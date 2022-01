Огляд God of War – бог війни нарешті увірвався на ПК

Ексклюзиви від Sony на платформі PlayStation 4 були легендарними, починаючи від випуску нових тайтлів, і продовжуючи виходом рімейків і сиквелів. Вони були настільки добре відполіровані і натерті до блиску, що кінематографічна атмосфера і занурення в гру досягли нових висот. Епоха консолей PS4 та Xbox One була однією з найдовших, а ексклюзиви від Sony на PS4 створили невід’ємну ауру ідентичності платформи.





Якщо ви хотіли пограти в останню версію Uncharted, Spider-Man або The Last of Us, ви точно знали, що вам обов’язково треба обзавестись консоллю PlayStation і телевізором.

Будемо відвертими: ексклюзиви окремих платформ поки що не збираються зникати. Доброю новиною є те, що Sony поступово змінює свою позицію, послаблює борцівський хват і дозволяє вам по-іншому відрізати ласий шматок від свого пирога. Як саме? Уважний читач вже знайшов відповідь у заголовку статті: за допомогою ПК! Справді, виглядає на те, що ПК став нейтральною платформою для деяких тайтлів PlayStation і Xbox Game Studios.

Як ми вже встигли переконатись, такі ексклюзиви як Horizon Zero Dawn і Days Gone повільно пробили шлях до платформи, де грою керують клавіатура і миша. Кожен ПК геймер очікує, що портована гра буде візуально відповідати оригіналу на консолі, що керування буде зручним, а настройки тонкими. Правильне портування передбачає підтримку будь-якого заліза: від популярних відеокарт початкового рівня до останніх моделей від GeForce і Radeon. Таким чином ви можете досягти будь якого візуального ефекту. Хочете якості зображення як у PS4? А може PS4 Pro? А може досить бути скромним, нехай наше зображення буде кращим за PS5!

Останнім ексклюзивом PlayStation який добрався до ПК є, мабуть, на сьогодні всім відома гра God of War 2018 року. Цей реліз є знаковим не тільки тому, що він по-новому представляє багаторічну серію ігор, але і тому, що він просуває жанр пригодницьких бойовиків. За роки, що минули з моменту дебюту цієї гри, її популярність зросла до такої міри, що можна сміливо стверджувати, що це найкраща гра на піку слави PS4. Міцний батько нордичної зовнішності та його син “прогулюються” серед фантастичних декорацій, забезпечуючи гравця гострими відчуттями і неймовірними історіями. На цій фразі наш огляд можна було б завершити.

Для Sony and Santa Monica Studio вихід God of War на ПК став новим досягненням. На відміну від іншого шедевра Red Dead Redemption II, сьогоднішній герой статті має всі шанси зайняти перше місце по кількості запусків в Steam і стати лідером дискусій серед ПК геймерів. У якому світлі постає ПК версія гри проти оригінального релізу на PlayStation 4 Pro, або й навіть оновленої версії на PS5? Відповімо коротко, вона – неперевершена! Але дозвольте нашому технічному зануді розповісти вам трохи більше.

Щоб зробити цей огляд ми встановили God of War на ПК з графічним прискорювачем RTX 3090 і отримали впевнену частоту кадрів 60-fps в 4K з настройками графіки на “ультра”. Ми погоджуємось, що RTX 3090 – це далеко не стандартне залізо для українських геймерів, а з додатковим бонусом рендеринга NVIDIA DLSS ви можете досягти 60 кадрів в секунду в 4K за допомогою більш поширеної функції RTX. Запуск God of War на SSD дозволяє уникнути шарпання картинки та інших збоїв, які можуть завадити повному зануренню в ігровий процес.

Така, здавалось, дрібниця як шарпання картинки грає важливу роль в God of War, грі від третьої особи. Вся гра продумана як фільм, знятий одним дублем, де камера ніколи не впускає з вигляду героя. Уявіть собі, один дубль на 30 годинну ігрову кампанію! Такий кінематографічний прийом додає масштабу ігровому світу і персонажам. Графічний інтерфейс користувача, відкривання меню, вдосконалення обладунків і прийомів та прокачка скілів не переривають ігровий процес.

В грі також відсутній екран завантаження, а перехід від однієї області в іншу безшовний. Переходи із однієї зони в іншу тут замасковані проходами через вузькі ущелини в скелях, сплавами на човні, підйомами в гори тощо, і все це дозволяє відчути ігровий світ одним цілим. Усе здається реальним, перш за все завдяки тісному зв’язку Атрея зі своїм батьком Кратосом, а також іншим персонажам і чудовому сценарію. Кінематографія теж відіграє тут не останню роль.

ПК версія God of War підтримує ультраширокі розширення і бездоганно виглядає на екранах зі співвідношенням сторін 21:9. У будь-якому випадку, результат адаптації настільки ідеально відповідає принципам презентації God of War, що здається, ніби ви щось упускаєте, якщо граєте в стандартному співвідношенні сторін 16:9.

Здавалось би, що графіка гри 2018 року мала б виглядати трохи старомодно, але завдяки текстурам з більш високою роздільною здатністю, кращим відображенням, оклюзії навколишнього середовища та іншим візуальним покращенням в цьому релізі для ПК, God of War в 2022 році виглядає так само вражаюче, як і в “колишні часи” на PS4 Pro. Ось що мається на увазі під міткою ААА-проєкт.

Справжнє портування ігор повинне використовувати всі переваги сучасного комп’ютерного обладнання. Уявіть собі, для того, щоб уникнути затримок в системі, була додана підтримка NVIDIA Reflex. Щоб не залізати в технічні джунглі скажемо, що ця технологія забезпечує більшу чутливість керування. В грі є різні налаштування складності, від помірного змагання до жорсткого трешу для прихильників Dark Souls. Підтримка 60 кадрів за секунду (ба, навіть 100 кадрів) з NVIDIA Reflex дозволяє відчути значну різницю між ПК релізом і оригінальною версією на PS4 з 30-fps. Ми б не сказали, що гра від цього стала легшою, але такі речі як таймінг, сприйняття подій і здатність рухатись виконувати тепер набагато приємніше. Крім того, стало легше читати текстовий матеріал!

Це дуже важлива деталь, адже історія, бої і дослідження світу тут йдуть пліч-о-пліч. До речі, різні області можна відвідати повторно щоб відкрити щось нове, як це було у Metroid Prime. А розповідь, повільно розвиваючись, відкриватиме вам масштаб цієї історії і її таємниці через емоції. І найсоковитішою частиною тут залишаються бої, від простих сутичок до босів на весь екран. І це не тільки в сенсі розміру персонажів, битви з людиноподібними богами тут просто вражають.

Зрештою, God of War – блискучий пригодницький бойовик, де історія така ж цікава як і дослідження навколишнього світу. Зв’язок між Кратосом і його сином Атреєм веселий і щирий і тонко продуманий. У пронизаній захоплюючими фрагментами скандинавської міфології розповіді простежується стежка, протоптана до продовження франшизи God of War: Ragnarok, яке вийде пізніше цього року на PS5. Насправді, все, що вам потрібно знати, це те, що одна з кращих ігор останнього десятиліття тепер доступна на ПК.

Що нам сподобалось:

Неймовірна картинка на ПК високого рівня

Надшироке занурення

Плавна дія у кадрі

Вражаюча структура рівнів, подібна до Metroid Prime

Захоплююча розповідь

Кінематографічний ефект – це одночасно і задоволення від гри, і технічний прийом

Нам не сподобалось:

Ігровий світ можна було б “населити” більшою кількістю неігрових персонажів NPC

Щоб серйозно прокачатись потрібно досить багато часу при хорошому темпі гри

Дивно, але тут немає ексклюзивного повноекранного режиму