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У яких випадках USB флешку потрібно виймати безпечно

28.10.2021
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Користувачі ПК давно розділились на два табори: ті хто відмонтовують флешку через меню в системному треї і ті, хто просто витягає її з комп’ютера. Який же спосіб є правильним і безпечним?


Насправді все доволі просто, у Windows 10 необов’язково безпечно виймати флешку і чекати, поки з’явиться повідомлення про те, що пристрій можна вийняти. Однак, не варто виймати флешку під час запису на неї – це може призвести до пошкоджень файлової системи та втрати файлів.

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Бувають навіть випадки, коли користувач натиснув Вирізати і Вставити на флешку і витяг флешку. У результаті файл не записалися на флешку і стерся з комп’ютера.

Та й взагалі, будь-який USB пристрій, який працює з файловою системою, краще вийняти правильно через відповідний значок в панелі завдань.

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28.10.2021
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