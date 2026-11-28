Кабинет министров запускает масштабную сверку данных военнообязанных. Постановлением №1466 от 25 ноября правительство поручило проверить сведения обо всех мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в реестре «Оберег». Для этого Государственная миграционная служба передаст Министерству обороны паспортные данные, адреса и даже цифровые фото лиц, сообщает «Судебно-юридическая газета». Результаты сверки в итоге появятся и в приложении «Резерв+».

В тексте постановления цель верификации описана как обеспечение «целостности, полноты и достоверности» реестровых данных. Сверять между собой будут три базы — ведомственную информационную систему ГМС, Единый государственный демографический реестр и собственно «Оберег».

Из ведомственной системы ГМС, а именно из части, содержащей сведения из реестров территориальных громад, Минобороны получит РНУКПН, реквизиты паспорта гражданина Украины, уникальный номер записи в демографическом реестре (УНЗР), фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, пол, задекларированное или зарегистрированное место жительства, а также сведения о гражданстве.

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Демографический реестр дополнительно передаст реквизиты заграничного паспорта и информацию об оформлении документов для выезда на постоянное проживание за границу, оставления за границей или возвращения в Украину. Отдельным пунктом в перечне значится оцифрованный образ лица человека.

Результаты сверки с базами ГМС впоследствии отобразятся в «Резерв+»

После получения данных Минобороны должно провести верификацию и обновить записи в «Обереге». На внесение изменений в автоматизированном или ручном режиме отведено 120 календарных дней после завершения сверки, поэтому обновленная информация в «Резерв+» может появляться не сразу.

Это не первая подобная интеграция. Ранее уже сообщалось, что Государственная налоговая служба также передаст в «Оберег» данные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Государство постепенно сводит в одну систему все реестры, где есть информация о мужчинах призывного возраста, и «потеряться» в базах становится все сложнее.

После такой сверки старые ошибки в данных, например неактуальный адрес, недействительный паспорт или неправильно записанная фамилия, могут исправиться автоматически. В то же время не исключено и появление новых расхождений между базами. Поэтому стоит уже сейчас открыть «Резерв+», проверить свои данные и при неточностях подать запрос на исправление заранее. Прежде всего это касается тех, кто недавно менял фамилию или место жительства либо оформлял заграничный паспорт.

Напомним, ранее мы писали, что в «Резерв+» заработала функция «Исправить данные онлайн», которая позволяет подать запрос на проверку проблемного статуса в реестре «Оберег» без визита в ТЦК.