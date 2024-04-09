Українців закликали не сканувати QR-коди у відкритому доступі

Українські IT-експерти розповіли про те, що в Україні спостерігається та сама ситуація, з якою зіткнулися користувачі в зарубіжних країнах. Йдеться про повсюдне використання QR-кодів, чим користуються шахраї.

Як зазначив керівник продуктового напрямку ІТ-компанії Slaxico Юрій Фосін, QR-коди стали частиною шахрайської схеми, оскільки такий спосіб використовується в повсякденному житті, особливо з пандемії коронавірусу. Експерт попередив, що хакери використовують QR-коди для “перенаправлення користувачів на шкідливі сайти або для завантаження шкідливого ПЗ”.

З’явився навіть такий термін, як “квішинг” – це похідне від QR-коду і фішингу. Коди розміщуються скрізь: для замовлення таксі, прокату самокатів і доставки їжі, звідси і така затребуваність з боку хакерів.

Фахівці пояснюють, що не можна використовувати QR-коди в громадських місцях, у відкритому доступі без перевірки джерела. У таких кодах не видно вшитого в них посилання, яке може бути шкідливим; і якщо QR-код розміщений зловмисниками, користувач автоматично завантажить на свій пристрій вірусне ПЗ або його перекине на фішингову сторінку.

“Потенційні ризики з погляду кібербезпеки для користувача полягають у тому, що спочатку зашите в QR-код посилання не видно, і не кожен звертає увагу на нього під час переходу. Цим можуть користуватися зловмисники. При цьому, використовуючи підроблені QR-коди, вони можуть охопити потенційних жертв як онлайн, так і офлайн”, – попереджають екперти.