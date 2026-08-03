Семь привычек владельцев смартфонов 2010-х годов, которые сегодня вызывают лишь улыбку

Стоит найти где-нибудь в ящике смартфон начала 2010-х — с экраном размером с половину ладони, механической кнопкой «Домой» и памятью в несколько сотен мегабайт, — и воспоминания нахлынут сами собой. Вместе с ними всплывают привычки, которые тогда казались совершенно нормальными. Настолько нормальными, что никто и не задумывался, насколько странно они будут выглядеть в 2026 году. Если вам хотя бы 25 — готовьтесь узнавать себя, и не раз.

Как мы сами замедляли работу своих смартфонов

Помните приложения-«очистители»? Clean Master, Advanced Task Killer и десятки подобных программ мы устанавливали чуть ли не сразу после покупки. Логика казалась железной: чем меньше приложений в памяти — тем быстрее работает телефон. Кнопку «Очистить» нажимали по несколько раз в день, с удовольствием наблюдая, как освобождается 20–30 мегабайт.

Только позже стало известно: мы мешали Android выполнять свою работу. Система специально держала часто используемые приложения в памяти, чтобы они запускались быстрее, — а мы сами их выгружали, заставляя телефон каждый раз загружать всё с нуля. Самое забавное, что «очистителями» некоторые пользуются до сих пор, даже на дорогих мощных смартфонах.

Передача «по воздуху» и рингтон как визитная карточка

Хотите новую мелодию звонка от друга? Включаете Bluetooth, открываете список устройств и ждете. Файл размером три мегабайта передавался полторы минуты, картинка на рабочий стол с разрешением 320×240 — двадцать секунд. И это считалось вполне нормальной скоростью.

Рингтоны требовали особого творческого подхода: у каждого важного контакта была своя мелодия. У кого-то звучали нарезки с шутками, у кого-то — тема из любимого сериала. Мелодия звонка была настоящим способом выделиться. Сегодня это пережиток прошлого: большинство пользуется стандартным звуком и даже не думает его менять.

Два телефона в одном кармане

Классика начала 2010-х: кнопочный Nokia для звонков и смартфон — для всего остального. Первый спокойно работал неделю на одной зарядке, второй мог потребовать подключения к розетке уже к обеду. Поэтому важные звонки — через «телефончик», а интернет, игры и соцсети — через смартфон, батарею которого берегли как зеницу ока, лишний раз не включая Wi-Fi или GPS. Особенно изобретательные скрепляли оба аппарата резинкой задними крышками друг к другу — получался своего рода «мобильный трансформер».

Каждый мегабайт на счету

Безлимитный интернет тогда казался чем-то из разряда фантастики. Большинство довольствовалось пакетами на 200–500 МБ в месяц, поэтому экономили буквально на всём: автообновление приложений отключали сразу, видео смотрели максимум в 360p, а то и в 144p, картинки в браузере лишний раз не открывали, а музыку заранее скачивали дома по Wi-Fi.

Сегодня даже базовые тарифы украинских операторов предлагают десятки гигабайт, поэтому мы включаем видео в 4K, не задумываясь о том, сколько оно «съест», а о счетчике трафика вспоминаем разве что в роуминге.

Ритуалы «прокачки» батареи

Мифов об аккумуляторах было не меньше, чем о работе Android. Самый популярный — новый телефон обязательно нужно трижды полностью разрядить и зарядить до 100%, иначе батарея «не раскроет свой потенциал». В этот ритуал верили все — от покупателей до продавцов в салонах связи. Сегодня известно, что для литий-ионных аккумуляторов это не просто бесполезно, а порой и вредно.

Сами аккумуляторы при этом были скромными — 1200–1500 мА·ч считались нормой, поэтому к вечеру телефон просил подключить его к розетке даже при бережном использовании. Многие носили с собой запасной аккумулятор — благо, крышка снималась за секунды. Эта возможность действительно отсутствует у современных монолитных смартфонов.

Прочитанные инструкции

В коробке со смартфоном лежала не рекламная листовка, а толстая инструкция на десятки страниц. И её действительно читали: искали, как включить Т9, настроить профили звонков или перенести контакты с SIM-карты. Сегодня в коробке, в лучшем случае, лежит тонкий буклет, а полная инструкция давно перекочевала на сайт производителя, и большинство пользователей никогда её не откроет.

Выключать на ночь — это правильно

Перед сном телефон не просто переводили в бесшумный режим — его полностью выключали. И батарея экономится, и никто не разбудит ночным звонком. Утром всё повторялось в обратном порядке: долгая загрузка, PIN-код SIM-карты и ожидание, пока аппарат поймает сеть. Современные смартфоны могут не выключаться неделями, для ночного покоя есть режим «Не беспокоить», а о перезагрузке мы вспоминаем только тогда, когда что-то начинает тормозить.

Вместо заключения

Мы не боролись с технологиями — мы просто приспосабливались к их возможностям. Все эти привычки когда-то казались не просто нормальными, а единственно правильными. И где-то лет через десять кто-то так же с улыбкой будет вспоминать, как мы в 2026-м держали смартфон в руках, спорили о лучшей операционной системе и заряжали его раз в день-два.

Напомним, что эпоха тех смартфонов окончательно заканчивается и с формальной точки зрения: недавно мы писали, что Google прекращает поддержку Android 6.0 Marshmallow — системы, с которой многие из нас и проходили половину описанных здесь ритуалов.