Realme представила бюджетний смартфон зі стереозвуком, камерою на 50 Мп та NFC

Апарат отримав Snapdragon 680, 4/6 Гбайт оперативної та 64/128 Гбайт постійної пам’яті, Full HD+ екран з адаптивною частотою оновлення та потрійну основну камеру.





Компанія Realme представила новий смартфон бюджетного цінового сегмента – модель Realme 9i. За основу пристрою був взятий процесор Snapdragon 680. Передбачено 4 Гб або 6 Гб оперативної пам’яті і постійний накопичувач на 64 Гб або 128 Гб. Апарат оснащений дисплеєм діагоналлю 6.6 дюймів та роздільною здатністю Full HD+, який може похвалитися адаптивною частотою оновлення до 90 Гц.

Фронтальна камера розташована у вирізі, у лівому верхньому кутку, і має роздільну здатність 16 Мп. Тильна камера представлена ​​50-мегапіксельним основним модулем та двома допоміжними по 2 Мп кожен. Realme 9i отримав акумулятор на 5000 мАч із підтримкою дійсно швидкої 33-ватної зарядки.

Ще з особливостей – сканер відбитка пальця, розташований у кнопці живлення, NFC-чіп та стереодинаміки з Hi-Res. Базовий варіант був оцінений у $150 або близько 4000 гривень.