Розкрита зухвала афера виробників SSD: вони використовують браковані чіпи пам’яті від старих смартфонів

Всередині твердотільних накопичувачів можуть ховатися низькосортні чіпи пам’яті, а також модулі, вилучені зі старих телефонів, відправлених на переробку. У деяких моделях зустрічаються відбраковані мікросхеми, термін життя яких неможливо спрогнозувати.





Світова SSD-рулетка

Світ найближчим часом може захлеснути хвиля максимально низькоякісних SSD-накопичувачів, зібраних буквально зі сміття. З таким застереженням виступив китайський профільний портал Evaluation Room.

На думку експертів сайту, виробники твердотільних накопичувачів на фоні їх нестачі починають все частіше використовувати низькосортні модулі пам’яті, що не пройшли заводські тести. У ряді випадків вони навіть закуповують NAND-чіпи, які раніше використовувалися в смартфонах і вилучені зі зламаних або застарілих пристроїв, відправлених на переробку.

Купити гарантовано якісний і при цьому недорогий SSD стає дедалі важче

Нестача SSD, особливо корпоративного рівня – це наслідок щонайменше двох основних чинників глобального масштабу. Перший – загальний дефіцит напівпровідників, другий – криптовалюта Chia, яку можна майнити за допомогою SSD та жорстких дисків, та яка здатна знищувати накопичувачі за лічені дні. Незважаючи на вересневий обвал курсу Chia, на 25 жовтня 2021 вона як і в ціні – курс валюти, за даними CoinMarketCap, перевищує 4000 гривень.

Кому не можна довіряти

Фахівці Evaluation Room поділили всіх виробників SSD у світі на чотири ешелони, зазначивши, що першому можна довіряти, другому – теж, а до продукції двох, хто залишилися, слід ставитися з максимальною настороженістю.

Всередині SSD-накопичувача від компанії з першого ешелону

Перший ешелон закуповує мікросхеми безпосередньо у виробників – Micron, Samsung, Toshiba та ін. і залишає їх маркування незайманим. Компанії другого ешелону замовляють такі ж мікросхеми, але уточнюють, що на них має стояти їхній логотип. Таким, за даними сайту, займаються Adata, Kingston, Phison та низка інших компаній.

Накопичувач із перемаркованими, але все ще надійними якісними мікросхемами

Прослідкувати постачання мікросхем пам’яті виробникам третього ешелону майже неможливо. Тут починаються хитрощі з використанням чіпів, що були у використанні, не завжди придатних для роботи саме в SSD.

Відповідно до специфікацій модулів NAND-пам’яті, всі вони поділяються на різні категорії, виходячи з якості виготовлення та підсумкових характеристик. Так, клас AS повністю підходить для високопродуктивних SSD, а AL лише для накопичувачів початкового рівня. У той же час чіпи класу SS не проходять заводські тести, а ES взагалі є інженерними зразками.

Інженерні зразки флеш-модулів несподівано опинилися всередині готового до продажу SSD

Накопичувачі, класом нижче AS або AL можна використовувати у смартфонах, картах пам’яті, звичайних флешках. Вони теж працездатні, але не відповідають критеріям заводських тестів, у тому числі за швидкістю роботи.

Пристрасті розпалюються

Компанії третього ешелону нерідко використовують NAND-модулі невідповідних класів у SSD. Таким грішать, наприклад, компанії Asgart та Guangwei, продукцію якої українці можуть замовити у популярних китайських інтернет-магазинах. Такі SSD характеризуються, зазвичай, низькою швидкістю роботи.

У той самий час інші представники третього ешелону зовсім не гребують збиранням твердотільних накопичувачів на NAND-пам’яті зі старих смартфонів. У цьому фахівці Evaluation Room викрили компанії Phison та Huirong. Усередині їх SSD можуть стояти чіпи UFS і MMC упереміш, до того ж різних виробників. Вони можуть відрізнятися ємністю і робочою напругою, що в результаті не найкраще позначається на надійності кінцевого продукту.

Приклад SSD із пам’яттю від старих смартфонів

Але найстрашніше твориться на конвеєрах зі збирання SSD компаній з четвертого ешелону. Якщо флеш-пам’ять смартфонів хоч і була у використанні, але все ж таки справно працювала, то тут можна зіткнутися з накопичувачами, чиї NAND-модулі провалили абсолютно всі заводські тести.

Це неякісна пам’ять, справжнісіньке сміття. Надійність SSD на її основі знаходиться на нульовій позначці, що призводить до виходу накопичувачів з ладу через мінімальний час використання.

Простежити походження цих модулів та їх клас неможливо

Що примітно, до використання сміттєвих чіпів пам’яті вдаються не тільки бренди, про які ніхто ніколи не чув. Як пише Evaluation Room, такий підхід у своїй роботі використовувала компанія OCZ – свого часу один із найвідоміших виробників SSD-накопичувачів у світі. Користувачі часто повертали її продукцію в магазини. OCZ не існує з квітня 2016 р. Її купила Toshiba, заплативши за неї $35 млн.