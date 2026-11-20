Американская оборонная компания Leonardo DRS получила контракт от BAE Systems на разработку нового поколения инфракрасных датчиков для ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Модернизация должна повысить способность комплекса обнаруживать и перехватывать сложные баллистические цели. О подписании контракта компания сообщила 19 ноября 2026 года.

В рамках проекта Leonardo DRS создаст новую инфракрасную матрицу, которая станет частью головки самонаведения ракеты-перехватчика. Она позволяет определять положение цели по её тепловому излучению и обеспечивает данными систему наведения на заключительном этапе полёта. Усовершенствование этого компонента должно помочь THAAD противостоять новым типам ракетных угроз, хотя конкретные характеристики будущего датчика пока не раскрываются.

Как работает THAAD и зачем ей нужны новые датчики

THAAD — американская мобильная система противоракетной обороны, разработанная компанией Lockheed Martin. Она предназначена для уничтожения баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на заключительном участке их траектории. Комплекс способен перехватывать цели как в верхних слоях атмосферы, так и за её пределами.

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В отличие от многих традиционных зенитных ракет, перехватчики THAAD используют технологию Hit-to-Kill. Вражеская боевая часть уничтожается не взрывом осколочно-фугасного заряда, а непосредственным столкновением с перехватчиком на чрезвычайно высокой скорости. Именно поэтому точность наведения является одним из важнейших параметров системы.

Для первоначального обнаружения и сопровождения целей система THAAD использует мощный радар AN/TPY-2. После запуска перехватчик получает необходимые данные для корректировки траектории, а на завершающем этапе его инфракрасная головка самонаведения помогает определить точное положение объекта.

Новая матрица Leonardo DRS призвана усовершенствовать этот этап работы. Потенциально более чувствительные инфракрасные датчики могут улучшить распознавание тепловых сигналов и сопровождение целей в сложных условиях. В то же время производитель пока не сообщает, насколько повысятся точность, дальность захвата или устойчивость к помехам.

Производство компонентов для THAAD планируется увеличить в четыре раза

Разработка нового датчика уже ведётся на предприятии Leonardo DRS в Далласе, штат Техас. Компания использует производственный комплекс площадью около 18 600 квадратных метров и расширяет его мощности. Цель программы — увеличить выпуск головок самонаведения для ракет THAAD примерно в четыре раза по сравнению с прежними объёмами.

BAE Systems обладает значительным опытом в создании инфракрасных систем наведения. В августе 2025 года компания сообщила о передаче Lockheed Martin тысячной головки самонаведения для перехватчиков THAAD. Новый контракт с Leonardo DRS направлен на дальнейшее развитие этой технологии и обеспечение будущих производственных потребностей.

Для Украины такие разработки представляют интерес ввиду постоянной угрозы российских баллистических атак. В настоящее время основную роль в перехвате сложных баллистических целей в составе украинской ПВО играют комплексы Patriot с ракетами PAC-3. THAAD работает на другом высотном эшелоне противоракетной обороны и может дополнять системы Patriot, но сообщений о передаче таких комплексов Украине нет.

Стоимость нового контракта, сроки завершения разработки и дата установки модернизированных датчиков на серийные ракеты THAAD пока не объявлены.