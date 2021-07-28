На що звернути особливу увагу при купівлі смартфону в 2021 році

Ринок смартфонів динамічно змінюється. Щорічно на ньому з’являються нові технологічні рішення, завдяки яким користувачі можуть скористатися абсолютно новими функціями. На що варто звернути увагу при виборі смартфона в 2021 році? Які функції телефону зараз найбільш цікаві?





eSIM

SIM-карти поступово зменшуються в розмірах, і останнім часом можна використовувати телефони, в яких встановлена ​​eSIM. Це електронна версія SIM-карти, яка використовується в iPhone і Samsung. Вона також використовувалася в Motorola RAZR, який підтримує тільки електронні SIM-карти.

Завдяки цьому зникають проблеми з пошкодженням картки, яку при зміні телефону часто доводилося замінювати на нову. Крім того, ви отримуєте цифрову карту відразу після покупки телефону або укладення договору бездротової локальної мережі. Таким чином, немає необхідності чекати відправки номера або знову відвідувати салон, щоб забрати його. Завдяки eSIM телефон працює відразу після покупки.

4K і 8K Відео

Останні телефони оснащені відмінними камерами, які дозволяють записувати відео в найвищій якості. У флагманських моделях буде реалізована функція створення відео в якості 4K і 8K.

Таким чином, смартфони, такі як Xiaomi Mi 11 Ultra або Samsung Galaxy S21, є ідеальним вибором для користувачів, яким важливі мультимедійні функції. Компанії з якістю 4K і 8K характеризуються деталізацією, природною передачею кольору і можливістю робити професійні знімки. Крім того, функція таймлапсу дозволяє користувачеві легко створювати вражаючі відео.

Складаний екран

Одна з найцікавіших особливостей смартфонів – складений екран. Великий дисплей, що складається дозволяє збільшити екран телефону до набагато більшого розміру одним рухом руки.

Це відмінне рішення для людей, які використовують смартфон для роботи або перегляду фільмів. За кілька секунд область, на якій відображається зображення, значно збільшується, що полегшує використання пристрою. Крім того, після складання екрану смартфон легко поміститься в кишені, тому він практичніше більшості смартфонів з екраном великої діагоналі.

5G

Технологія 5G – це новітній стандарт підключення до інтернету. Підключення 5G забезпечує можливість завантаження і вивантаження даних набагато ефективніше, ніж при використанні більш старих технологій 4G / LTE. Передача даних здійснюється без перебоїв, що робить перегляд фільмів онлайн, обмін миттєвими повідомленнями або ігри набагато більш приємними.

Дисплей з вузькими рамками і швидким оновленням

У випадку зі смартфонами все частіше задається питання обмеження ширини рамок навколо екрану. Таке рішення не тільки збільшує естетику обладнання, але і покращує його функціональні можливості.

Екрани стають все більше, що робить його використання більш зручним. Крім того, дисплеї все швидше оновлюються. Оновлення з частотою 120 Гц або вище робить зображення більш гладким і менш виснажливим. Це важливо як при перегляді веб-сторінок, використанні додатків соціальних мереж, так і при грі в мобільні ігри.

Водонепроникні і міцні корпуси

Смартфони піддаються численним пошкодженням, тому всі рішення, які підвищують довговічність телефонів, цінуються користувачами. Водонепроникні корпуси з сертифікатом IP68 – одна з найбільш бажаних функцій. Смартфони оснащені ними, стійкі до протікання і навіть занурення у воду на глибину до декількох метрів. Завдяки цьому їх можна безпечно використовувати на пляжі, в басейні або у вологих приміщеннях.

Ще одна перевага – екран, покритий стійким до руйнування склом. Найчастіше в цьому випадку використовується технологія Gorilla Glass. Не менш важливо подивитися на матеріал, з якого виготовлений корпус. Топовий телефон Xiaomi та інші флагмани закриті металевим корпусом. Пластмаса частіше використовується в менш дорогих пристроях.