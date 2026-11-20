Чтобы освещать объект с нескольких точек на Canon, на камеру устанавливают передатчик Godox: X3 C или X2T-C.
- Радио работает без прямой видимости на расстоянии 0–100 м, оптика Canon — на 10 м на улице
- Вспышка TT685II C заменяет передатчик, если камере требуется освещение
- X3 C — встроенный аккумулятор и сенсорный экран, X2T-C — батарейки типа AA и кнопки
- Сигналы молчат, пока канал и ID не совпадут с передатчиком
- TCM фиксирует мощность, выбранную в TTL, и она не меняется от кадра к кадру
- Для R50 требуется переходник AD-E1 для любого устройства Godox
- Шесть моментов, которые выясняются только на съемке
- Выбор между тремя устройствами определяет, нужна ли вспышка на камере
Выбор между тремя устройствами определяет встроенная вспышка: TT685II C со встроенным радиомодулем светит из камеры самостоятельно и управляет другими вспышками, X2T-C имеет встроенную вспышку в башмаке сверху, а на X3 C места для неё нет.
Радио работает без прямой видимости на расстоянии 0–100 м, оптика Canon — на 10 м на улице
Вспышка на камере светит из той же точки, откуда смотрит объектив: видимые стороны объекта освещены, а тени падают на невидимую сторону. Вспышка на боковой стойке проецирует свет иначе, и радио позволяет установить её там без проводов, даже спрятать за объектом или в другой комнате.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Оптический запуск вспышек Canon Speedlite работает на расстоянии 10 м на улице и 15 м в помещении, а при ярком солнечном свете теряет дальность и надежность. Радиосвязь на расстоянии 0–100 м в моделях X3 C, X2T-C и TT685II C не требует прямой видимости, но может быть короче — в зависимости от того, где стоят приемники, от окружающей обстановки и погоды. С камеры можно изменять мощность и режим каждой группы, не подходя к стойке.
Вспышка TT685II C заменяет передатчик, если камере требуется освещение
Есть три схемы: передатчик в башмаке камеры, вспышка с радиоуправлением в роли «командира» и передатчик X2T-C с обычной вспышкой в башмаке сверху. Передатчик X3 C или X2T-C управляет вспышками на штативах.
В TT685II C предусмотрено три режима работы радио: передатчик, приемник и выключено. В качестве передатчика он управляет группами A–D с отдельными режимами вспышки, а в качестве приемника входит в группу E, которой управляют передатчики серии X, например X3 C и X2T-C; настройки, заданные на передатчике, отображаются на приемниках автоматически.
В коробке TT685II C находятся вспышка, мини-подставка, чехол и инструкция; на мини-подставку устанавливается вспышка-приемник. Головка поворачивается на 330° и наклоняется от −7° до 120°, поэтому вспышка подходит для отраженного света. Ведущее число GN 60 при 1/1 (в метрах, ISO 100, 200 мм), перезарядка занимает 0,1–2,6 с на Ni-MH, а на полной мощности от четырёх батареек AA хватает на 290 вспышек. Запуск по оптике от чужой вспышки (режим S1/S2) работает только в ручном режиме M.
По состоянию на 18 ноября 2026 года рыночный диапазон цен на X2T-C составляет от 1 900 до 2 200 грн, а на TT685II C — от 4 400 до 4 700 грн. За TT685II C платят как за вспышку с головкой и радио, а X2T-C передает команды и не светит.
|Что нужно на съемке
|X3 C
|X2T-C
|TT685II C
|Что видно на камере
|передатчик, сверху нет башмака
|передатчик, сверху башмак для встроенной вспышки
|сам возглавляет, командует другими
|Сколько групп ведется с камеры
|A–F и 0–9 (встроенные вспышки — A–E)
|5 групп
|A, B, C, D
|Управление на ходу
|сенсорный экран и колесико сбоку, экран блокируется от случайных прикосновений
|кнопки и ЖК-панель с подсветкой
|ЖК-панель, колесико выбора и кнопки
|Питание на смену
|встроенный аккумулятор 850 мА·ч, зарядка через USB-C
|2 батарейки типа AA
|4 батарейки типа AA
|Вес на башмаке
|48 г
|90 г
|489 г с батарейками
X3 C — встроенный аккумулятор и сенсорный экран, X2T-C — батарейки типа AA и кнопки
X3 C — синхронизатор Godox со встроенным аккумулятором емкостью 850 мА·ч: полная зарядка через USB-C занимает 2 часа, в режиме ожидания заряда хватает на 7 дней. При 8 часах работы в день и 1200 срабатываний в день он работает более 5 дней, что составляет 6600 вспышек, а при одной вспышке раз в 3 секунды — до 10 000. Аккумулятор несъемный, батарейки установить нельзя. Если передатчик разрядился во время съемки, его подключают к powerbank по USB-C: во время зарядки он продолжает запускать вспышки.
X2T-C питается от 2 батареек типа AA. Когда индикатор мигает, это означает, что напряжение упало ниже 2,5 В, и вспышки на расстоянии не срабатывают или пропускаются: комплект следует заменить на месте. Рекомендуются щелочные батарейки: индикатор заряда рассчитан на них, а с Ni-MH он не работает. Мощностью и режимом вспышек X2T-C можно управлять со смартфона по Bluetooth через приложение GodoxPhoto.
Сенсор X3 C при точной настройке капризен: когда проводите пальцем по значению, палец его закрывает, а во время работы с камерой настройки легко сбить случайным прикосновением. Мощность регулируется также с помощью колесика: сначала нажатием, а затем поворотом. Экран блокируется, когда настройки менять не нужно, и разблокируется удерживанием экрана или колесика в течение 2 секунд, поэтому длительное случайное прикосновение к экрану также снимает блокировку.
Сигналы молчат, пока канал и ID не совпадут с передатчиком
Настройка производится сверху вниз: сначала канал и ID на передатчике и вспышках, затем группа на самой вспышке, затем мощность каждой группы с X3 C, X2T-C или TT685II C на камере.
- Канал и ID. Передатчик и каждый вспышкоприемник работают, когда совпадают канал и ID: у всех трёх устройств 32 канала и ID 01–99, оба параметра выбираются в меню настроек. Вспышку на стойке перед этим переводят в режим приемника: в TT685II C — кнопкой беспроводного режима, до значка RX.
- Свободный канал. Функция SCAN отображает свободные каналы: 6 в X3 C и 8 в TT685II C; в X3 C выбранный канал сразу же устанавливается на передатчике. В помещении с плотным радиоэфиром функцию SCAN запускают перед каждой съемкой. В X2T-C функция SCAN находится в меню C.Fn и запускается нажатием кнопки START. Помехи создают Wi-Fi-роутеры, Bluetooth и базовые станции, работающие в том же диапазоне: в случае сбоев меняют канал или отключают лишнюю технику.
- Группы по ролям. Источники света, выполняющие одну и ту же роль, объединяются в одну группу, например, ключевой свет и дополнительная мощность из одной и той же точки. Свет из другой точки попадает в следующую группу: у каждой группы своя мощность и соотношение.
- Режим камеры. Если используется TT685II C, камеру Canon следует перевести в режим P, Tv, Av, M или B: в автоматических режимах беспроводной режим TT685II C недоступен.
- Вспышка не срабатывает. Проверяют по очереди: канал, ID, группу; режим расстояния (при расстоянии менее 0,5 м требуется малый диапазон); установку передатчика в башмак (X2T-C на R10; на R50 — переходник AD-E1 для любого устройства); батареи передатчика и вспышки; помехи; перезарядку вспышки и защиту от перегрева; прошивку передатчика.
- Вспышка не успевает за серией. Если индикатор готовности не горит, значит, вспышка не успела перезарядиться: мощность снижают, а с режима TTL переходят в режим M, так как в режиме TTL на каждый кадр идет ещё и предвспышка.
TCM фиксирует мощность, выбранную в TTL, и она не меняется от кадра к кадру
TTL учитывает изменение значения ISO, диафрагмы и расстояния до объекта, но в серийной съемке мощность меняется от кадра к кадру при каждом изменении композиции.
TCM устраняет эту нестабильность: снимок, сделанный в режиме TTL, переводится в ручной режим, и вспышка сохраняет это значение до тех пор, пока его не изменят. Для серии с одним источником света это означает, что мощность TTL подбирается один раз, а далее вспышки работают как в режиме M. Если в разных группах находятся вспышки с разной максимальной мощностью, значения после TCM получаются неточными, и их проверяют.
TCM есть в X3 C. В X2T-C TCM отсутствует: в серии TTL мощность колеблется от кадра к кадру, и фиксировать её в режиме M приходится вручную.
Корректировка экспозиции вспышки FEC на всех трёх устройствах составляет ±3 EV с шагом 1/3 EV: с её помощью можно корректировать режим TTL, не переключаясь в режим M. В модели TT685II C ручная мощность варьируется от 1/1 до 1/256.
HSS достигает 1/8000 с, а при использовании TTL на R5 и R6 иногда возникает пересвет
Во всех трёх устройствах HSS достигает 1/8000 с, если сама камера снимает с такой выдержкой. В X3 C HSS включается в меню синхронизации, рядом с синхронизацией по первой и по задней шторке.
При выдержках, короче синхронной, в режиме HSS вспышка дает меньше света, чем при синхронной, поэтому её приближают к объекту, а не увеличивают мощность света: в TT685II C в режиме HSS защита от перегрева срабатывает после 30 вспышек подряд на 1/1 и после 60 — на 1/128. Стробоскоп в режиме HSS не включается.
На некоторых моделях EOS R, в частности R5 и R6, при использовании TTL в сочетании с HSS иногда возникает пересвет. При пересвете сначала обновляют прошивку передатчика. Если пересвет остаётся, отключают HSS, а если и это не помогло, переходят в ручной режим.
Для R50 требуется переходник AD-E1 для любого устройства Godox
Передатчик установлен в башмаке, но камера его не распознает или вспышки не срабатывают: в башмаке R50 нет контактов старого башмака Canon, под который разработаны устройства Godox, и прошивка этого не исправит. На R50 переходник Canon AD-E1 нужен всем трём устройствам, в том числе и X3 C: его устанавливают поверх переходника.
Переходник устанавливается между камерой и триггером и увеличивает высоту. На других корпусах с таким разъемом, например R5 Mark II, простые триггеры с одним центральным контактом работают и без него, а в R50 нет даже центрального контакта.
X3 C совместим с моделями EOS R, RP, R5, R6 Mark II, R7, 5D Mark IV, 90D, 6D Mark II, 850D и 800D, а с моделью R50 — через переходник AD-E1.
Если на R10 вспышка в режиме TTL работает в башмаке камеры, а по радио через X2T-C в режиме M срабатывает, но в режиме TTL дает ту же слабую вспышку, сначала отключают HSS. Не помогло — переустанавливайте передатчик: зафиксируйте ножку, а затем медленно подтяните её к себе до щелчка стопорного штифта.
Шесть моментов, которые выясняются только на съемке
- Вспышка рядом с передатчиком. Вспышка, расположенная ближе чем на 0,5 м к передатчику, например в руке во время проверки, может не сработать. Включают режим малой дистанции: у всех трех приборов расстояние срабатывания устанавливают на 0–30 м, а в дальний режим — на 1–100 м.
- Предварительная вспышка командира. Если на камерном TT685II C в качестве передатчика отключена собственная вспышка, он всё равно генерирует предварительную вспышку для передачи сигнала.
- Режим сна вспышки. Вспышка-приемник TT685II C по умолчанию переходит в режим сна через 60 минут бездействия, таймер переключается на 30 минут. TT685II C на камере в роли передатчика отключается через 90 секунд бездействия.
- Включение X3 C. Передатчик включается через несколько секунд, поэтому быстро выключить его, чтобы сделать снимок без вспышки, не получится. На камерах Canon помогает кнопка, предназначенная для отключения вспышки.
- Два передатчика на одних и тех же вспышках. X3 C переключают в режим All-shoot: он отправляет настройки перед каждым кадром, но расходует заряд быстрее. Режим One-shoot в M и Multi просто запускает вспышки и экономит заряд.
- Перегрев на 1/1. Чтобы не повредить головку вспышки, на полной мощности TT685II C не следует производить более 40 вспышек подряд, а затем следует дать ей отдохнуть не менее 10 минут. Защита от перегрева срабатывает после 40 вспышек при фокусном расстоянии 20 мм и после 80 — при фокусном расстоянии 200 мм.
Выбор между тремя устройствами определяет, нужна ли вспышка на камере
Если на штативах установлены фирменные вспышки Canon Speedlite, они не принимают сигнал от радиопередатчиков Godox: на башмак каждой такой вспышки устанавливают приемник X1R-C, чтобы управлять ею с помощью X3 C или X2T-C. Для вспышки Godox со встроенным радиоприемником приемник не требуется.
Нужно подобрать мощность в режиме TTL и зафиксировать её для всей серии — выбирают X3 C. Если нужны кнопки и возможность замены батареек AA на месте или обычная встроенная вспышка поверх передатчика — выбирают X2T-C.
Требуется накамерный заполняющий свет без отдельного передатчика — выбирают TT685II C.