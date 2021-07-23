Розбитий екран в iPhone: яких проблем Вам точно не уникнути

Днями iPhone перестав реагувати на торкання на наших очах. У нього тривалий час був розбитий екран, але власник вирішив не морочитися з приводу ремонту. Говорив, просто купить наступний восени, як тільки Apple представить новинки.





Смартфон відмовив під час пляжного відпочинку. Довелося залишитися без фото і повноцінного зв’язку на кілька днів, а також навігації на зворотному шляху. Дисплей в результаті все одно довелося замінити, та ще й в екстреному режимі. І таке буває.

У сервісному центрі розповіли, що відмова сенсора розбитого екрану – не єдина проблема. Про деякі з них далі в статті …

1. Розбите скло може порізати пальці і чіпляє волосся

iPhone з розбитим екраном перестає бути таким же монолітним, як цілий.

Тріщини на поверхні дисплея формують острівці, які можуть підніматися і опускатися під час натискань. В результаті скло зрадницьки оголює свій гострий край.

З ростом діагоналей багато дій з системою, вбудованими та сторонніми додатками в iOS переклали на жести. По екрану потрібно постійно водити пальцем, і з розбитим склом робити це не дуже приємно. Особливо “щасливі” зможуть навіть порізатися.

Розбитий дисплей може також закушувати волосся під час голосових дзвінків. Приємним це також не назвеш.

2. Тріщини на дисплеї ускладнюють мобільний веб-серфінг

Згідно регіонального звіту Digital 2021: середній українець у віці 16-64 років користується інтернетом з мобільного 3 години і 29 хвилин кожен день. Чимало.

Новини, статті та аналітичні матеріали, соціальні мережі і месенджери, курси валют і біржові котирування, мобільний банкінг. Все це ми звикли використовувати на ходу, і робити це з павутиною тріщин на екрані дуже некомфортно.

Зниження концентрації уваги особливо критично під час читання. Та й загальна продуктивність помітно знижується.

3. Деякі ділянки екрану можуть відмовити після падіння

Ділянки екрану з тріщинами можуть перестати реагувати на торкання відразу після невдалого падіння

Коли на склі, яке прикриває матрицю, утворюється тріщина, вона може порушувати роботу сенсора. Все дуже сильно залежить від характеру ушкоджень, але трапляється, що основна частина дисплея реагує належним чином, а окремі ділянки ні.

Дисплей iPhone являє собою сендвіч з декількох компонентів. В його основі лежить матриця, яка відповідає за відображення картинки. Вона прикрита захисним склом, яке поєднане з сенсорним шаром, який реагує належним чином.

Звичайно, при використанні інтерфейсу iOS, а також найбільш затребуваних додатків до цього можна пристосуватися. Але софт, який відкривається рідко, в певний момент точно підсуне несподіваний сюрприз. І він не буде приємним.

Уявіть, що не можете викликати таксі десь за кордоном, тому що сенсор над заповітною кнопкою банально не працює.

4. Сенсор може випадково перестати реагувати на торкання

Навіть з такими ушкодженнями дисплей iPhone ще якийсь час може реагувати на натискання

Випадок, який описаний на початку матеріалу, цілком звичайний. У сервісі це підтвердили.

Не факт, що певна частина сенсора відмовить прямо після падіння. Весь він цілком може перестати працювати в найбільш невідповідний момент.

У смартфоні сьогодні так багато всього, що неможливість його повноцінного використання може зіграти злий жарт.

Наприклад, в Україні водійські права можна не возити з собою, якщо на смартфоні встановлено спеціальний додаток з ними в електронному вигляді. Шкода, пред’явити їх при випадковій перевірці не вийде, тому доведеться оплачувати штраф.

5. Екран перестане показувати картинку в будь-який момент

Повітряного прошарку між захисним склом і самою матрицею в сучасних iPhone немає. Завдяки такій конструкції створюється відчуття, що зображення знаходиться буквально під пальцями. Це здорово змінює враження від використання гаджета.

Втім, практичність від цього тільки страждає. По-перше, матрицю простіше пошкодити, якщо iPhone б’ється об тверде. По-друге, вона може вийти з ладу при використанні смартфона з розбитим екраном – кут скла може продавити її.

Виходить, смартфон може перестати показувати картинку в найнесподіваніший момент. Ще один “хороший” сюрприз.

6. Є ймовірність пошкодження інших компонентів

Компоненти всередині актуальних iPhone зібрані дуже тісно, ​​тому пошкодити їх не так уже й важко

Випадкове падіння на будь-яку тверду поверхню може бути критичним не тільки для екрану і корпусу iPhone. Є ймовірність пошкодження і інших його компонентів.

Причому, вони також можуть відмовитися працювати не відразу.

Уявіть, що смартфон перестав заряджатися за час поїздки через пошкоджений порт або більше не відтворює звук через розмовний динамік. Головне, щоб герметичність акумулятора не порушилася, тому що це загрожує пожежею.

Під час заміни екрану в сервісі повинні також перевірити цілісність інших компонентів. Раптом, і з ними щось не так.

7. З розбитим екраном про захист від вологи можна забути

Тріщини на екрані неминуче порушують герметичність корпусу

Першим смартфоном, який Apple захистила від вологи і пилу, став iPhone 7. Пристрій одержав відповідність стандарту IP67, який вбереже гаджет від бризків води і навіть короткочасного занурення на невелику глибину. Практичність зросла.

Минуло кілька років, і всі звикли, що девайс можна без проблем залишити на пляжі або біля басейну, притулити його до вуха відразу після душу, навіть не витираючи голову. Але, якщо у нього розбитий екран, від усього цього доведеться відмовитися.

Тріщини порушують герметичність корпусу, тому волога, що потрапила всередину, точно не приведе ні до чого хорошого.

8. Розбите скло підсилює випромінювання гаджета

Шкідливому випромінюванню немає чіткого підтвердження, але воно цілком можливе.

Немає чіткого підтвердження, що це саме так, але Американське онкологічне співтовариство близько 10 років тому вже пропонувало внести випромінювання від мобільних пристроїв в список потенційних причин розвитку ракових клітин Міжнародного агентства з дослідження раку.

Не візьмемося давати цьому своє підтвердження, але майстер з сервісу кинув фразу, що з розбитим склом випромінювання від смартфона вище, ніж з цілим. Ніяких досліджень з цього приводу не було, але крапля логіки в цьому твердженні є.

9. Розбитий дисплей псує естетику використання девайса

Людина з розбитим смартфоном в руках не вселяє довіри. Самі ніколи не використовували б iPhone з розбитим екраном тільки через особисті естетичних принципи. Намагаємося тримати абсолютно всі навколишні речі в чистоті та порядку. Гаджети в даному випадку не виняток.

Більш того, з підозрою дивимося на кожного, хто ставиться до свого оточення байдуже. Промаслені сидіння в автомобілі разом з прокуреним салоном для нас нічим не відрізняються від смартфона з розбитим екраном в руках.

Якщо у людини наплювацьке ставлення до таких речей, то і справи з ним краще не вести. Упевнені, надійності в ньому небагато.

10. iPhone з розбитим екраном на вторинному ринку продати складно

Навіть невелика тріщина на екрані сильно знижує бажання придбати його на вторинному ринку

Зрештою, важливо розуміти, що iPhone з тріщинами на екрані продати буде дуже непросто. Смартфони Apple до цих пір відрізняються неймовірною ліквідністю, але це стосується цілих пристроїв лише з косметичними ушкодженнями.

Тому думка про те, що пристрій буде дуже просто «скинути» після презентації новинок, є хибною. Це не так.

Доведеться або дуже сильно знижувати вартість, або ремонтувати гаджет для його продажу. Так, і таке буває.

Як відкласти заміну екрану iPhone хоча б на тиждень-два

Звичайно, захисне скло на екран iPhone краще наклеїти ще до його випадкового падіння.

◉ Захистіть себе і гаджет. Щоб не порізатися і не пустити всередину вологу, можна спробувати наклеїти на екран скло або плівку. Підійде також водонепроникний чохол, який захищає не тільки задню кришку, а й фронт.

◉ Підключіть клавіатуру. Якщо екран частково не реагує на натискання в нижній частині корпусу, можна підключити до iPhone недорогу бездротову клавіатуру. Вона дасть можливість відповідати на повідомлення в соціальних мережах і месенджерах.

До речі, на відміну від iPad, смартфони Apple не підтримують управління бездротовими мишками або трекпадами.

◉ Приручити, нарешті, Siri. Голосовий помічник допоможе записувати справи і навіть запускати музику без торкань екрана.

◉ Запускайте камеру жестами. Почати зйомку вийде навіть у тому випадку, якщо розбитий екран частково не працює. Наприклад, відкрити сам додаток можна змахуванням від правого краю екрана, блокування iPhone вліво.

Підводячи підсумки: невже з розбитим екраном так страшно

Екран найкраще замінити в найближчому сервісі. Завжди наклеюємо на екран захисні стекла і користуємося надійними чохлами, які допомагають уникнути всіх описаних вище проблем. Візуально гаджети Apple так подобаються нам навіть більше. Та й переживати про них банально не хочеться.

Що стосується розбитого екрану, то його краще замінити в найближчому перевіреному сервісі. Сьогодні так багато залежить від смартфона, що цей процес часто може обійтися навіть дешевше, ніж будь-які наслідки. Історія з вступу в даному випадку більш ніж показова.