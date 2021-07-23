Про ці корисні функції в своєму смартфоні ви могли не знати

Відеокамера, навігація, музичний програвач, месенджер – це функції смартфонів, про які знають практично всі. Однак сучасні телефони приховують незліченні можливості – як в результаті повного використання обладнання, так і додатків, які з’являються постійно. Розглянемо функції смартфона, які ви, ймовірно, не знаєте, але які можуть бути корисні у повсякденному використанні.





Нові функції телефону

На ринку смартфонів регулярно з’являються інноваційні рішення, які поки ще не набули широкого поширення, але їх можна знайти в окремих моделях, зазвичай в більш високого ціновому сегменті. Часто це додаткові функції і новинки, які необхідно включити в меню або використовувати в особливих випадках. У цьому контексті можна згадати наступне:

eSIM

Це просто революційна технологія, що дозволяє використовувати телефон з цифровою SIM-картою, тобто без традиційної фізичної SIM-карти. Ви можете активувати повністю віртуальну eSIM на своєму пристрої в електронному вигляді за кілька хвилин. Функція eSIM доступна, зокрема, в нових моделях iPhone. eSIM працює на телефонах Apple завдяки функції Dual SIM, телефонах Samsung, але також і в складній Morotoli RAZR, яка підтримує тільки цифрові карти eSIM (ви також можете використовувати це рішення, наприклад, на розумних годинниках і отримувати на них повідомлення, навіть якщо у вас під рукою немає смартфона).

Частота оновлення екрану

Стандарт комунікаторів становить 60 МГц, але у все більшій кількості моделей є 90 МГц екрани, і навіть більше (120 Гц, наприклад, в Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 + і Samsung Galaxy S20 Ультра або 144 Гц в Xiaomi Mi 10T і Xiaomi Mi 10t Pro). Підвищена частота призводить до більш плавного переміщення об’єктів на екрані, що важливо, наприклад, в іграх (рух персонажа розмивається) або при використанні меню телефону (швидко прокручувані елементи повністю читаються). Різниця особливо помітна після повторного використання пристрою на більш низькій частоті. У деяких смартфонах ви можете встановити цей параметр вручну, і це варто робити, щоб отримати кращу якість зображення.

Запис у високій роздільній здатності – багато сучасних смартфонів пропонують можливість запису в роздільній здатності 4K (Huawei P40 5G або Motorola One Zoom) і навіть 8K (Samsung Galaxy S20 або Xiaomi Mi 10T), але це не завжди налаштування за замовчуванням. Наприклад, в iPhone 11 Pro після включення запису встановлюється значення 1080p при 60 кадрах в секунду, і тільки в меню пристрою ви можете вибрати запис з більш високою роздільною здатністю. Ви також можете змінити кількість кадрів, щоб отримати найвищу якість запису.

Складаний екран

Після десятка років відсутності на ринку розкладні телефони знову в моді, але в новій версії – зі складним великим екраном. Складений дисплей дозволяє одним рухом руки перетворити ваш смартфон в пристрій більшого розміру. В результаті обладнання з дуже великим дисплеєм може поміститися у вашій кишені. Це рішення використовувалося в Motorola RAZR і Samsung Z Flip, в яких екран можна розділити на два робочих місця, а при розгортанні під кутом 90 ° його можна використовувати в якості штатива для відеодзвінків або ефективних інтервальних фотографій.

Віртуальні кнопки – виробники смартфонів відмовляються від кнопок на передній панелі приладів на користь управління жестами. Однак, якщо ви вважаєте за краще мати кнопку під рукою, ви можете включити віртуальну, а також додатково повністю налаштувати її і визначити, які функції запускати з нею або які дії запускати. Це рішення є як в пристроях iOS, де віртуальна кнопка імітує кнопку «Додому», але також може мати інші функції, а також в смартфонах Android.

Смартфон може бути відмінним інструментом для роботи – і це означає не тільки дзвінки клієнтам і отримання електронних листів. Це абсолютні основи, і безумовно є більше функцій, які ви можете використовувати в бізнес-цілях! Ось кілька з них:

Нотатки для смартфона

Мова йде не про можливість введення тексту з клавіатури смартфона, а про можливість створювати рукописні нотатки. Така функція доступна, серед іншого, в Samsung Galaxy Note 10, що можливо завдяки використанню спеціального стилуса, за допомогою якого ви можете писати на сплячому екрані телефону, а також додавати замітки до відкритих файлів або календаря смартфону, пізніше можна буде перетворити рукописний текст в текстовий файл. Це також ідеальне рішення для студентів;

DeX

Ще одне рішення від Samsung, яке підійде для презентацій і зустрічей. Завдяки Samsung DeX (скорочення від Desktop Experience) після підключення смартфона до телевізора, проектора або монітора ви можете відображати презентації, фотографії або проекти на великому екрані або використовувати Інтернет і багато додатків, і в той самий час доступ до всіх функцій смартфона. Завдяки цьому смартфон перетворюється в комп’ютер з монітором.

Передача потокового зображень – як в телефонах Apple (завдяки функції AirPlay), так і з Android (завдяки Chromecast) ви можете передавати зображення зі смартфона на телевізор або монітор по бездротовій мережі за допомогою Wi-Fi і вбудованій опції прийому потоковий сигналу. Таким чином, ви можете показати підготовлену презентацію, а також подивитися фільм з Netflix, HBO GO або іншої потокової платформи, але пам’ятайте, що обидва екрани синхронізовані один з одним і ви не можете використовувати смартфон під час передачі зображення;

Зручний перекладач

Завдяки різним програмам смартфон також може стати зручним перекладачем. Найпопулярнішим рішенням є Google Translate, база даних якого налічує понад 100 мов. Ви можете ввести текст і відразу отримати переклад і вимову. Додаток для перекладу із зображення також може бути дуже корисним – після його запуску ви можете навести об’єктив камери на текст, який через деякий час буде переведений. Додаток, який пропонує таке рішення, – Google Lens;

Зручний сканер

Паперові документи використовуються все рідше, але якщо вам потрібно їх прочитати, і ви не хочете брати з собою, ви можете відсканувати їх за допомогою смартфона, тобто сфотографувати їх. Відповідна програма перетворює їх так, щоб було зручно читати. Ви також можете оцифрувати фотографії, візитні картки або, наприклад, слайди презентації, які відображаються на екрані, незалежно від того, під яким кутом ви знімаєте фотографію. Безкоштовний додаток Microsoft Lens робить це дуже добре;

Гаряча точка

Ваш смартфон також може бути гарячою точкою, завдяки якій ви можете ділитися мобільним інтернетом з іншими користувачами.

Інші функції смартфона

Нарешті, деякі корисні маленькі гаджети і функції. Деякі з них добре відомі, наприклад, ліхтарик, він імітує спалах, або функція дзеркала, яку можна включити за допомогою передньої камери і подивитися на обличчя на дисплеї.

До менш відомих належать:

Мірний стаканчик – може працювати двома способами. Для першого потрібна певна програма – помістіть телефон на плоску поверхню і перемістіть його, і програма видасть вам значення в сантиметрах. У Apple є цікаве рішення на цей рахунок, де для вимірювання використовується доповнена реальність. Досить увімкнути на смартфоні відповідну функцію, при цьому активується камера з перехрестям, яке потрібно помістити в початок вимірюваного об’єкта, а потім перетягнути віртуальну лінію в другу точку, після чого можна буде зробити знімок вимірюваного об’єкта до зазначеного значенням;

Пульт дистанційного керування – в минулому телефони дуже часто оснащувалися інфрачервоним датчиком, тобто таким самим, як і в пультах дистанційного управління, і їх було досить легко використовувати для управління телевізором або плеєром. В даний час для цього можна використовувати домашню мережу Wi-Fi. Багато виробників аудіо та відео обладнання пропонують додатки, якими можна керувати зі смартфона. Це можна зробити з будь-якої точки будинку;

Ви це знаєте …

… ви можете використовувати свій смартфон, щоб перевірити, чи не розряджені батарейки в пульті дистанційного керування? Просто включіть камеру, направте пульт на об’єктив і натисніть будь-які кнопки. Спеціальні фільтри в об’єктиві смартфона вловлюють невидимий людському оку інфрачервоний промінь, на екрані смартфона це видно як м’яке миготіння діода пульта дистанційного керування на передній панелі – це означає, що батарейки в порядку, а пульт дистанційного керування справний.

Лупа – це приклад творчого використання смартфона для занять, які виробник, ймовірно, не передбачив. Якщо ви не хочете читати дрібний шрифт, включіть оптичний зум в камері смартфона і наведіть об’єктив на текст – він не тільки буде більше, але і відображатися на великому екрані телефону, найкраще працює при хорошому освітленні;

Далекомір – багато інших програм також використовують камеру смартфона і інші датчики, включаючи гіроскоп, для вимірювання відстані та висоти. Вони не такі точні, як зроблені за допомогою лазерного далекоміра, але якщо вам не потрібно проводити вимірювання з точністю до двох знаків після коми, ними буде зручно і легко користуватися;

Спиртової рівень – смартфон також можна використовувати для перевірки рівності поверхні. У цьому допомагає вбудований гіроскоп, просто завантажте відповідну програму, покладіть телефон і перевірте, чи нахилена стільниця або полиця.

Перераховані вище функції смартфона ніяк не закривають список можливостей. Їх точно більше.