Гарантия, которая не работает: 5 абсурдных отказов в ремонте гаджетов и права потребителей в Украине

Покупаете смартфон или ноутбук, он ломается из-за заводского брака, гарантия ещё действует — казалось бы, что может пойти не так? Оказывается, почти всё. Владельцы техники нередко остаются и без денег, и без устройства, а сервисные центры находят совершенно абсурдные поводы для отказа в ремонте. Мы собрали пять самых громких историй — от наушников, которые «заменили» бесполезным ваучером, до смартфона, буквально оказавшегося «в заложниках» у производителя. А в конце — советы, как защитить свои права в Украине.

Почему вообще отказывают в гарантийном ремонте

Отказ — это не всегда злой умысел конкретного сотрудника. Чаще всего причина кроется в системных факторах.

Экономия. Ремонт и замена устройств обходятся производителям в кругленькую сумму. Каждый одобренный гарантийный случай — это расходы на запчасти, логистику и работу инженеров. Для крупных корпораций даже небольшой процент отказов позволяет сэкономить миллионы долларов.

Внутренние регламенты. Многие компании прямо предписывают сервисным центрам отказывать в ремонте при наличии любых, даже незначительных, косметических повреждений. В официальном ответе Google на одну из жалоб указано: условия гарантии «действительно предусматривают, что любое физическое повреждение (даже косметическое или не связанное с неисправностью) может стать основанием для отказа в покрытии». Авторизованные сервисные центры обязаны строго соблюдать эту политику.

Человеческий фактор и автоматика. Диагностика всё чаще автоматизируется, и ошибка системы может привести к тому, что проблема будет классифицирована неверно — и вместо бесплатного ремонта владелец получит немалый счёт.

А теперь — о самых абсурдных случаях.

«Царапина аннулировала гарантию» (владельцы Google Pixel)

Пользователь под ником Dramyre92 обратился в сервисный центр Google с неисправным экраном. Проблема была типичной для Pixel — вертикальные линии и мерцание дисплея, заводской дефект, который производитель должен был устранить по гарантии.

Однако в сервисном центре отказали в ремонте из-за крошечной царапины на корпусе смартфона. Царапина была чисто косметической и никоим образом не влияла на работу дисплея, но сервисному центру этого оказалось достаточно.

Другой владелец Pixel 9 Pro столкнулся с аналогичной ситуацией. На экране его смартфона появилось пятно — производственный дефект. Сервис признал дефект, но отказал в бесплатном ремонте и выставил счет на 500 евро, сославшись на то, что пятно якобы является «негарантийным» повреждением.

Мораль этих историй: производитель признает наличие заводского брака, но отказывает в гарантийном ремонте из-за косметического дефекта, который к нему никак не относится. Как пишут пользователи на форумах, «Google использует любой повод, чтобы уклониться от выполнения гарантийных обязательств».

«Ваучер вместо ремонта, на который не на что потратить» (владельцы OnePlus)

Владельцы техники OnePlus в Европе столкнулись с новой формой уклонения от гарантийных обязательств. Пользователь Reddit под ником DrSanchez87 сдал в ремонт наушники OnePlus Buds Pro 2, которые перестали работать в течение двухлетнего гарантийного срока. Компания признала устройство неисправным и подтвердила право владельца на бесплатную замену.

Но вместо нового устройства OnePlus предложила ваучер на 199 евро. Причина поразила: в сервисном центре заявили, что модель «близится к концу жизненного цикла» и больше не производится.

Проблема в том, что ваучером воспользоваться невозможно. В официальном интернет-магазине OnePlus в регионе пользователя практически нет доступных товаров, а к тем, что есть, применить ваучер технически невозможно, поскольку они участвуют в акциях. К тому же ваучер действует всего один месяц и не принимается для оплаты ремонта или в обычных магазинах.

Другой пользователь, rubeck1s, получил аналогичный ваучер на 100 евро за сломанное зарядное устройство SuperVOOC — и тоже не смог его потратить. Оба планировали подать жалобу в Европейский центр защиты прав потребителей.

«Клиент решил не ремонтировать», хотя на самом деле ничего не решал (владелец материнской платы ASUS)

Пользователь Reddit под ником MoumousMeow отправил в сервисный центр ASUS материнскую плату — она не включалась. В ответ он получил документ со следующей формулировкой: «Customer decides not to repair» — «клиент решил не проводить ремонт».

Проблема в том, что пользователь такого решения не принимал. По его словам, компания ASUS обнаружила незначительное косметическое повреждение, не влиявшее на работу, и предложила устранить его за 45 долларов. Клиент отказался от косметического ремонта и попросил сосредоточиться на основной неисправности — после этого ASUS проигнорировала заявку, указала в отчете «system no boot» («система не загружается») и вернула плату в том же нерабочем состоянии.

«Они указали на косметический дефект (настолько незначительный, что я даже не понимаю, о чём идёт речь). Я сказал: просто устраните неисправность. Они ответили, что проблема устранена, но это ложь», — возмущался пользователь.

Примечательно, что после скандала с каналом Gamers Nexus в мае 2024 года — тогда ASUS обвинили в недобросовестной работе гарантийного сервиса (RMA) и навязывании платного ремонта за мелкие царапины — компания публично пообещала больше не предлагать косметический ремонт, если дефекты не влияют на функциональность. Этот случай показывает, что практика, похоже, никуда не исчезла.

«Десять ремонтов — и всё напрасно» (владелец ноутбука ASUS)

История с материнской платой — не единичный случай. Пользователь Delicious-Muscle2029 за 18 месяцев 10 раз отправлял свой ноутбук ASUS в сервис.

За это время ему заменили материнскую плату, аккумулятор и адаптер питания. В общей сложности ноутбук пробыл в сервисном центре 52 дня. Проблему с перегревом так и не решили — после замены процессора с Core i5 на Core i9 устройство не может поддерживать нормальный баланс энергопотребления между CPU и GPU.

Когда владелец попытался подать 11-ю заявку, компания ASUS заблокировала её и потребовала оплатить «платную услугу по обслуживанию аккумулятора». Пользователь отказался — и его ноутбук до сих пор неисправен. Более того, сотрудника, который вел его дело, перевели в другой отдел, поэтому добиться замены устройства стало практически невозможно.

«Google требует выкуп за смартфон» (владелец Google Pixel 9 Pro)

Пользователь Reddit под ником Ok_Study_592 отправил свой Pixel 9 Pro в сервисный центр Google с известным заводским дефектом — вертикальными зелёными полосами на экране.

Этот дефект официально признан компанией Google и подпадает под программу расширенного обслуживания Extended Repair Program. Смартфон находился в идеальном состоянии, без следов падений или попадания воды.

Однако автоматическая система диагностики Google классифицировала неисправность как «проблему с звонками». В результате вместо бесплатного гарантийного ремонта компания выставила владельцу счет на 489,41 доллара.

Google также отказался возвращать смартфон, пока владелец не заплатит. Устройство фактически «взяли в заложники». Служба технической поддержки обещала решить проблему в течение 48 часов, но, по словам владельца, с ним так и не связались.

Это заставило Ok_Study_592 обратиться в Better Business Bureau (американскую некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами доверия между потребителями и бизнесом) и в Федеральную торговую комиссию США. Пока что клиент остаётся без денег и без телефона — гаджет физически удерживается компанией до тех пор, пока владелец либо не заплатит почти 500 долларов, либо не выиграет спор.

Как защитить себя: что гласит украинское законодательство

В каждом из описанных случаев проблема была реальной, гарантия — действующей, а отказ — абсурдным. Производители находят лазейки в собственных правилах, автоматические системы ошибаются, а клиенты остаются с разбитыми устройствами и пустыми кошельками. В Украине у потребителя на самом деле довольно сильные законодательные позиции — главное, знать свои права и правильно фиксировать каждый шаг.

Знайте свои основные права. Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», в случае обнаружения существенного недостатка (заводского брака) в течение гарантийного срока вы имеете право требовать не только бесплатного ремонта, но и замены товара или расторжения договора с возвратом денег. Косметическая царапина на корпусе не лишает вас гарантии на дисплей или плату — сервис обязан доказать, что неисправность возникла именно по вашей вине.

Помните о сроке ремонта — 14 дней. Гарантийный ремонт должен быть выполнен в течение 14 дней (или в иной срок по письменному соглашению сторон). За каждый день просрочки продавец или сервисный центр выплачивает вам неустойку в размере 1% от стоимости товара. На время ремонта вам обязаны бесплатно предоставить аналогичный товар из обменного фонда — это прямо предусмотрено Порядком гарантийного ремонта (постановление КМУ № 506).

Сфотографируйте устройство перед сдачей в ремонт. Сделайте подробные снимки всех сторон корпуса, экрана и разъемов, а в квитанции о приеме требуйте зафиксировать внешнее состояние устройства («без повреждений» или точный перечень имеющихся царапин). Именно этот документ спасает, когда сервис «обнаруживает» повреждения, которых не было.

Требуйте письменного отказа. Если вам отказывают в гарантийном ремонте — настаивайте на официальном письменном заключении с указанием точной причины. Устный отказ не имеет никакой юридической силы, а письменный станет доказательством в суде. Если сервис утверждает, что поломка произошла по вашей вине, он должен доказать это экспертизой — причем она проводится за счет сервиса или продавца.

Не соглашайтесь на сомнительные компенсации. Ваучеры, которые негде потратить, — это не решение проблемы. Требуйте ремонта, замены устройства или денежной компенсации.

Подайте жалобу в Госпродпотребслужбу. В Украине защитой прав потребителей занимается Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей — жалобу можно подать в письменной форме или онлайн через раздел обращений граждан на сайте службы или ее областных управлений. Практика показывает: зачастую одного лишь упоминания о жалобе в Госпродпотребслужбу достаточно, чтобы сервис «внезапно» пересмотрел своё решение.

Не бойтесь суда. В делах о защите прав потребителей истцы освобождаются от уплаты судебного сбора, а иск можно подать по месту жительства. Кроме того, можно обратиться за бесплатной юридической помощью через систему БЮД или за независимой экспертизой в Центр экспертиз «ТЕСТ».