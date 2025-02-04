Nubia V70 Max: великий екран за доступною ціною?

Компанія ZTE готується до випуску нового смартфона Nubia V70 Max. Судячи з назви, акцент в цьому пристрої зроблено на розмір дисплея. Проте, чи відповідає він іншим характеристикам?

Nubia V70 Max оснащений 6,9-дюймовим екраном з частотою оновлення 120 Гц. На жаль, роздільна здатність дисплея становить лише 1640×720 пікселів, що є досить низьким показником для такої діагоналі.

Серцем смартфона є процесор Unisoc T606 з тактовою частотою 1,6 ГГц. Об’єм оперативної пам’яті становить 6 ГБ, а вбудованої – 128 ГБ.

Акумулятор ємністю 6000 мАг забезпечить тривалий час автономної роботи. Смартфон також підтримує швидку зарядку потужністю 22,5 Вт.

На задній панелі розташована подвійна камера з 50-мегапіксельним основним сенсором та 2-мегапіксельним додатковим сенсором. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

Nubia V70 Max підтримує 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 та NFC. Смартфон також оснащений сканером відбитків пальців на бічній грані та працює під управлінням Android 15 з інтерфейсом MyOS 15.

Офіційний запуск Nubia V70 Max заплановано на 15 лютого 2025 року. Першим ринком, де смартфон буде доступний, стануть Філіппіни. Інформація про ціну та доступність в інших країнах поки що відсутня.