Китай запустил ещё девять спутников своей системы «Starlink». На орбите уже находится 222 аппарата GuoWang

Китай вывел на орбиту ещё девять спутников группировки GuoWang, которая должна стать китайским ответом на Starlink. Ракета Long March 12 стартовала 10 октября в 03:27 по пекинскому времени (9 октября в 22:27 по киевскому времени) с коммерческой стартовой площадки № 2 космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Это уже 27-я группа спутников GuoWang. Все девять аппаратов изготовил Инновационный институт микроспутников Китайской академии наук. Спутники, запускаемые ракетами Long March 12 и Long March 8A, построены на малой платформе и весят около 695 кг каждый. Более крупную платформу, примерно на 30 % массивнее и весом до 1000 кг, выводят на орбиту ракетами Long March 5B и Long March 6A. Оба типа оснащены двумя солнечными панелями и электрореактивными двигателями для маневров на орбите.

Сколько спутников на орбите

После этого запуска на орбите находятся 222 аппарата GuoWang, часть из которых ещё поднимается на рабочие высоты. В этом году планировалось вывести 310 спутников, в 2027-м — 900, а с 2028 года — по 3600 ежегодно. В 2030-х годах группировка может насчитывать до 13 тысяч аппаратов.

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Оператором GuoWang является государственная компания China Satellite Network Group, которая полностью поддерживается правительством Китая. Компания планирует предоставлять интернет по всему миру, но сначала сосредоточится на Китае, где уже ведутся испытания перед запуском услуг для потребителей.

Ракета набирает скорость

Для Long March 12 это третий полёт за три месяца подряд после августовской и сентябрьской миссий. Так часто ракета летает во второй раз за почти двухлетнюю историю: впервые это произошло в ноябре 2025 года, декабре и январе. Вполне возможно, что она полетит и четвертый месяц подряд, ведь оборудование для следующих запусков уже поступает, а стартовой площадке между запусками требуется всего около четырёх недель.

«Long March 12» — это двухступенчатая ракета на керосине и жидком кислороде высотой 62,6 м и диаметром 3,8 м. Она может вывести до 12 тонн на низкую околоземную орбиту или до 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Этот запуск стал девятым для «Long March 12», 671-м для всей серии «Long March» и 71-м китайским космическим запуском в 2026 году.

Для Украины, где спутниковый интернет Starlink стал критически важным как для армии, так и для гражданского населения во время отключений, развитие альтернативных сетей имеет стратегическое значение. Впрочем, GuoWang пока отстает от Starlink, который насчитывает несколько тысяч спутников и уже работает по всему миру.