Які моделі смартфонів у 2021 році мають підтримку eSIM

Останніми трендами у смартфонах є такі технології, як, наприклад, NFC чи 5G. Але для багатьох корисною опцією є і eSIM, яку підтримують далеко не всі мобільні пристрої.





eSIM – це сім-карта, розпаяна на материнській платі пристрою. Ця технологія користується популярністю, щоправда, підтримують її далеко не всі сучасні смартфони.

Пристрої з подібною сім-картою стають все більш поширеними. Розглянемо 9 найбільш актуальних у 2021 році смартфонів з підтримкою eSIM.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD3



Дисплей: 7.6 дюймів, роздільна здатність 2208 x 1768, 120 Гц

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 888 /Adreno 660

Пам’ять (оперативна/вбудована): 12/512 Гб

Камера (основна/фронтальна): 12 + 12 + 12 МП / 10 + 4 МП

Акумулятор: 4400 mAh

Розкладний смартфон із Dynamic AMOLED-матрицею. Має приємний та вдалий дизайн, в руках відчувається не надто громіздким. За словами виробника, механізм згинання та розгинання розрахований на 5 років постійної експлуатації.

Екран має діагональ 7.6 дюймів. Кути огляду вражаючі, картинка передається деталізованою, з насиченими кольорами. Спостерігається хороша рівномірність яскравості та колірного тону білого поля. Власне, від Dynamic AMOLED дисплея, напханого технологіями, цього й очікуєш.

Задня потрійна камера оснащена основним модулем, “шириком” та телефото об’єктивом, а також має OIS, режим RAW, LAF, PDAF та інші технології. Деталізація знімків відмінна за будь-яких умов. При нічній зйомці є відповідний режим, що помітно покращує якість. Відео можна знімати з оптичною стабілізацією в роздільній здатності 4K. Фронталка у Fold 3 подвійна, а один із сенсорів взагалі захований під дисплеєм.

Продуктивність смартфона на відмінному рівні завдяки процесору Snapdragon 888 від Qualcomm, який задає планку у всіх тестах. Будь-які ігри не гальмують навіть на максимальних налаштуваннях. І хоча акумулятор тут не найменший, пристрій не стане рекордсменом автономності. У режимі відео він працює протягом 15 годин 40 хвилин, можна грати протягом 7 годин 30 хвилин. Від мережевого адаптера девайс заряджається приблизно за 2 години.

Переваги:

Усередині найпотужніший процесор для Android-смартфонів.

Незвичайний дизайн.

Екран: Dynamic AMOLED, HDR10+, Always-On-Display, 120 Гц.

Великий обсяг вбудованої та оперативної пам’яті.

Стереодинаміки + підтримка Dolby Atmos + 32-бітний підсилювач.

Захисне скло Corning Gorilla Glass 7 Victus та сертифікат IPX8.

Недоліки:

Висока ціна.

Не можна вставити картку пам’яті.

MOTOROLA RAZR 5G

Дисплей: 6.2 дюйм, роздільна здатність 2142 х 876

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 765G /Adreno 620

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 48 МП/20 МП

Акумулятор: 2800 mAh

На другому рядку, мабуть, один із найнезвичайніших смартфонів у рейтингу – Motorola Razr 5G. І справа навіть не в механізмі, який робить з пристрою стару добру «розкладачку», а в багатьох інших особливостях. Все це заправлено «соусом» зі спірної вартості і певною мірою сумнівної начинки.

Говорячи про камери Razr, приводів для овацій мало. Очевидно, що головна «фішка» девайсу скоріше в його неординарності та конструкції, яка включає чотири вбудовані мікрофони і навіть окремий дисплей під повідомлення. І все ж таки, задня камера тут отримала роздільну здатність 48 МП, фронтальний сенсор – 20 МП. З можливостей можна відзначити оптичну та електронну стабілізацію, RAW, уповільнену зйомку 120fps. Для любителів зйомки відео зауважимо, що 4K тут немає.

На борту Motorola Razr є 8-ядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 765G. Він відповідає сучасним вимогам і навіть дозволяє пристрою працювати в мережах п’ятого покоління, але відчутного запасу потужності не дає. Тут і зараз смартфон працюватиме стабільно навіть в іграх, але говорити про плавність через рік-два не доводиться.

Переваги:

Спритний процесор.

Великий запас пам’яті.

Є NFC-чіп та підтримка 5G.

Яскравий та якісний OLED-екран зі склом Corning Gorilla Glass 5.

Недоліки:

Висока вартість.

Слабенький акумулятор.

APPLE IPHONE 13 PRO

Дисплей: 6.1 дюйм, роздільна здатність 2532 x 1170

Процесор / Відеоприскорювач: Apple A15 Bionic / Apple GPU

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128, 6/256 або 6/512 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 12+12+12 МП/12 МП

Акумулятор: 3080 mAh

Без моделі від Apple не зможуть обійтися багато добірок. На черзі новинка – iPhone 13 Pro. З основного варто відзначити наявність фірмового процесора флагманського рівня, відмінні камери, а також підтримку 5G.

Як і в багатьох інших iPhone, як дисплей зроблений вибір на користь класичного OLED. Підтримки підвищеної частоти оновлення немає, за що 2021 року лаяти Apple вже цілком обґрунтовано. В іншому екран непоганий: має широкі кути огляду та достатню яскравість, HDR.

Блок камер у гаджеті нагадує той, що був вбудований у попередника (iPhone 12 Pro), хоча і є деякі відмінності. Усі сенсори – по 12 МП. Фотографії виходять якісними. Пристрій підтримує HDR, завдяки чому знімки ще більш збалансовані по світлу та тіні. А фахівці з DxOMark, які тестують фото та відео можливості смартфонів у лабораторних умовах, взагалі помістили iPhone 13 Pro на 4-у сходинку серед усіх інших мобільних телефонів.

Продуктивність у новинки висока, що очікувано для продукції Apple. Запасу потужності чіпсету A15 Bionic вистачить щонайменше на найближчі кілька років. Місткість акумулятора – 3080 mAh. На перший погляд обмаль, але при екстремальному навантаженні цього вистачає на 8 годин. Відео безперервно відтворюється протягом 12,5 годин. На зарядку до 90% буде потрібна година, на повну – півтори.

Переваги:

Якість фотографій: камери перевершують більшість нових флагманів.

Час автономної роботи.

Компактний та ергономічний.

Найпотужніший у світі процесор серед мобільних пристроїв.

Якісний OLED екран Super Retina XDR.

Є швидка (20 Вт) та бездротова (15 Вт) зарядка.

Звук: Dolby Atmos, стерео, Dolby Digital Plus, DTS X.

Недоліки:

Екран працює лише у режимі 60 Гц.

Комплектація (немає зарядного блоку).

SAMSUNG GALAXY Z FLIP3

Дисплей: 6.7 дюйм, роздільна здатність 2640 x 1080, 120 Гц

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 888/Adreno 660

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 або 8/256 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 12+12 МП / 10 МП

Акумулятор: 3300 mAh

Другий пристрій від Samsung, який ми розглянемо в підбірці – нова модель Galaxy Z Flip3. Якби не умова про підтримку eSIM, яка об’єднує всі девайси з даного рейтингу, статтю сміливо можна було б називати «Найнезвичайніші смартфони 2021». Головною особливістю Flip3 є його конструкція: новий механізм розкладання.

Спорудити систему з «мільйоном» об’єктивів, як це люблять робити деякі виробники, тут не дозволила конструкція. Але і без цього подвійна задня камера (основний об’єктив + ширококутний з кутом огляду 123 градуси) чудово справляється зі своїм завданням. Можна знімати панорами на «ширік», створювати гарні нічні фото та робити селфі у портретному режимі . Доступна зйомка відео 4K 60fps, OIS, HDR10+ та інші функції.

Завдяки своєму механізму Flip3 може поміститися навіть у невелику кишеню. Але мініатюрність цього пристрою не заважає йому тягатись із громіздкими ігровими смартфонами на кшталт ROG Phone 5, які значно перевершують його у розмірах. Завдяки потужності Snapdragon 888 девайс ще довго зможе «тягнути» будь-які ігри та програми без натяку на підгальмовування.

Переваги:

Унікальна технологія Flex: регулюйте екран так, як вам зручно.

Найкращий процесор серед Android-пристроїв.

Захист від води IPX8.

Зручно складається до мінімальних розмірів.

Є NFC, ANT +, 5G.

Основний та додатковий AMOLED-екрани стійкі до подряпин.

Недоліки:

Невелика ємність акумулятора.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA

Дисплей: 6.8 дюйм, роздільна здатність 3200 x 1440, 120 Гц

Процесор / Відеоприскорювач: Exynos 2100 / Mali-G78 MP12 або Snapdragon 888 / Adreno 660

Пам’ять (оперативна/вбудована): 12/128, 12/256 або 16/512 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 108 + 12 + 10 + 10 МП / 40 МП

Акумулятор: 5000 mAh

Черговий девайс флагманського рівня з eSIM – Galaxy S21 Ultra. Він отримав Dynamic AMOLED 2X екран із підтримкою частоти оновлення до 120 Гц, можливість працювати в мережах 5G, Dolby Atmos, NFC та всі інші сучасні технології.

Основною особливістю цього пристрою є камера на 108 МП, яка підтримує 100-кратний цифровий зум. Виробник використовував безліч шумопоглинаючих алгоритмів підвищення якості фотографій. Було покращено опцію «Нічний режим». Вона дійсно дозволяє отримати більш детальні знімки в умовах поганого освітлення. Інтерфейс керування камерою зручний і зрозумілий.

Варто відзначити, що існує дві версії S21 Ultra: із процесором Snapdragon 888 (Америка) або Exynos 2100 (Європа, СНД) на борту. Обидва чіпсети дозволять справлятися з будь-якими вимогливими програмами та іграми з максимальною якістю графіки. Місткості акумулятора в 5000 mAh має вистачати на 14 годин безперервної роботи в режимі відтворення відео та на 9 годин геймінгу. При помірному навантаженні акумулятора вистачить на день-півтора.

Переваги:

Дуже сильна начинка.

Ємний акумулятор + наявність швидкої (25 Вт), бездротової (15 Вт) та зворотної зарядки (9 Вт).

Гучний та чистий звук зі стереодинаміків.

Одна з найкращих камер на ринку.

Дисплей з WQHD+ роздільною здатністю та чудовою деталізацією (516 ppi).

Наявність NFC, 5G.

Недоліки:

Великий та важкий.

APPLE IPHONE XR

Дисплей: 6.1 дюйм, роздільна здатність 1792 х 828

Процесор / Відеоприскорювач: Apple A12 Bionic / Apple GPU

Пам’ять (оперативна/вбудована): 3/64, 3/128 або 3/256 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 12 МП / 7 МП

Акумулятор: 2942 mAh

Незважаючи на те, що цей смартфон вийшов досить давно, він все одно залишається актуальним. Свого часу його називали бюджетним флагманом. Тут встановлений IPS-дисплей з роздільною здатністю FHD. Це не найкраща матриця з погляду насиченості та кольорів, але технологія Liquid Retina згладжує цей недолік. Колірна температура підлаштовується під довкілля. 3D Touch, до речі, тут нема.

У плані камер все доволі скромно. Основний об’єктив у iPhone Xr всього один і абсолютно такий самий, як і на Х-версії. Фотографії виходять на високому рівні. Особливо вражає деталізація та відсутність шумів. Те саме можна сказати і про фронтальну камеру. Є OIS, підтримка RAW, зйомка в якості 4K та інше.

Як процесор у пристрої встановлений фірмовий Apple A12 Bionic. Навіть з огляду на той факт, що він був представлений у 2018 році, і сьогодні ця начинка може дати фору багатьом свіжішим чіпсетам серед Android-смартфонів. Акумулятора в середньому вистачить на день при помірному навантаженні, а при активному використанні заряджати доведеться частіше – у цьому сенсі iPhone ніколи не ставили планку для інших брендів.

Переваги:

Зручно лежить у руці.

Добре знімає відео та фотографує.

Захист від води та пилу за стандартом IP67.

Висока продуктивність та плавність роботи.

Стильний дизайн.

Недоліки:

Час автономної роботи залишає бажати кращого.

Невисока роздільна здатність екрана.

APPLE IPHONE SE 2020

Дисплей: 4.7 дюйм, роздільна здатність 1334 x 750

Процесор / Відеоприскорювач: Apple A13 Bionic / Apple GPU

Пам’ять (оперативна/вбудована): 3/64, 3/128 або 3/256 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 12 МП / 7 МП

Акумулятор: 1821 mAh

Даний варіант підійде тим, хто не підтримує сучасні тенденції на кшталт величезних екранів та вирізів у дисплеї. Незважаючи на те, що цей пристрій вийшов досить давно, він все ще залишається актуальним щодо характеристик. Варто відзначити, що девайс багато в чому перейняв дизайн і частину начинки від «вісімки», але все ж таки є свіжішим.

Основна камера лише одна – на 12 МП. Вона має оптичну стабілізацію, може знімати у 4K, уповільненому режимі (240fps), HDR та RAW. Фотографії виходять гідними, хоч і помітно поступаються сучасним моделям iPhone і флагманським смартфонам від Huawei, Samsung. В іншому ж навіть для середнього цінового діапазону можливості зйомки в новій SE відмінні.

Працює смартфон на основі Apple A13 Bionic. 6-ядерний чіп радує високою продуктивністю та відсутністю тротлінгу. Єдиний недолік, який напрошується – обсяг оперативної пам’яті. 3 ГБ може бути мало для деяких додатків, хоча iPhone з цим проблем ніколи і не було. Щодо автономності модель відповідає «вісімці»: у режимі відтворення відео в максимальній якості вона працює до 10 годин.

Переваги:

Потужна начинка.

Є швидка (18 Вт) та зворотна (5 Вт) зарядка.

Стереодинаміки.

Легкий та компактний: вага всього 148 гр. + невеликі габарити.

Підтримка технології NFC.

Недоліки:

Немає роз’єму для навушників mini jack 3.5 mm.

Скромна комплектація (за ЗП доведеться платити окремо).

GOOGLE PIXEL 4A 5G

Дисплей: 6.2 дюйм, роздільна здатність 2340 × 1080

Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 765G/Adreno 620

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 12.2 + 16 МП / 8 МП

Акумулятор: 3885 mAh

Компактний пристрій середнього класу від перевіреного виробника. Має дуже чіткий екран, який добре передає кольори. Є новіша версія «пікселя» – Google Pixel 5a з аналогічним чіпсетом, та й багатьма іншими характеристиками. Однак переплатити за неї доведеться чимало (а головне, не зовсім зрозуміло за що), тому в рейтинг потрапив саме Pixel 4a.

У плані фото та відео можливостей смартфони від Google завжди радували, хоча останнім часом вони й не задають темпу. Задніх камер дві – 12 (основна) + 16 (ширококутна) МП. Видошукач чудово справляється з різними умовами, а портретний режим доведено до ідеалу. Передбачено нічний режим, за допомогою якого можна відобразити багато деталей без перетримки кадру. Відео знімається в 4К із Dolby Vision. Є UIS, OIS, RAW, PDAF та інше.

Дивним є те, що за 15 тис. гривень ми отримуємо процесор середнього рівня, хоча ті ж смартфони від Xiaomi або realme привчили нас до більшого. І все ж, Snapdragon 765G – добротний чіпсет, якому під силу справлятися навіть з більшістю ігор на максимальних налаштуваннях. Враховуючи енергоефективність однокристалки та ємного акумулятора, часто заряджати девайс не доведеться.

Переваги:

Швидкий процесор та плавність роботи.

Відмінна якість фотографій.

Підтримка 5G та NFC.

Довго тримає заряд.

Непогані стереодинаміки.

«Чистий» Android 11 без надбудов та оболонок.

Є роз’єм для навушників mini jack 3.5 mm.

Недоліки:

Відсутній будь-який захист від вологи.

HUAWEI P40

Дисплей: 6.1 дюйма, роздільна здатність 2340 х 1080

Процесор / Відеоприскорювач: HiSilicon Kirin 990 / Mali-G76

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 ГБ

Камера (основна/фронтальна): 50+16+8 МП/32 МП

Акумулятор: 3800 mAh

Huawei P40 – смартфон високої якості із чудовою камерою. Незважаючи на відсутність сервісів Google, він заслуговує на увагу. Приємна особливість: у комплекті крім чохла та зарядки є навушники-вкладиші.

Смартфон має AMOLED-екран, який вирізняється гарною яскравістю та кольоропередачею. Є функція зниження шкідливого мерехтіння підсвічування (DC Dimming), що підійде тим, хто відчуває негативний вплив ШІМ-ефекту.

Потрійна основна камера дозволяє отримати якісні знімки за будь-яких умов. Деталізація на них висока, шумів та спотворень немає в більшості випадків. І тільки при сильній нестачі світла картинка може здатися мильною, але ця тенденція актуальна для будь-яких пристроїв. У камеру вбудований 8-канальний датчик спектру кольорів, що вміє визначати джерело світла.

Вбудований у гаджет процесор відстає від свіжих чіпсетів 2021 року, але потужності тут все ще із запасом на кілька років уперед. Він не перегрівається та витримує великі навантаження без тротлінгу. Місткість акумулятора – 3800 mAh. Час роботи екрану у стрес-тестах близько 8 годин. При середньому навантаженні батареї вистачить приблизно день. Заряджання швидке: на 50% акумулятор заповнюється за 23 хвилини, на 100% – приблизно за годину.

Переваги:

Яскравий екран AMOLED.

Довгий час автономної роботи.

Високопродуктивна начинка.

Є підтримка NFC, 5G.

Відмінні фото та відео можливості.

Недоліки: