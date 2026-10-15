Китай вивів ще дев’ять супутників свого «Starlink». На орбіті вже 222 апарати GuoWang

Китай вивів на орбіту ще дев’ять супутників угруповання GuoWang, яке має стати китайською відповіддю на Starlink. Ракета Long March 12 стартувала 10 жовтня о 03:27 за пекінським часом (9 жовтня о 22:27 за Києвом) з комерційного стартового майданчика № 2 космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Це вже 27-ма група супутників GuoWang. Усі дев’ять апаратів виготовив Інноваційний інститут мікросупутників Китайської академії наук. Ті супутники, що запускають ракетами Long March 12 та Long March 8A, побудовані на малій платформі й важать близько 695 кг кожен. Більшу платформу, приблизно на 30% масивнішу й вагою до 1000 кг, виводять ракетами Long March 5B та Long March 6A. Обидва типи мають дві сонячні панелі й електрореактивні двигуни для маневрів на орбіті.

Скільки супутників на орбіті

Після цього запуску на орбіті перебувають 222 апарати GuoWang, частина з яких ще піднімається на робочі висоти. Цього року планували вивести 310 супутників, у 2027-му 900, а з 2028 року по 3600 щороку. У 2030-х угруповання може налічувати до 13 тисяч апаратів.

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Оператором GuoWang є державна China Satellite Network Group, яка повністю підтримується урядом Китаю. Компанія планує надавати інтернет по всьому світу, але спершу зосередиться на Китаї, де вже тривають випробування перед запуском послуг для споживачів.

Ракета набирає темп

Для Long March 12 це третій політ за три місяці поспіль після серпневої та вересневої місій. Так часто ракета літає вдруге за майже дворічну історію, вперше це сталося в листопаді 2025-го, грудні та січні. Цілком можливо, що вона полетить і четвертий місяць поспіль, адже обладнання для наступних запусків уже надходить, а стартовому майданчику між пусками потрібно лише близько чотирьох тижнів.

Long March 12 це двоступенева ракета на гасі та рідкому кисні заввишки 62,6 м і діаметром 3,8 м. Вона може вивести до 12 тонн на низьку навколоземну орбіту або до 6 тонн на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 км. Цей запуск став дев’ятим для Long March 12, 671-м для всієї серії Long March і 71-м китайським космічним запуском у 2026 році.

Для України, де супутниковий інтернет Starlink став критично важливим і для армії, і для цивільних під час відключень, розвиток альтернативних угруповань має стратегічне значення. Втім, GuoWang поки що відстає від Starlink, який налічує кілька тисяч супутників і вже працює по всьому світу.