Украина получит новую партию западных истребителей и высокоточного авиационного вооружения. Франция планирует передать ещё два боевых самолёта Mirage 2000-5F, а Бельгия — десять истребителей F-16. Поставки запланированы до конца 2026 года. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоялось 17 ноября в Брюсселе.

Помимо самолетов, французский пакет помощи предусматривает поставку высокоточных авиабомб AASM Hammer 250, боеприпасов для бортовых пушек Mirage и дополнительного авиационного оборудования. Закупку авиабомб профинансируют Норвегия и Германия, а остальные авиационные поставки — в частности, за счет кредитных ресурсов Европейского Союза.

Что известно об истребителях Mirage 2000-5F

Dassault Mirage 2000 — французский истребитель четвёртого поколения, принятый на вооружение в 1984 году. Модификация Mirage 2000-5F получила модернизированную авионику, более мощный радар и усовершенствованные системы управления вооружением.

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Самолёт способен развивать скорость свыше 2300 км/ч на большой высоте, а его практический потолок составляет примерно 17 километров. Вооружение включает две 30-мм пушки, управляемые ракеты и авиационные бомбы.

Первые французские Mirage 2000 поступили в Украину в феврале 2025 года. Перед передачей самолеты были адаптированы для применения вооружения класса «воздух-земля». Украинские военные используют их как для нанесения ударов по наземным целям, так и для противодействия российским воздушным атакам.

Точное количество уже переданных Украине истребителей Mirage 2000 официально не разглашается. Поэтому два дополнительных истребителя станут важным, хотя и сравнительно небольшим подкреплением украинской авиации.

Чем примечательны французские авиабомбы AASM Hammer

AASM Hammer — семейство высокоточных управляемых авиабомб, разработанных французской компанией Safran. Система состоит из обычной авиационной бомбы, переднего модуля наведения и хвостового блока с ракетным ускорителем, который увеличивает дальность поражения.

В зависимости от модификации используются инерциальная и спутниковая навигация, инфракрасное или лазерное наведение. Максимальная дальность применения базовых версий в благоприятных условиях превышает 70 километров.

Серия Hammer поддерживает бомбы массой от 125 до 1000 килограммов. Украине планируют поставить вариант Hammer 250, созданный на основе боеприпаса класса 250 кг.

Бомба ЗРК HAMMER

Важным преимуществом этого оружия является возможность его применения не только западными истребителями, но и адаптированными самолетами советского производства. Украинские Воздушные силы уже применяют Hammer с МиГ-29, Су-25 и Су-27 для нанесения высокоточных ударов по российским позициям.

Помимо авиации и боеприпасов Франция также передаст Украине радиолокационную станцию Thales Ground Fire 300, предназначенную для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности баллистических ракет.