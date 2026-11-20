Чтобы освещать объект с нескольких точек на Canon, на камеру устанавливают передатчик Godox: X3 C или X2T-C.

Выбор между тремя устройствами определяет встроенная вспышка: TT685II C со встроенным радиомодулем светит из камеры самостоятельно и управляет другими вспышками, X2T-C имеет встроенную вспышку в башмаке сверху, а на X3 C места для неё нет.

Радио работает без прямой видимости на расстоянии 0–100 м, оптика Canon — на 10 м на улице

Вспышка на камере светит из той же точки, откуда смотрит объектив: видимые стороны объекта освещены, а тени падают на невидимую сторону. Вспышка на боковой стойке проецирует свет иначе, и радио позволяет установить её там без проводов, даже спрятать за объектом или в другой комнате.

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Оптический запуск вспышек Canon Speedlite работает на расстоянии 10 м на улице и 15 м в помещении, а при ярком солнечном свете теряет дальность и надежность. Радиосвязь на расстоянии 0–100 м в моделях X3 C, X2T-C и TT685II C не требует прямой видимости, но может быть короче — в зависимости от того, где стоят приемники, от окружающей обстановки и погоды. С камеры можно изменять мощность и режим каждой группы, не подходя к стойке.

Вспышка TT685II C заменяет передатчик, если камере требуется освещение

Есть три схемы: передатчик в башмаке камеры, вспышка с радиоуправлением в роли «командира» и передатчик X2T-C с обычной вспышкой в башмаке сверху. Передатчик X3 C или X2T-C управляет вспышками на штативах.

В TT685II C предусмотрено три режима работы радио: передатчик, приемник и выключено. В качестве передатчика он управляет группами A–D с отдельными режимами вспышки, а в качестве приемника входит в группу E, которой управляют передатчики серии X, например X3 C и X2T-C; настройки, заданные на передатчике, отображаются на приемниках автоматически.

В коробке TT685II C находятся вспышка, мини-подставка, чехол и инструкция; на мини-подставку устанавливается вспышка-приемник. Головка поворачивается на 330° и наклоняется от −7° до 120°, поэтому вспышка подходит для отраженного света. Ведущее число GN 60 при 1/1 (в метрах, ISO 100, 200 мм), перезарядка занимает 0,1–2,6 с на Ni-MH, а на полной мощности от четырёх батареек AA хватает на 290 вспышек. Запуск по оптике от чужой вспышки (режим S1/S2) работает только в ручном режиме M.

По состоянию на 18 ноября 2026 года рыночный диапазон цен на X2T-C составляет от 1 900 до 2 200 грн, а на TT685II C — от 4 400 до 4 700 грн. За TT685II C платят как за вспышку с головкой и радио, а X2T-C передает команды и не светит.

Что нужно на съемке X3 C X2T-C TT685II C Что видно на камере передатчик, сверху нет башмака передатчик, сверху башмак для встроенной вспышки сам возглавляет, командует другими Сколько групп ведется с камеры A–F и 0–9 (встроенные вспышки — A–E) 5 групп A, B, C, D Управление на ходу сенсорный экран и колесико сбоку, экран блокируется от случайных прикосновений кнопки и ЖК-панель с подсветкой ЖК-панель, колесико выбора и кнопки Питание на смену встроенный аккумулятор 850 мА·ч, зарядка через USB-C 2 батарейки типа AA 4 батарейки типа AA Вес на башмаке 48 г 90 г 489 г с батарейками

X3 C — встроенный аккумулятор и сенсорный экран, X2T-C — батарейки типа AA и кнопки

X3 C — синхронизатор Godox со встроенным аккумулятором емкостью 850 мА·ч: полная зарядка через USB-C занимает 2 часа, в режиме ожидания заряда хватает на 7 дней. При 8 часах работы в день и 1200 срабатываний в день он работает более 5 дней, что составляет 6600 вспышек, а при одной вспышке раз в 3 секунды — до 10 000. Аккумулятор несъемный, батарейки установить нельзя. Если передатчик разрядился во время съемки, его подключают к powerbank по USB-C: во время зарядки он продолжает запускать вспышки.

X2T-C питается от 2 батареек типа AA. Когда индикатор мигает, это означает, что напряжение упало ниже 2,5 В, и вспышки на расстоянии не срабатывают или пропускаются: комплект следует заменить на месте. Рекомендуются щелочные батарейки: индикатор заряда рассчитан на них, а с Ni-MH он не работает. Мощностью и режимом вспышек X2T-C можно управлять со смартфона по Bluetooth через приложение GodoxPhoto.

Сенсор X3 C при точной настройке капризен: когда проводите пальцем по значению, палец его закрывает, а во время работы с камерой настройки легко сбить случайным прикосновением. Мощность регулируется также с помощью колесика: сначала нажатием, а затем поворотом. Экран блокируется, когда настройки менять не нужно, и разблокируется удерживанием экрана или колесика в течение 2 секунд, поэтому длительное случайное прикосновение к экрану также снимает блокировку.

Сигналы молчат, пока канал и ID не совпадут с передатчиком

Настройка производится сверху вниз: сначала канал и ID на передатчике и вспышках, затем группа на самой вспышке, затем мощность каждой группы с X3 C, X2T-C или TT685II C на камере.

Канал и ID. Передатчик и каждый вспышкоприемник работают, когда совпадают канал и ID: у всех трёх устройств 32 канала и ID 01–99, оба параметра выбираются в меню настроек. Вспышку на стойке перед этим переводят в режим приемника: в TT685II C — кнопкой беспроводного режима, до значка RX. Свободный канал. Функция SCAN отображает свободные каналы: 6 в X3 C и 8 в TT685II C; в X3 C выбранный канал сразу же устанавливается на передатчике. В помещении с плотным радиоэфиром функцию SCAN запускают перед каждой съемкой. В X2T-C функция SCAN находится в меню C.Fn и запускается нажатием кнопки START. Помехи создают Wi-Fi-роутеры, Bluetooth и базовые станции, работающие в том же диапазоне: в случае сбоев меняют канал или отключают лишнюю технику. Группы по ролям. Источники света, выполняющие одну и ту же роль, объединяются в одну группу, например, ключевой свет и дополнительная мощность из одной и той же точки. Свет из другой точки попадает в следующую группу: у каждой группы своя мощность и соотношение. Режим камеры. Если используется TT685II C, камеру Canon следует перевести в режим P, Tv, Av, M или B: в автоматических режимах беспроводной режим TT685II C недоступен. Вспышка не срабатывает. Проверяют по очереди: канал, ID, группу; режим расстояния (при расстоянии менее 0,5 м требуется малый диапазон); установку передатчика в башмак (X2T-C на R10; на R50 — переходник AD-E1 для любого устройства); батареи передатчика и вспышки; помехи; перезарядку вспышки и защиту от перегрева; прошивку передатчика. Вспышка не успевает за серией. Если индикатор готовности не горит, значит, вспышка не успела перезарядиться: мощность снижают, а с режима TTL переходят в режим M, так как в режиме TTL на каждый кадр идет ещё и предвспышка.

TCM фиксирует мощность, выбранную в TTL, и она не меняется от кадра к кадру

TTL учитывает изменение значения ISO, диафрагмы и расстояния до объекта, но в серийной съемке мощность меняется от кадра к кадру при каждом изменении композиции.

TCM устраняет эту нестабильность: снимок, сделанный в режиме TTL, переводится в ручной режим, и вспышка сохраняет это значение до тех пор, пока его не изменят. Для серии с одним источником света это означает, что мощность TTL подбирается один раз, а далее вспышки работают как в режиме M. Если в разных группах находятся вспышки с разной максимальной мощностью, значения после TCM получаются неточными, и их проверяют.

TCM есть в X3 C. В X2T-C TCM отсутствует: в серии TTL мощность колеблется от кадра к кадру, и фиксировать её в режиме M приходится вручную.

Корректировка экспозиции вспышки FEC на всех трёх устройствах составляет ±3 EV с шагом 1/3 EV: с её помощью можно корректировать режим TTL, не переключаясь в режим M. В модели TT685II C ручная мощность варьируется от 1/1 до 1/256.

HSS достигает 1/8000 с, а при использовании TTL на R5 и R6 иногда возникает пересвет

Во всех трёх устройствах HSS достигает 1/8000 с, если сама камера снимает с такой выдержкой. В X3 C HSS включается в меню синхронизации, рядом с синхронизацией по первой и по задней шторке.

При выдержках, короче синхронной, в режиме HSS вспышка дает меньше света, чем при синхронной, поэтому её приближают к объекту, а не увеличивают мощность света: в TT685II C в режиме HSS защита от перегрева срабатывает после 30 вспышек подряд на 1/1 и после 60 — на 1/128. Стробоскоп в режиме HSS не включается.

На некоторых моделях EOS R, в частности R5 и R6, при использовании TTL в сочетании с HSS иногда возникает пересвет. При пересвете сначала обновляют прошивку передатчика. Если пересвет остаётся, отключают HSS, а если и это не помогло, переходят в ручной режим.

Для R50 требуется переходник AD-E1 для любого устройства Godox

Передатчик установлен в башмаке, но камера его не распознает или вспышки не срабатывают: в башмаке R50 нет контактов старого башмака Canon, под который разработаны устройства Godox, и прошивка этого не исправит. На R50 переходник Canon AD-E1 нужен всем трём устройствам, в том числе и X3 C: его устанавливают поверх переходника.

Переходник устанавливается между камерой и триггером и увеличивает высоту. На других корпусах с таким разъемом, например R5 Mark II, простые триггеры с одним центральным контактом работают и без него, а в R50 нет даже центрального контакта.

X3 C совместим с моделями EOS R, RP, R5, R6 Mark II, R7, 5D Mark IV, 90D, 6D Mark II, 850D и 800D, а с моделью R50 — через переходник AD-E1.

Если на R10 вспышка в режиме TTL работает в башмаке камеры, а по радио через X2T-C в режиме M срабатывает, но в режиме TTL дает ту же слабую вспышку, сначала отключают HSS. Не помогло — переустанавливайте передатчик: зафиксируйте ножку, а затем медленно подтяните её к себе до щелчка стопорного штифта.

Шесть моментов, которые выясняются только на съемке

Вспышка рядом с передатчиком. Вспышка, расположенная ближе чем на 0,5 м к передатчику, например в руке во время проверки, может не сработать. Включают режим малой дистанции: у всех трех приборов расстояние срабатывания устанавливают на 0–30 м, а в дальний режим — на 1–100 м.

Вспышка, расположенная ближе чем на 0,5 м к передатчику, например в руке во время проверки, может не сработать. Включают режим малой дистанции: у всех трех приборов расстояние срабатывания устанавливают на 0–30 м, а в дальний режим — на 1–100 м. Предварительная вспышка командира. Если на камерном TT685II C в качестве передатчика отключена собственная вспышка, он всё равно генерирует предварительную вспышку для передачи сигнала.

Если на камерном TT685II C в качестве передатчика отключена собственная вспышка, он всё равно генерирует предварительную вспышку для передачи сигнала. Режим сна вспышки. Вспышка-приемник TT685II C по умолчанию переходит в режим сна через 60 минут бездействия, таймер переключается на 30 минут. TT685II C на камере в роли передатчика отключается через 90 секунд бездействия.

Вспышка-приемник TT685II C по умолчанию переходит в режим сна через 60 минут бездействия, таймер переключается на 30 минут. TT685II C на камере в роли передатчика отключается через 90 секунд бездействия. Включение X3 C. Передатчик включается через несколько секунд, поэтому быстро выключить его, чтобы сделать снимок без вспышки, не получится. На камерах Canon помогает кнопка, предназначенная для отключения вспышки.

Передатчик включается через несколько секунд, поэтому быстро выключить его, чтобы сделать снимок без вспышки, не получится. На камерах Canon помогает кнопка, предназначенная для отключения вспышки. Два передатчика на одних и тех же вспышках. X3 C переключают в режим All-shoot: он отправляет настройки перед каждым кадром, но расходует заряд быстрее. Режим One-shoot в M и Multi просто запускает вспышки и экономит заряд.

X3 C переключают в режим All-shoot: он отправляет настройки перед каждым кадром, но расходует заряд быстрее. Режим One-shoot в M и Multi просто запускает вспышки и экономит заряд. Перегрев на 1/1. Чтобы не повредить головку вспышки, на полной мощности TT685II C не следует производить более 40 вспышек подряд, а затем следует дать ей отдохнуть не менее 10 минут. Защита от перегрева срабатывает после 40 вспышек при фокусном расстоянии 20 мм и после 80 — при фокусном расстоянии 200 мм.

Выбор между тремя устройствами определяет, нужна ли вспышка на камере

Если на штативах установлены фирменные вспышки Canon Speedlite, они не принимают сигнал от радиопередатчиков Godox: на башмак каждой такой вспышки устанавливают приемник X1R-C, чтобы управлять ею с помощью X3 C или X2T-C. Для вспышки Godox со встроенным радиоприемником приемник не требуется.

Нужно подобрать мощность в режиме TTL и зафиксировать её для всей серии — выбирают X3 C. Если нужны кнопки и возможность замены батареек AA на месте или обычная встроенная вспышка поверх передатчика — выбирают X2T-C.

Требуется накамерный заполняющий свет без отдельного передатчика — выбирают TT685II C.