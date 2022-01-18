Гру God Of War на ПК зламали та виклали на торренти

Реліз God of War на ПК – очікувана подія для всіх захоплених геймерів. Але особливо він порадував любителів халяви: одна з головних відеоігор останніх років була зламана і стала доступна всім безкоштовно за кілька хвилин після появи в Steam.





GoD, що вийшов ще в 2018 на PlayStation, не був оснащений ніяким додатковим анти-піратським захистом, а розрахунок на власну DRM-систему Steam не міг виправдатися – вона легко обходиться за допомогою емулятора. Першим взяло на себе відповідальність за злом хакерське угруповання FairLight.

Зламаний God of War можна завантажити на всіх популярних торентах, в той же час вона продається в Epic Games Store та Steam за чутливі для гаманця 1199 гривень. В офіційну версію зараз грає від 20 до 30 тисяч людей одночасно.