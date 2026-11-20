Украинская компания Gloria labs представила рабочую версию мессенджера BETA-44, который позволяет обмениваться сообщениями, файлами и совершать звонки без использования центральных серверов разработчика. В отличие от Telegram и Signal, новое приложение использует децентрализованную архитектуру на базе анонимной сети Tor. Об особенностях разработки представители компании рассказали изданию «Милитарный» 19 ноября 2026 года.

Основная идея BETA-44 заключается в отказе от централизованного хранения переписки и передачи данных через инфраструктуру компании. Каждый пользователь получает собственный адрес .onion третьей версии протокола Tor, который используется для установления соединений с другими участниками. Благодаря этому блокировка или изъятие одного сервера не может полностью остановить работу мессенджера. Разработчики также рассчитывают снизить риск масштабных утечек данных, характерных для централизованных систем.

Как работает BETA-44 и какие функции он предлагает

Для защиты информации мессенджер использует алгоритм шифрования AES-256-GCM, а для согласования криптографических ключей — X25519. По заявлению разработчиков, сквозное шифрование распространяется на текстовые сообщения, голосовые и видеозвонки, а также передаваемые файлы. При этом файлы не загружаются в сторонние облачные хранилища, а передаются через Tor.

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Особенностью BETA-44 является поддержка звонков без использования отдельных серверов STUN/TURN, которые обычно применяются для установления мультимедийных соединений. Приложение также предлагает групповые чаты и режим Push-to-Talk, позволяющий общаться по принципу рации. Дополнительно предусмотрена привязка учетной записи к конкретному устройству и функции удаленного управления.

Если интернет-соединение прерывается, неотправленные сообщения остаются на компьютере. После восстановления связи программа может продолжить их отправку и синхронизировать историю переписки. Разработчики также заявили об отдельном режиме работы без интернета, но пока не объяснили, какие технологии он использует. Обычная работа через Tor требует доступа к сети, поэтому возможности автономного режима остаются неясными.

Еще одна необычная функция получила название Duress — канал принуждения. Она предназначена для ситуаций, когда человека заставляют разблокировать устройство или предоставить доступ к конфиденциальной информации. По замыслу авторов, этот механизм позволяет незаметно сообщить об угрозе, не привлекая внимания посторонних лиц.

Сможет ли украинский мессенджер заменить Telegram и Signal

Основное отличие BETA-44 от популярных конкурентов заключается в организации передачи данных. Signal использует собственные серверы для доставки сообщений, но защищает их сквозным шифрованием. В Telegram обычные чаты хранятся в облачной инфраструктуре компании, тогда как сквозное шифрование доступно в секретных чатах.

BETA-44, в свою очередь, не предусматривает центрального сервера для хранения переписки и использует маршрутизацию через Tor. Однако такая архитектура сама по себе не гарантирует абсолютной анонимности или защиты от всех кибератак. На данный момент нет обнародованных результатов независимого аудита безопасности приложения, а использование Tor может влиять на скорость передачи данных и задержку во время звонков.

Эта новинка, прежде всего, может заинтересовать украинских военных, государственные учреждения и организации, для которых защита каналов связи имеет критически важное значение. В сентябре 2024 года Национальный координационный центр кибербезопасности уже ограничил использование Telegram на служебных устройствах в военных структурах, государственных органах и на объектах критической инфраструктуры. Дополнительную актуальность таким разработкам придают попытки российских спецслужб получить доступ к мессенджерам украинских военных и должностных лиц.

В настоящее время BETA-44 доступна только для компьютеров под управлением Windows. Продукт уже представлен на оборонном маркетплейсе Brave1 Market, а команда Gloria Labs проводит пилотные проекты с небольшими группами пользователей. Соучредитель и технический директор компании Александр Шейченко отметил, что разработчики хотят предоставить возможность проверить работу системы на практике.

Информации о выпуске версий для Android, iOS или macOS пока нет. Также не объявлены сроки полноценного публичного запуска и условия доступа к мессенджеру для обычных пользователей.