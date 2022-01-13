Hardnews

Realme представила бюджетний смартфон зі стереозвуком, камерою на 50 Мп та NFC

13.01.2022
1 хвилина на прочитання
Realme 9i

Апарат отримав Snapdragon 680, 4/6 Гбайт оперативної та 64/128 Гбайт постійної пам’яті, Full HD+ екран з адаптивною частотою оновлення та потрійну основну камеру.


Компанія Realme представила новий смартфон бюджетного цінового сегмента – модель Realme 9i. За основу пристрою був взятий процесор Snapdragon 680. Передбачено 4 Гб або 6 Гб оперативної пам’яті і постійний накопичувач на 64 Гб або 128 Гб. Апарат оснащений дисплеєм діагоналлю 6.6 дюймів та роздільною здатністю Full HD+, який може похвалитися адаптивною частотою оновлення до 90 Гц.

Фронтальна камера розташована у вирізі, у лівому верхньому кутку, і має роздільну здатність 16 Мп. Тильна камера представлена ​​50-мегапіксельним основним модулем та двома допоміжними по 2 Мп кожен. Realme 9i отримав акумулятор на 5000 мАч із підтримкою дійсно швидкої 33-ватної зарядки.

Realme 9i

Ще з особливостей – сканер відбитка пальця, розташований у кнопці живлення, NFC-чіп та стереодинаміки з Hi-Res. Базовий варіант був оцінений у $150 або близько 4000 гривень.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
13.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Meizu 10

Представлений Meizu 10 – цікавий смартфон за 3000 гривень

13.01.2022
PlayStation 5

Sony вирішить проблему дефіциту консолей PlayStation

13.01.2022

Подорожчання неминуче: ціна Samsung Galaxy S22 різко піде вгору

13.01.2022
Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi готує Mix Fold 2 з гнучким дисплеєм на 120 Гц

13.01.2022
Back to top button