От электромобилей до андроидов: BYD вступает в гонку человекоподобных роботов

Крупнейший в мире производитель электромобилей официально вступает в гонку по созданию человекоподобных роботов. Китайская компания BYD объявила, что уже в августе представит своих первых гуманоидов в фирменных центрах Di Space — причем, по заявлению компании, это будут не концепты на постаменте, а функциональные машины, способные взаимодействовать с посетителями. Для отрасли, где громкие анонсы до сих пор заметно опережают реальные внедрения, такая заявка звучит амбициозно.

От аккумуляторов до андроидов

Чтобы оценить серьезность намерений BYD, стоит вспомнить историю компании. Она начинала в конце 1990-х как производитель аккумуляторов для мобильных телефонов, оттуда превратилась в гиганта по производству аккумуляторов, а затем — в крупнейшего в мире производителя электромобилей, выпускающего легковые автомобили, автобусы и грузовики, и недавно удивившего рынок седаном Great Han с запасом хода более 1000 километров, о котором мы писали ранее.

Ключевая особенность BYD, отличающая её от большинства конкурентов, — максимальная вертикальная интеграция. Компания самостоятельно производит аккумуляторы, полупроводники, электродвигатели и большинство компонентов своих автомобилей. Именно эта модель в своё время позволила ей обойти конкурентов по себестоимости — и именно она делает выход в робототехнику логичным: человекоподобный робот в значительной степени состоит из тех же компонентов, что и электромобиль. Аккумуляторы, компактные электроприводы, датчики, вычислительные модули и алгоритмы компьютерного зрения — всё это у BYD уже есть, причём в собственном производстве и в массовом масштабе.

В июне исполнительный вице-президент компании Стелла Ли подтвердила «огромные инвестиции в искусственный интеллект» и смежные технологии, включая гуманоидную робототехнику. Она же озвучила и главный тезис китайской стратегии: именно Китай, по её словам, станет первым рынком полной коммерциализации человекоподобных роботов.

Что именно покажут в августе

Дебют состоится в сети Di Space — фирменных «пространствах впечатлений» BYD, которые функционируют как иммерсивные шоурумы технологий компании. Роботы будут взаимодействовать с посетителями в режиме реального времени: формат рассчитан на широкую публику, а не на закрытую презентацию для инвесторов.

Di Space

Технические характеристики машин компания пока не раскрывает — ни количество ступеней свободы, ни время автономной работы, ни грузоподъемность. Известен лишь целевой сценарий: первым рынком для гуманоидов BYD должна стать заводская автоматизация. Речь идет о перемещении деталей, сборке компонентов, проверке продукции и работе на складах — задачах, которые сегодня выполняют люди на конвейерах самой BYD. В дальнейшем компания видит своих роботов в больницах, отелях, розничной торговле и строительстве.

Стратегия «сначала собственные заводы» выглядит прагматично: у BYD есть десятки производственных площадок, которые могут стать полигоном для отработки роботов без поиска внешних клиентов. Если гуманоиды докажут свою эффективность на собственных конвейерах, компания получит лучший в отрасли маркетинговый аргумент — «мы сами ими пользуемся».

Тень Оптимуса

Невозможно не заметить, с кем в первую очередь будет конкурировать BYD. Tesla развивает программу Optimus уже несколько лет, и Илон Маск неоднократно называл робота потенциально главным продуктом компании — более ценным, чем весь автомобильный бизнес. Впрочем, до коммерческого внедрения Optimus пока не дошло: президент Tesla в Китае Аллан Ван Хао недавно осторожно отметил, что компания «в будущем может производить человекоподобных роботов» в стране, но о массовом применении речи пока не идет.

Соперничество двух компаний отличается особой драматичностью: BYD уже обогнала Tesla по глобальным продажам электромобилей, и теперь та же самая битва может повториться на рынке роботов. Причём козыри сторон те же, что и в автомобильной гонке: у Tesla — программная экосистема и опыт в области автономности, у BYD — производственная машина, способная быстро масштабировать выпуск и давить ценой.

Китайская гонка гуманоидов

BYD выходит на рынок, где уже тесно. Китайские компании Unitree и UBTech наработали значительное преимущество: первая продает своих роботов тысячами и готовится к выходу на биржу, вторая уже поставляет гуманоидов на автозаводы. Свои проекты развивают Xpeng и Xiaomi, а десятки стартапов ежемесячно демонстрируют новые прототипы. Пекин открыто называет робототехнику стратегической отраслью: государственные фонды, субсидии и целевые программы сделали гуманоидов одним из приоритетов промышленной политики — согласно официальной логике, роботы должны компенсировать сокращение рабочей силы и закрепить за Китаем лидерство в следующем крупном технологическом цикле.

На этом фоне появление BYD может изменить расклад не благодаря технологиям, а благодаря масштабам. Аналитик Дин Хайфэн формулирует главную интригу просто: «Рынок будет внимательно следить за производственными мощностями и ценами». Именно цена до сих пор остается барьером для отрасли — современные гуманоиды стоят десятки, а порой и сотни тысяч долларов за единицу. Если кто-то и способен сделать с роботами то, что Китай сделал с электромобилями и солнечными панелями — снизить себестоимость за счет массового производства, — то компания с таким профилем, как BYD, выглядит главным кандидатом.

Обещания и реальность

В то же время к августовскому дебюту следует подходить с реалистичными ожиданиями. «Функциональный робот в шоуруме» и «окупающийся робот на производстве» — это две большие разницы: первое умеют показывать уже многие компании, второе пока не продемонстрировал никто в массовом масштабе. Взаимодействие с посетителями выставочного пространства — это контролируемая среда, которая мало что говорит о готовности машины к восьмичасовой смене на реальном конвейере с его пылью, вибрациями и нестандартными ситуациями.

В целом отрасль находится на этапе, когда инвестиции и ожидания значительно опережают подтвержденную экономическую отдачу, — и гуманоиды здесь рискуют повторить траекторию многих технологических хайпов. Впрочем, само появление в этой гонке игрока с самым большим в мире опытом массового производства электромеханики — событие, способное ускорить взросление рынка независимо от того, насколько удачным окажется первый показ.

Ответы на главные вопросы — сколько будут стоить автомобили BYD, когда они поступят в серийное производство и выйдут ли за пределы собственных заводов компании — появятся, скорее всего, уже после августовской презентации.

Напомним, что человекоподобные роботы тем временем осваивают всё более неожиданные профессии: ранее мы писали, как гуманоиды под дистанционным управлением хирургов впервые провели операцию на живом организме — удаление желчного пузыря — и справились с точностью, сопоставимой со специализированными медицинскими системами.