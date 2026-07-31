Кінець епохи після 11 років: Google припиняє підтримку Android 6.0 Marshmallow

Google без гучних анонсів оновила технічні вимоги до своїх сервісів: мінімальною версією для Google Play Services відтепер є Android 7.0 Nougat. Це означає, що смартфони й планшети на Android 6.0 Marshmallow — системі, представленій наприкінці 2015 року, — офіційно залишаються без підтримки ключової інфраструктури Google.

Що саме перестане працювати

Google Play Services — це невидимий фундамент, на якому тримається більшість функцій Android-смартфона: авторизація в облікових записах, push-сповіщення, вбудовані платежі, геолокація та, що найважливіше, регулярні оновлення безпеки, які Google доставляла в обхід виробників. Без нього пристрій формально залишається робочим — дзвінки, SMS і базові функції нікуди не зникнуть, — але сучасні застосунки почнуть відвалюватися один за одним.

Першими це відчують користувачі сервісів, критичних до безпеки: банківські застосунки й платіжні системи традиційно найшвидше відмовляються від застарілих платформ. Частина сервісів Google, утім, покинула Marshmallow задовго до сьогодні — YouTube, наприклад, уже кілька років вимагає щонайменше Android 10.

Рекорд довгожительства

В історії Android це, як не парадоксально, радше ювілей, ніж скандал: близько одинадцяти років підтримки — абсолютний рекорд для платформи Google. Для порівняння: коли Marshmallow виходив, флагманами були Galaxy S6 і Nexus 6P, а сучасні виробники лише мріяли про нинішні цикли підтримки.

Реальна кількість постраждалих теж невелика — частка Android 6.0 у глобальній статистиці давно скотилася до часток відсотка. Йдеться переважно про пристрої 2014–2016 років, які досі живуть другим життям: телефони літніх родичів, дитячі «дзвонилки», термінали й домашні планшети.

Головний ризик — не незручність, а безпека

Найсерйозніший наслідок рішення — не зникнення застосунків, а втрата каналу оновлень безпеки. Пристрій без латок стає легкою мішенню: невиправлені вразливості дозволяють зловмисникам перехоплювати паролі, дані карток і особисту інформацію. Тому використовувати смартфон на Android 6.0 для банкінгу, пошти чи покупок відтепер відверто небезпечно — навіть якщо застосунки формально ще запускаються.

Користувачам таких пристроїв варто розглянути оновлення: сучасні бюджетники за 150–200 доларів пропонують не лише актуальну систему, а й багаторічні гарантії підтримки — окремі моделі початкового рівня нині обіцяють до шести років оновлень, що було немислимо за часів Marshmallow. Старий пристрій при цьому не обов’язково викидати: без облікового запису Google він ще послужить будильником, плеєром чи цифровою фоторамкою.

Показово, що цикл підтримки скорочується з обох боків: поки Google завершує еру Marshmallow, виробники вже відсікають від оновлень значно молодші пристрої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung не включила у список оновлення до One UI 9 навіть флагмани Galaxy S22 2022 року — вони вичерпали свою квоту з чотирьох версій Android і зупиняться на One UI 8.5.