Безопасен ли Telegram на самом деле и кто за ним стоит

Приложение Telegram является одним из популярных мессенджеров. Как сообщает немецкий еженедельник “Der Spiegel”, он может быть одним из самых опасных приложений такого рода. Что отличает мессенджер российского предпринимателя от других? Как работает Telegram?





Мессенджер Telegram был запущен в августе 2013 года. Он был создана в России и связан с российским предпринимателем Павлом Дуровым, о котором известно очень мало. Некоторые называют 36-летнего миллионера “русским Цукербергом”. В 2006 году Дуров основал социальную сеть “ВКонтакте”.

Приложение Telegram – что это такое?

Telegram – это приложение, используемое для отправки сообщений. В его описании на сайте telegram.org сообщается, что “с помощью Telegram можно отправлять сообщения, изображения, видео и файлы любого типа (doc, zip, mp3 и т.д.), а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции сообщений неограниченному числу адресатов”. В интернете уже работает полно сервисов, где купить подписчиков в телеграм можно сотнями и тысячами. Сайт также утверждает, что Telegram – это приложение, которое объединяет SMS с электронной почтой.

Однако, по мнению немецкого еженедельного журнала “Der Spiegel”, Telegram вовсе не самый безопасный мессенджер.

“С начала пандемии приложение было популярно как никогда, и мессенджер считается одной из немногих коммуникационных платформ, которая может идти в ногу с продуктами Кремниевой долины”. – Еженедельник Der Spiegel пишет.

Безопасен ли Telegram?

Популярность Telegram также может быть связана с тем, что он рекламирует себя как платформу, недоступную для государств и властей, где каждый может писать все, что захочет. Этот факт привлекает многих сторонников теорий заговора и не только. Как утверждает “Der Spiegel”, фальсификаторы используют приложение для продажи поддельных карт прививок против COVID-19, а дилеры – для продажи всех видов наркотиков.

Особенностью, существенно отличающей Telegram от других мессенджеров, является то, что приложение гораздо мягче, чем его конкуренты, фильтрует размещаемый в нем контент. Немецкий еженедельник объясняет, что власти бессильны в своем противостоянии с Telegram, потому что Дуров отказывает им в доступе к данным пользователей.

“Это создало непрозрачную сеть компаний, в которую трудно проникнуть и которая еще больше затрудняет доступ для правительств. Старая и редко правдивая поговорка об Интернете – как о месте беззакония – действительно применима к Telegram”, – сообщает Der Spiegel.

Сами создатели, похоже, довольны стилем приложения. На сайте мессенджера они хвастаются, что на сегодняшний день “ноль байт пользовательских данных” были переданы третьим лицам, включая правительства. Однако “Der Spiegel” сообщает, что делом Telegram занялось Министерство юстиции Германии, которое требует от компании соблюдения действующего законодательства.

Кроме того, по данным “Der Spiegel”, Федеральное ведомство юстиции Германии хочет наложить штраф на Telegram. Предполагается, что причина заключается в том, что он не назначил контактное лицо для властей и не предложил процедуру подачи жалобы, предусмотренную немецким законодательством для криминального контента.

“Компании грозит штраф в размере до 55 миллионов евро”. – Об этом сообщает “Der Spiegel”.

Telegram – где находится штаб-квартира компании?

Добраться до штаб-квартиры Telegram тоже нелегко. Хотя адрес компании указывает на Дубай, следователи сообщили “Шпигелю”, что не стоит направлять туда запросы. Они утверждают, что так и не получили ответа от компании, когда пытались выяснить, кто стоит за аккаунтом, на котором совершаются преступления. “Telegram до сих пор был в основном тупиком. Хотя политики всего мира уже много лет пытаются регулировать деятельность интернет-компаний, эти законы практически не распространяются на такие приложения, как данный сервис”, – поясняет “Der Spiegel”.

Также не совсем ясно, сколько сотрудников на самом деле работает в Telegram. В 2020 году, по показаниям Дурова, в компании работает от 25 до 30 человек. Эти слова подтвердили бывшие, но все еще связанные с командой сотрудники. Однако многие имена не были раскрыты. Причина, как предполагается, – безопасность.