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Гру God Of War на ПК зламали та виклали на торренти

18.01.2022
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god of war

Реліз God of War на ПК – очікувана подія для всіх захоплених геймерів. Але особливо він порадував любителів халяви: одна з головних відеоігор останніх років була зламана і стала доступна всім безкоштовно за кілька хвилин після появи в Steam.


GoD, що вийшов ще в 2018 на PlayStation, не був оснащений ніяким додатковим анти-піратським захистом, а розрахунок на власну DRM-систему Steam не міг виправдатися – вона легко обходиться за допомогою емулятора. Першим взяло на себе відповідальність за злом хакерське угруповання FairLight.

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Зламаний God of War можна завантажити на всіх популярних торентах, в той же час вона продається в Epic Games Store та Steam за чутливі для гаманця 1199 гривень. В офіційну версію зараз грає від 20 до 30 тисяч людей одночасно.

Зазначимо : ми не підтримуємо піратство, особливо такого знакового ексклюзиву, який нарешті дістався ПК. Тим більше, що на відміну від інших портів з PlayStation, God of War вдалося уникнути проблем з оптимізацією, і на даний момент відгуки геймерів мають позитивний характер. Нашу рецензію можна переглянути тут.

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