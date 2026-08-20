Гарантія, яка не працює: 5 абсурдних відмов у ремонті ґаджетів та права споживачів в Україні

Купуєте смартфон чи ноутбук, він ламається через заводський дефект, гарантія ще діє — здавалося б, що може піти не так? Виявляється, майже все. Власники техніки нерідко залишаються і без грошей, і без пристрою, а сервісні центри знаходять цілком абсурдні приводи для відмови в ремонті. Ми зібрали п’ять найгучніших історій — від навушників, які «замінили» марним ваучером, до смартфона, що буквально опинився «в заручниках» у виробника. А наприкінці — поради, як захистити свої права в Україні.

Чому взагалі відмовляють у гарантійному ремонті

Відмова — це не завжди злий намір конкретного працівника. Найчастіше причина в системних факторах.

Економія. Ремонт і заміна пристроїв коштують виробникам великих грошей. Кожен схвалений гарантійний випадок — це витрати на запчастини, логістику та роботу інженерів. Для великих корпорацій навіть невеликий відсоток відмов економить мільйони доларів.

Внутрішні регламенти. Чимало компаній прямо приписують сервісним центрам відмовляти в ремонті за будь-яких, навіть незначних, косметичних пошкоджень. В офіційній відповіді Google на одну зі скарг зазначено: умови гарантії «дійсно передбачають, що будь-яке фізичне пошкодження (навіть косметичне або не пов’язане з несправністю) може стати підставою для відмови в покритті». Авторизовані сервісні центри зобов’язані суворо дотримуватися цієї політики.

Людський фактор і автоматика. Діагностика дедалі частіше автоматизована, і помилка системи може призвести до того, що проблему класифікують неправильно — і замість безкоштовного ремонту власник отримає чималий рахунок.

А тепер — до найабсурдніших випадків.

«Подряпина вбила гарантію» (власники Google Pixel)

Користувач під ніком Dramyre92 звернувся до сервісного центру Google з бракованим екраном. Проблема була класичною для Pixel — вертикальні лінії та мерехтіння дисплея, заводський дефект, який виробник мав виправити за гарантією.

Однак у ремонті відмовили через крихітну подряпину на корпусі смартфона. Подряпина була суто косметичною і жодним чином не впливала на роботу дисплея, але сервісному центру цього виявилося достатньо.

Інший власник Pixel 9 Pro зіткнувся зі схожою ситуацією. На екрані його смартфона з’явилася пляма — виробничий дефект. Сервіс визнав дефект, але відмовив у безкоштовному ремонті й виставив рахунок на 500 євро, пославшись на те, що пляма нібито є «негарантійним» пошкодженням.

Мораль цих історій: виробник визнає наявність заводського браку, але відмовляє в гарантійному ремонті через зовсім не пов’язаний із ним косметичний дефект. Як пишуть користувачі на форумах, «Google використає будь-який привід, аби уникнути виконання гарантійних зобов’язань».

«Ваучер замість ремонту, який нема на що витратити» (власники OnePlus)

Власники техніки OnePlus у Європі зіткнулися з новою формою ухиляння від гарантійних зобов’язань. Користувач Reddit під ніком DrSanchez87 здав у ремонт навушники OnePlus Buds Pro 2, які перестали працювати в межах дворічної гарантії. Компанія визнала пристрій несправним і підтвердила право власника на безкоштовну заміну.

Але замість нового пристрою OnePlus запропонувала ваучер на 199 євро. Причина шокувала: у сервісному центрі заявили, що модель «близька до кінця життєвого циклу» і більше не виробляється.

Проблема в тому, що ваучером неможливо скористатися. В офіційному інтернет-магазині OnePlus у регіоні користувача майже немає доступних товарів, а до тих, що є, застосувати ваучер технічно неможливо, бо вони беруть участь в акціях. До того ж ваучер діє лише один місяць і не приймається для оплати ремонту чи у фізичних магазинах.

Інший користувач, rubeck1s, отримав аналогічний ваучер на 100 євро за зламаний зарядний пристрій SuperVOOC — і теж не зміг його витратити. Обидва планували скаржитися до Європейського центру захисту прав споживачів.

«Клієнт вирішив не ремонтувати», хоча нічого не вирішував (власник материнської плати ASUS)

Користувач Reddit під ніком MoumousMeow відправив у сервіс ASUS материнську плату — вона не вмикалася. У відповідь він отримав документ із формулюванням: «Customer decides not to repair» — «клієнт вирішив не проводити ремонт».

Проблема в тому, що користувач такого рішення не ухвалював. За його словами, ASUS виявила незначне косметичне пошкодження, яке не впливало на роботу, і запропонувала усунути його за 45 доларів. Клієнт відмовився від косметичного ремонту й попросив зосередитися на основній несправності — після цього ASUS проігнорувала заявку, вказала у звіті «system no boot» («система не завантажується») і повернула плату в тому ж неробочому стані.

«Вони вказали на косметичне пошкодження (настільки незначне, що я навіть не розумію, про що йдеться). Я сказав — просто усуньте несправність. Вони відповіли, що проблему усунено, і це брехня», — обурювався користувач.

Прикметно, що після скандалу з каналом Gamers Nexus у травні 2024 року — тоді ASUS звинуватили в недобросовісній роботі гарантійного сервісу (RMA) і нав’язуванні платного ремонту за дрібні подряпини — компанія публічно обіцяла більше не пропонувати косметичний ремонт, якщо дефекти не впливають на функціональність. Цей випадок показує, що практика, схоже, нікуди не зникла.

«Десять ремонтів — і все марно» (власник ноутбука ASUS)

Історія з материнською платою — не поодинокий випадок. Користувач Delicious-Muscle2029 за 18 місяців відправляв свій ноутбук ASUS у сервіс 10 разів.

За цей час йому міняли материнську плату, батарею та адаптер живлення. Сумарно ноутбук провів у сервісному центрі 52 дні. Проблему з перегрівом так і не вирішили — після заміни процесора з Core i5 на Core i9 пристрій не може підтримувати нормальний баланс енергоспоживання між CPU та GPU.

Коли власник спробував оформити 11-ту заявку, ASUS заблокувала її та зажадала оплатити «платну послугу з обслуговування батареї». Користувач відмовився — і його ноутбук досі несправний. Ба більше, співробітника, який вів його справу, перевели в інший відділ, тож домогтися заміни пристрою стало практично неможливо.

«Google вимагає викуп за смартфон» (власник Google Pixel 9 Pro)

Користувач Reddit під ніком Ok_Study_592 відправив свій Pixel 9 Pro у сервіс Google з відомим заводським дефектом — вертикальними зеленими смугами на екрані.

Цей брак офіційно визнаний Google і входить до програми розширеного обслуговування Extended Repair Program. Смартфон був в ідеальному стані, без слідів падінь чи потрапляння води.

Однак автоматична система діагностики Google класифікувала несправність як «проблему з дзвінками». У результаті замість безкоштовного гарантійного ремонту компанія виставила власникові рахунок на 489,41 долара.

Google також відмовився повертати смартфон, доки власник не заплатить. Пристрій фактично «взяли в заручники». Техпідтримка обіцяла розв’язати проблему протягом 48 годин, але, за словами власника, ніхто з ним так і не зв’язався.

Це змусило Ok_Study_592 звернутися до Better Business Bureau (американська некомерційна організація, що займається довірою між споживачами та бізнесом) і Федеральної торгової комісії США. Поки що клієнт залишається без грошей і без телефона — ґаджет фізично утримує компанія, доки власник або не заплатить майже 500 доларів, або не виграє спір.

Як захистити себе: що каже українське законодавство

У кожному з описаних випадків проблема була реальною, гарантія — чинною, а відмова — абсурдною. Виробники знаходять шпарини у власних правилах, автоматичні системи помиляються, а клієнти залишаються з розбитими пристроями та порожніми гаманцями. В Україні у споживача насправді доволі сильні законодавчі позиції — головне знати свої права та правильно фіксувати кожен крок.

Знайте свої базові права. За Законом України «Про захист прав споживачів» у разі виявлення істотного недоліку (заводського браку) протягом гарантійного строку ви маєте право вимагати не лише безоплатного ремонту, а й заміни товару або розірвання договору з поверненням грошей. Косметична подряпина на корпусі не позбавляє вас гарантії на дисплей чи плату — сервіс зобов’язаний довести, що несправність виникла саме з вашої вини.

Пам’ятайте про строк ремонту — 14 днів. Гарантійний ремонт має бути виконаний протягом 14 днів (або в інший строк за письмовою згодою сторін). За кожен день прострочення продавець чи сервісний центр сплачує вам неустойку в розмірі 1% вартості товару. На час ремонту вам зобов’язані безоплатно надати аналогічний товар з обмінного фонду — це прямо передбачено Порядком гарантійного ремонту (постанова КМУ № 506).

Фотографуйте пристрій перед здачею в ремонт. Зробіть детальні знімки всіх сторін корпусу, екрана та роз’ємів, а в квитанції про приймання вимагайте зафіксувати зовнішній стан пристрою («без пошкоджень» або точний перелік наявних подряпин). Саме цей документ рятує, коли сервіс «знаходить» пошкодження, яких не було.

Вимагайте письмову відмову. Якщо в гарантійному ремонті відмовляють — наполягайте на офіційному письмовому висновку з точною причиною. Усна відмова не має жодної юридичної ваги, а письмова стане доказом у суді. Якщо сервіс стверджує, що поломка сталася з вашої вини, він має довести це експертизою — і проводиться вона коштом сервісу чи продавця.

Не погоджуйтеся на сумнівні компенсації. Ваучери, які нема де витратити, — це не розв’язання проблеми. Вимагайте ремонту, заміни пристрою або грошової компенсації.

Скаржтеся до Держпродспоживслужби. В Україні захистом прав споживачів опікується Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів — скаргу можна подати письмово або онлайн через розділ звернень громадян на сайті служби чи її обласних управлінь. Практика показує: часто самої згадки про скаргу до Держпродспоживслужби достатньо, щоб сервіс «раптом» переглянув рішення.

Не бійтеся суду. У справах про захист прав споживачів позивачі звільнені від сплати судового збору, а подати позов можна за місцем свого проживання. Додатково можна звернутися по безоплатну правничу допомогу через систему БПД або по незалежну експертизу до Центру експертиз «ТЕСТ».