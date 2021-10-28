Які моделі смартфонів у 2021 році мають підтримку eSIM
Останніми трендами у смартфонах є такі технології, як, наприклад, NFC чи 5G. Але для багатьох корисною опцією є і eSIM, яку підтримують далеко не всі мобільні пристрої.
eSIM – це сім-карта, розпаяна на материнській платі пристрою. Ця технологія користується популярністю, щоправда, підтримують її далеко не всі сучасні смартфони.
Пристрої з подібною сім-картою стають все більш поширеними. Розглянемо 9 найбільш актуальних у 2021 році смартфонів з підтримкою eSIM.
SAMSUNG GALAXY Z FOLD3
- Дисплей: 7.6 дюймів, роздільна здатність 2208 x 1768, 120 Гц
- Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 888 /Adreno 660
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 12/512 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 12 + 12 + 12 МП / 10 + 4 МП
- Акумулятор: 4400 mAh
Розкладний смартфон із Dynamic AMOLED-матрицею. Має приємний та вдалий дизайн, в руках відчувається не надто громіздким. За словами виробника, механізм згинання та розгинання розрахований на 5 років постійної експлуатації.
Екран має діагональ 7.6 дюймів. Кути огляду вражаючі, картинка передається деталізованою, з насиченими кольорами. Спостерігається хороша рівномірність яскравості та колірного тону білого поля. Власне, від Dynamic AMOLED дисплея, напханого технологіями, цього й очікуєш.
Задня потрійна камера оснащена основним модулем, “шириком” та телефото об’єктивом, а також має OIS, режим RAW, LAF, PDAF та інші технології. Деталізація знімків відмінна за будь-яких умов. При нічній зйомці є відповідний режим, що помітно покращує якість. Відео можна знімати з оптичною стабілізацією в роздільній здатності 4K. Фронталка у Fold 3 подвійна, а один із сенсорів взагалі захований під дисплеєм.
Продуктивність смартфона на відмінному рівні завдяки процесору Snapdragon 888 від Qualcomm, який задає планку у всіх тестах. Будь-які ігри не гальмують навіть на максимальних налаштуваннях. І хоча акумулятор тут не найменший, пристрій не стане рекордсменом автономності. У режимі відео він працює протягом 15 годин 40 хвилин, можна грати протягом 7 годин 30 хвилин. Від мережевого адаптера девайс заряджається приблизно за 2 години.
Переваги:
- Усередині найпотужніший процесор для Android-смартфонів.
- Незвичайний дизайн.
- Екран: Dynamic AMOLED, HDR10+, Always-On-Display, 120 Гц.
- Великий обсяг вбудованої та оперативної пам’яті.
- Стереодинаміки + підтримка Dolby Atmos + 32-бітний підсилювач.
- Захисне скло Corning Gorilla Glass 7 Victus та сертифікат IPX8.
Недоліки:
- Висока ціна.
- Не можна вставити картку пам’яті.
MOTOROLA RAZR 5G
- Дисплей: 6.2 дюйм, роздільна здатність 2142 х 876
- Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 765G /Adreno 620
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 48 МП/20 МП
- Акумулятор: 2800 mAh
На другому рядку, мабуть, один із найнезвичайніших смартфонів у рейтингу – Motorola Razr 5G. І справа навіть не в механізмі, який робить з пристрою стару добру «розкладачку», а в багатьох інших особливостях. Все це заправлено «соусом» зі спірної вартості і певною мірою сумнівної начинки.
Говорячи про камери Razr, приводів для овацій мало. Очевидно, що головна «фішка» девайсу скоріше в його неординарності та конструкції, яка включає чотири вбудовані мікрофони і навіть окремий дисплей під повідомлення. І все ж таки, задня камера тут отримала роздільну здатність 48 МП, фронтальний сенсор – 20 МП. З можливостей можна відзначити оптичну та електронну стабілізацію, RAW, уповільнену зйомку 120fps. Для любителів зйомки відео зауважимо, що 4K тут немає.
На борту Motorola Razr є 8-ядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 765G. Він відповідає сучасним вимогам і навіть дозволяє пристрою працювати в мережах п’ятого покоління, але відчутного запасу потужності не дає. Тут і зараз смартфон працюватиме стабільно навіть в іграх, але говорити про плавність через рік-два не доводиться.
Переваги:
- Спритний процесор.
- Великий запас пам’яті.
- Є NFC-чіп та підтримка 5G.
- Яскравий та якісний OLED-екран зі склом Corning Gorilla Glass 5.
Недоліки:
- Висока вартість.
- Слабенький акумулятор.
APPLE IPHONE 13 PRO
- Дисплей: 6.1 дюйм, роздільна здатність 2532 x 1170
- Процесор / Відеоприскорювач: Apple A15 Bionic / Apple GPU
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128, 6/256 або 6/512 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 12+12+12 МП/12 МП
- Акумулятор: 3080 mAh
Без моделі від Apple не зможуть обійтися багато добірок. На черзі новинка – iPhone 13 Pro. З основного варто відзначити наявність фірмового процесора флагманського рівня, відмінні камери, а також підтримку 5G.
Як і в багатьох інших iPhone, як дисплей зроблений вибір на користь класичного OLED. Підтримки підвищеної частоти оновлення немає, за що 2021 року лаяти Apple вже цілком обґрунтовано. В іншому екран непоганий: має широкі кути огляду та достатню яскравість, HDR.
Блок камер у гаджеті нагадує той, що був вбудований у попередника (iPhone 12 Pro), хоча і є деякі відмінності. Усі сенсори – по 12 МП. Фотографії виходять якісними. Пристрій підтримує HDR, завдяки чому знімки ще більш збалансовані по світлу та тіні. А фахівці з DxOMark, які тестують фото та відео можливості смартфонів у лабораторних умовах, взагалі помістили iPhone 13 Pro на 4-у сходинку серед усіх інших мобільних телефонів.
Продуктивність у новинки висока, що очікувано для продукції Apple. Запасу потужності чіпсету A15 Bionic вистачить щонайменше на найближчі кілька років. Місткість акумулятора – 3080 mAh. На перший погляд обмаль, але при екстремальному навантаженні цього вистачає на 8 годин. Відео безперервно відтворюється протягом 12,5 годин. На зарядку до 90% буде потрібна година, на повну – півтори.
Переваги:
- Якість фотографій: камери перевершують більшість нових флагманів.
- Час автономної роботи.
- Компактний та ергономічний.
- Найпотужніший у світі процесор серед мобільних пристроїв.
- Якісний OLED екран Super Retina XDR.
- Є швидка (20 Вт) та бездротова (15 Вт) зарядка.
- Звук: Dolby Atmos, стерео, Dolby Digital Plus, DTS X.
Недоліки:
- Екран працює лише у режимі 60 Гц.
- Комплектація (немає зарядного блоку).
SAMSUNG GALAXY Z FLIP3
- Дисплей: 6.7 дюйм, роздільна здатність 2640 x 1080, 120 Гц
- Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 888/Adreno 660
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 або 8/256 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 12+12 МП / 10 МП
- Акумулятор: 3300 mAh
Другий пристрій від Samsung, який ми розглянемо в підбірці – нова модель Galaxy Z Flip3. Якби не умова про підтримку eSIM, яка об’єднує всі девайси з даного рейтингу, статтю сміливо можна було б називати «Найнезвичайніші смартфони 2021». Головною особливістю Flip3 є його конструкція: новий механізм розкладання.
Спорудити систему з «мільйоном» об’єктивів, як це люблять робити деякі виробники, тут не дозволила конструкція. Але і без цього подвійна задня камера (основний об’єктив + ширококутний з кутом огляду 123 градуси) чудово справляється зі своїм завданням. Можна знімати панорами на «ширік», створювати гарні нічні фото та робити селфі у портретному режимі . Доступна зйомка відео 4K 60fps, OIS, HDR10+ та інші функції.
Завдяки своєму механізму Flip3 може поміститися навіть у невелику кишеню. Але мініатюрність цього пристрою не заважає йому тягатись із громіздкими ігровими смартфонами на кшталт ROG Phone 5, які значно перевершують його у розмірах. Завдяки потужності Snapdragon 888 девайс ще довго зможе «тягнути» будь-які ігри та програми без натяку на підгальмовування.
Переваги:
- Унікальна технологія Flex: регулюйте екран так, як вам зручно.
- Найкращий процесор серед Android-пристроїв.
- Захист від води IPX8.
- Зручно складається до мінімальних розмірів.
- Є NFC, ANT +, 5G.
- Основний та додатковий AMOLED-екрани стійкі до подряпин.
Недоліки:
- Невелика ємність акумулятора.
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA
- Дисплей: 6.8 дюйм, роздільна здатність 3200 x 1440, 120 Гц
- Процесор / Відеоприскорювач: Exynos 2100 / Mali-G78 MP12 або Snapdragon 888 / Adreno 660
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 12/128, 12/256 або 16/512 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 108 + 12 + 10 + 10 МП / 40 МП
- Акумулятор: 5000 mAh
Черговий девайс флагманського рівня з eSIM – Galaxy S21 Ultra. Він отримав Dynamic AMOLED 2X екран із підтримкою частоти оновлення до 120 Гц, можливість працювати в мережах 5G, Dolby Atmos, NFC та всі інші сучасні технології.
Основною особливістю цього пристрою є камера на 108 МП, яка підтримує 100-кратний цифровий зум. Виробник використовував безліч шумопоглинаючих алгоритмів підвищення якості фотографій. Було покращено опцію «Нічний режим». Вона дійсно дозволяє отримати більш детальні знімки в умовах поганого освітлення. Інтерфейс керування камерою зручний і зрозумілий.
Варто відзначити, що існує дві версії S21 Ultra: із процесором Snapdragon 888 (Америка) або Exynos 2100 (Європа, СНД) на борту. Обидва чіпсети дозволять справлятися з будь-якими вимогливими програмами та іграми з максимальною якістю графіки. Місткості акумулятора в 5000 mAh має вистачати на 14 годин безперервної роботи в режимі відтворення відео та на 9 годин геймінгу. При помірному навантаженні акумулятора вистачить на день-півтора.
Переваги:
- Дуже сильна начинка.
- Ємний акумулятор + наявність швидкої (25 Вт), бездротової (15 Вт) та зворотної зарядки (9 Вт).
- Гучний та чистий звук зі стереодинаміків.
- Одна з найкращих камер на ринку.
- Дисплей з WQHD+ роздільною здатністю та чудовою деталізацією (516 ppi).
- Наявність NFC, 5G.
Недоліки:
- Великий та важкий.
APPLE IPHONE XR
- Дисплей: 6.1 дюйм, роздільна здатність 1792 х 828
- Процесор / Відеоприскорювач: Apple A12 Bionic / Apple GPU
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 3/64, 3/128 або 3/256 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 12 МП / 7 МП
- Акумулятор: 2942 mAh
Незважаючи на те, що цей смартфон вийшов досить давно, він все одно залишається актуальним. Свого часу його називали бюджетним флагманом. Тут встановлений IPS-дисплей з роздільною здатністю FHD. Це не найкраща матриця з погляду насиченості та кольорів, але технологія Liquid Retina згладжує цей недолік. Колірна температура підлаштовується під довкілля. 3D Touch, до речі, тут нема.
У плані камер все доволі скромно. Основний об’єктив у iPhone Xr всього один і абсолютно такий самий, як і на Х-версії. Фотографії виходять на високому рівні. Особливо вражає деталізація та відсутність шумів. Те саме можна сказати і про фронтальну камеру. Є OIS, підтримка RAW, зйомка в якості 4K та інше.
Як процесор у пристрої встановлений фірмовий Apple A12 Bionic. Навіть з огляду на той факт, що він був представлений у 2018 році, і сьогодні ця начинка може дати фору багатьом свіжішим чіпсетам серед Android-смартфонів. Акумулятора в середньому вистачить на день при помірному навантаженні, а при активному використанні заряджати доведеться частіше – у цьому сенсі iPhone ніколи не ставили планку для інших брендів.
Переваги:
- Зручно лежить у руці.
- Добре знімає відео та фотографує.
- Захист від води та пилу за стандартом IP67.
- Висока продуктивність та плавність роботи.
- Стильний дизайн.
Недоліки:
- Час автономної роботи залишає бажати кращого.
- Невисока роздільна здатність екрана.
APPLE IPHONE SE 2020
- Дисплей: 4.7 дюйм, роздільна здатність 1334 x 750
- Процесор / Відеоприскорювач: Apple A13 Bionic / Apple GPU
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 3/64, 3/128 або 3/256 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 12 МП / 7 МП
- Акумулятор: 1821 mAh
Даний варіант підійде тим, хто не підтримує сучасні тенденції на кшталт величезних екранів та вирізів у дисплеї. Незважаючи на те, що цей пристрій вийшов досить давно, він все ще залишається актуальним щодо характеристик. Варто відзначити, що девайс багато в чому перейняв дизайн і частину начинки від «вісімки», але все ж таки є свіжішим.
Основна камера лише одна – на 12 МП. Вона має оптичну стабілізацію, може знімати у 4K, уповільненому режимі (240fps), HDR та RAW. Фотографії виходять гідними, хоч і помітно поступаються сучасним моделям iPhone і флагманським смартфонам від Huawei, Samsung. В іншому ж навіть для середнього цінового діапазону можливості зйомки в новій SE відмінні.
Працює смартфон на основі Apple A13 Bionic. 6-ядерний чіп радує високою продуктивністю та відсутністю тротлінгу. Єдиний недолік, який напрошується – обсяг оперативної пам’яті. 3 ГБ може бути мало для деяких додатків, хоча iPhone з цим проблем ніколи і не було. Щодо автономності модель відповідає «вісімці»: у режимі відтворення відео в максимальній якості вона працює до 10 годин.
Переваги:
- Потужна начинка.
- Є швидка (18 Вт) та зворотна (5 Вт) зарядка.
- Стереодинаміки.
- Легкий та компактний: вага всього 148 гр. + невеликі габарити.
- Підтримка технології NFC.
Недоліки:
- Немає роз’єму для навушників mini jack 3.5 mm.
- Скромна комплектація (за ЗП доведеться платити окремо).
GOOGLE PIXEL 4A 5G
- Дисплей: 6.2 дюйм, роздільна здатність 2340 × 1080
- Процесор / Відеоприскорювач: Qualcomm Snapdragon 765G/Adreno 620
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 12.2 + 16 МП / 8 МП
- Акумулятор: 3885 mAh
Компактний пристрій середнього класу від перевіреного виробника. Має дуже чіткий екран, який добре передає кольори. Є новіша версія «пікселя» – Google Pixel 5a з аналогічним чіпсетом, та й багатьма іншими характеристиками. Однак переплатити за неї доведеться чимало (а головне, не зовсім зрозуміло за що), тому в рейтинг потрапив саме Pixel 4a.
У плані фото та відео можливостей смартфони від Google завжди радували, хоча останнім часом вони й не задають темпу. Задніх камер дві – 12 (основна) + 16 (ширококутна) МП. Видошукач чудово справляється з різними умовами, а портретний режим доведено до ідеалу. Передбачено нічний режим, за допомогою якого можна відобразити багато деталей без перетримки кадру. Відео знімається в 4К із Dolby Vision. Є UIS, OIS, RAW, PDAF та інше.
Дивним є те, що за 15 тис. гривень ми отримуємо процесор середнього рівня, хоча ті ж смартфони від Xiaomi або realme привчили нас до більшого. І все ж, Snapdragon 765G – добротний чіпсет, якому під силу справлятися навіть з більшістю ігор на максимальних налаштуваннях. Враховуючи енергоефективність однокристалки та ємного акумулятора, часто заряджати девайс не доведеться.
Переваги:
- Швидкий процесор та плавність роботи.
- Відмінна якість фотографій.
- Підтримка 5G та NFC.
- Довго тримає заряд.
- Непогані стереодинаміки.
- «Чистий» Android 11 без надбудов та оболонок.
- Є роз’єм для навушників mini jack 3.5 mm.
Недоліки:
- Відсутній будь-який захист від вологи.
HUAWEI P40
- Дисплей: 6.1 дюйма, роздільна здатність 2340 х 1080
- Процесор / Відеоприскорювач: HiSilicon Kirin 990 / Mali-G76
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 ГБ
- Камера (основна/фронтальна): 50+16+8 МП/32 МП
- Акумулятор: 3800 mAh
Huawei P40 – смартфон високої якості із чудовою камерою. Незважаючи на відсутність сервісів Google, він заслуговує на увагу. Приємна особливість: у комплекті крім чохла та зарядки є навушники-вкладиші.
Смартфон має AMOLED-екран, який вирізняється гарною яскравістю та кольоропередачею. Є функція зниження шкідливого мерехтіння підсвічування (DC Dimming), що підійде тим, хто відчуває негативний вплив ШІМ-ефекту.
Потрійна основна камера дозволяє отримати якісні знімки за будь-яких умов. Деталізація на них висока, шумів та спотворень немає в більшості випадків. І тільки при сильній нестачі світла картинка може здатися мильною, але ця тенденція актуальна для будь-яких пристроїв. У камеру вбудований 8-канальний датчик спектру кольорів, що вміє визначати джерело світла.
Вбудований у гаджет процесор відстає від свіжих чіпсетів 2021 року, але потужності тут все ще із запасом на кілька років уперед. Він не перегрівається та витримує великі навантаження без тротлінгу. Місткість акумулятора – 3800 mAh. Час роботи екрану у стрес-тестах близько 8 годин. При середньому навантаженні батареї вистачить приблизно день. Заряджання швидке: на 50% акумулятор заповнюється за 23 хвилини, на 100% – приблизно за годину.
Переваги:
- Яскравий екран AMOLED.
- Довгий час автономної роботи.
- Високопродуктивна начинка.
- Є підтримка NFC, 5G.
- Відмінні фото та відео можливості.
Недоліки:
- Немає сервісів Google.
- Звук динаміка не дуже якісний, незважаючи на наявність Dolby Atmos.
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