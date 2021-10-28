Від мисливців за знижками до фанатів “заліза”: соціальні типи сучасних геймерів

Індустрія відеоігор зростає щорік, що наочно демонструють показники прибутків. До прикладу, за минулий рік, фінансова частка ігроіндустрії склала $ 179,7 млрд, що значно більше ніж в телебачення, кіно, музики та спорту. Відеоігри сьогодні — це популярна розвага, яка задовольняє найрізноманітніші індивідуальні інтереси гравців. Трансформації, які відбулись з індустрією відеоігор за останні 10 років, кардинально змінили уявлення про геймерів. Тепер, коли вчорашнє хобі перетворилось на цілу культуру, гравці не просто грають в ігри; перегляд кіберспортивних змагань та ігрового контенту, розуміння технологій та володіння периферійними пристроями, тематична журналістика та підтримка спільноти — не менш важливі частини сучасного геймінгу.





З огляду на усі метаморфози та еволюцію відеоігрової спільноти, глобальна аналітична компанія NewZoo, впевнена, що усталений підхід до класифікації геймерів, як хардкорних та казуальних гравців, — застарів. Саме тому, за даними останнього дослідження компанії, було виявлено 9 нових архетипів сучасного гравця, що охоплюють усі аспекти сучасної ігрової індустрії. Попри те, чи граєте ви на найпотужнішому ПК або на старенькому Пентіумі, на сучасній PlayStation 5 або на ретро консолі, на смартфоні або іншій мобільній платформі, ви підпадаєте під одну з наступних категорій:

Безкомпромісні геймери, вони ж “харкорщики”, буквально живуть власним хобі. Їх цікавлять усі аспекти геймінгу: самі ігри, ігровий контент та девайси, конвенції, speedrun’и, ігрові досягнення, рекорди та тематичний мерч. Тому зовсім не дивно, що більшість новинок, такий гравець, купує на самому релізі, не очікуючи сезону знижок.

Вільний час безкомпромісний геймер проводить відповідно: стріми, новини, результати кіберспортивних турнірів, чутки про майбутні анонси та їх палкі обговорення на форумах та в коментарях. Середній вік цієї категорії — 28 років.

Певно кожен з нас знає представників цього архетипу, які, прикладом, без жодної аптечки проходять рімейк класики хардкорних ігор Demon Souls, або роблять це менш ніж за годину, оскільки досконало вивчили гру та усі виклики, що вона ладна запропонувати. “Challenge accepted!”, — говорить безкомпромісний геймер озброївшись знаннями, досвідом, клавіатурою та мишкою, або ж ігровим контролером.

Всебічні ентузіасти, або, як сказали б безкомпромісні геймери: “Хардкорщики на мінімалках”. Не менш захоплені ігровою культурою, всебічні ентузіасти мало чим відрізняються від безкомпромісних гравців. Вони так само цікавляться усіма проявами ігрової культури, виділяють на ігри та тематичний контент трішки менше часу, та, можливо, у деяких іграх дещо поступаються майстерністю хардкорщикам, адже у вільний час перевагу надають усе новим та новим відеоіграм. Середній вік ентузіастів становить 29 років.

Вбивцями часу, аналітики із NewZoo назвали частину вчорашніх “казуальних” гравців, — тих, хто надає перевагу нескладним інді та мобільним іграм. Вбивці часу майже не цікавляться ігровим контентом та новинами кіберспорту, а також на геймінг рідко витрачають більше ніж декілька годин на тиждень. Переважно, гравці цієї категорії грають у проєкти розраховані на короткотривалі сесії, які дозволяють “вбити” час у черзі, транспорті або на обідній перерві.

Середній вік представників цього архетипу — 38 років, та, за даними NewZoo, приблизно 60% з них — жінки.

Мисливці за знижками, як і всебічні ентузіасти та безкомпромісні геймери, полюбляють провести час за ААА-іграми, проте, бажано безкоштовно, або зі знижкою. Вони цінують якісні відеоігри та, в першу чергу, звертають увагу на free-to-play проєкти, знижки, розпродажі та роздачі цифрових версій ігор. Водночас мисливці за знижками не дуже часто оновлюють свій ПК або купують новітню консоль, саме тому, періодично, грають й на мобільних платформах. Середній вік — 30 років.

Соціальні геймери — це гравці, які ніколи не уникають обговорень новинок, пройдених ігор, “великодок” та інших секретів у соціальних мережах та на форумах. Вони насолоджуються ігровими подкастами, новинами та відеоконтентом. Середній вік найбільш соціалізованого архетипу геймерів — 29 років.

Фанати “заліза” завжди знаходяться в пошуках максимально оптимізованого ігрового процесу, 60 FPS на максимальних налаштуваннях для них — не кінцева межа. Вони завзято стежать за останніми тенденціями в обладнанні, ігровою переферією та новинами, пов’язаними з нею. Фанати “заліза” постійно моніторять ринок комплектуючих та планують майбутні апгрейти своєї “машини”. Як правило, їх захоплення гаджетами не обмежується ігровим середовищем, а стосується як і домашньої техніки, так і технологій загалом. Середній вік — 30 років, та, у протилежність Вбивцям часу, 60% з них — чоловіки.

“Попкорн” гравці хоча і демонструють доволі високий рівень зацікавленості ігроіндустрією та періодично запускають гучні релізи, проте, перевагу надають спостереженню за грою інших. Регулярно дивляться улюблених геймерів та ютуберів, стріми яких, в “попкорн” гравців, увімкнені під час вечірнього дозвілля, або ж у процесі прибирання, приготування вечері тощо. Як у фанатів заліза, середній вік — 30 років.

Окремо аналітики NewZoo виділяють Спостерігачів, які, на відміну від “попкорн” гравців, у свій час, грали значно більше, проте, через обставини (сімя, робота, обов’язки), часу на улюблене хобі залишилось не так і багато. Хоча часу бракує, але любов до відеоігор не вщухла, тому спостерігачі не втрачають можливості поцікавитись новинами індустрії, кіберспорту та переглянути ігрові стріми. Головною відмінністю між “попкорн” гравцем та спостерігачем є те, що “попкорн” геймер частіше дивиться відеоконтент виходячи зі своїх інтересів, а спостерігач — через неможливість вкладати в ігри багато часу та коштів. До того ж у “попкорн” геймерів є хоча б середній ігровий ПК або ж сучасна консоль, в той час, як гаджети спостерігача потягнуть хіба що найскромніші або старі ігри.

В середньому, спостерігачі — це молоді люди у віці 32 років.

Назва категорії Колишні геймери, говорить сама за себе. Це ті гравці, які через обставини, зміну інтересів та пріоритетів або за інших причин, перестали грати та цікавити відеоіграми. На відеоігрову “пенсію”, переважно виходять у віці 40 років.