знімати готівку в деяких банкоматах можна без картки – достатньо відсканувати QR-код, який з’являється в додатку банку (за ідеєю це допомагає, якщо ви забули пластикову картку вдома). І саме на цій особливості будується нова злочинна схема.

Шахраї зв’язуються з потенційною жертвою та видаються співробітниками банку. Потім розігрують стандартну «відкривачку» для підозрілої транзакції. Щоб скасувати переказ грошей, жертві нібито потрібно переслати QR-код, який згенерує мобільний додаток.

Більшість звикла, що зазвичай шахраї цікавляться паролями із SMS, CVV-кодом та іншими даними банківських карток. QR-код – це щось новеньке, і багатьом подібна річ взагалі не видається секретною. Тому люди ведуться та сканують QR, поки шахраї біля банкомату благополучно знімають гроші.

Для цього їм не потрібний ні PIN, ні будь-які інші підтвердження від справжнього власника (QR-код, по суті, є схваленням операції з боку власника картки). Тому акуратніше поводьтеся з QR-кодами і в жодному разі не ділитеся кодами з мобільного додатка вашого банку. Це може закінчитися плачевно.