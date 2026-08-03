Планшет-колонка: Motorola представила Moto Pad 70 Groove с девятью динамиками JBL

Motorola представила необычный планшет Moto Pad 70 Groove, главная особенность которого — не экран и не процессор, а звук. Устройство оснащено аудиосистемой JBL Pro суммарной мощностью 48 Вт, состоящей из девяти динамиков: четырёх твиттеров, трёх вуферов и двух пассивных радиаторов. Фактически это гибрид планшета и портативной колонки.

Звук как главный аргумент

Девять динамиков с поддержкой Dolby Atmos — набор, которого нет даже у флагманских планшетов, стоящих вдвое дороже. Предусмотрены отдельные звуковые режимы для музыки, кино и динамичного контента, а самое интересное — режим Bluetooth-колонки: планшет может работать просто как внешняя акустика для смартфона или ноутбука.

Второй нестандартный элемент — встроенная металлическая подставка с возможностью поворота на 360° и четырьмя положениями: от «театрального» просмотра до подвешивания. Из-за акустического блока корпус получился неровным — 6,8 мм в самой тонкой части и 22,7 мм в месте расположения динамиков, а вес устройства составляет 775 граммов.

Остальные характеристики

Параметр Значение Экран 12,1″, ЖК, 2560×1600, 120 Гц, 800 нит Процессор MediaTek Dimensity 7400 Память 8 ГБ + 256 ГБ (microSD до 2 ТБ) Батарея 10 200 мА·ч, зарядка 45 Вт Аудио 9 динамиков JBL, 48 Вт, Dolby Atmos Система Android 16, обновление до Android 18 Цена в Индии 36 999 рупий (~420 долларов)

Экран поддерживает Dolby Vision и HDR10 и охватывает 98 % цветовой палитры DCI-P3 — в сочетании со звуком это определяет четкий профиль устройства: мультимедийный комбайн для фильмов, музыки и стриминга. Заявленная автономность — до 15 часов просмотра YouTube. Процессор среднего класса дает понять, что на игровые подвиги планшет не претендует.

Продажи начнутся 7 августа, но пока только в Индии — по цене 36 999 рупий, около 420 долларов. О глобальном выпуске Motorola пока не сообщает, поэтому в Украине в ближайшее время не стоит ждать появления новинки в официальной продаже.

Напомним, ранее мы писали о другом нестандартном планшете — Xiaomi Pad 8S Pro на фирменном процессоре XRING O3 с аккумулятором емкостью 12 000 мА·ч, который, как ожидается, будет оснащён новым поколением собственных чипов Xiaomi.