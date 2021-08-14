Чому колекціонери полюють за радянськими калькуляторами? Виявляється, там повно золота і коштовних металів

Тяга до колекціонування притаманна багатьом людям – хтось збирає предмети мистецтва, а хтось обходиться більш демократичними монетами і марками. Часом зустрічаються і більш екзотичні захоплення, наприклад, існує досить широке співтовариство, предметом пристрасті якого стали радянські калькулятори. Причому в багатьох людей вони викликають суто корисливий інтерес.





Комп’ютер або на сам кінець телефон, сьогодні є практично у кожного, але за часів СРСР мікрокалькулятори були вершиною технічного прогресу, доступною досить вузькому колу осіб. Їх ціна в середині 70-х років доходила до 250 рублів, що було трохи менше стипендії за півроку, тому студенти технічних вузів відмовляли собі буквально у всьому, щоб мрія скоріше здійснилася.

Пристрої були вельми потужними і непростими в освоєнні, ряд з них використовував зворотню польську нотацію, тобто обидва числа записувалися до знака виконаної між ними операції – сучасного користувача подібний пристрій міг би довести до сказу. Сьогодні творці передової техніки намагаються спростити взаємодію користувача з пристроєм. В минулому завданням було підвищити функціональність усіма можливими способами, а вже до інтерфейсу власнику такої диво-машини пропонувалося звикнути.

В 2021 році існує дві основні групи колекціонерів, зацікавлених в подібній техніці. Перші – шанувальники антикваріату, чий інтерес пов’язаний з радянською електронікою. Для них буде важлива комплектація – без оригінального чохла і інструкції увага до дрібнички помітно зменшиться, як і пропонована за неї ціна. Другі – скупники радіодеталей, при всіх недоліках радянська промисловість не шкодувала ресурсів на оснащення новинок, тому багато калькуляторів мають в своїй конструкції по кілька грамів дорогоцінних металів, а розібравши легендарний МТ-70 можна добути рекордні 33 грама золота, 26 грамів срібла і 16 грамів платини. За поточним курсом це майже 3000 доларів!

Калькулятор МТ-70 – вміст дорогоцінних металів

Таблиця вмісту дорогоцінних металів в калькуляторі МТ-70

Якщо вам пощастило виявити у себе на антресолях подібний скарб, то спершу слід навести довідки про його цінність, а вже потім приймати рішення про розміщення оголошення на тій чи іншій інтернет-барахолці. Крім іншого такі пристрої можуть зацікавити музеї електроніки, які створюються стараннями небайдужих ентузіастів даної теми.