У яких випадках USB флешку потрібно виймати безпечно

Користувачі ПК давно розділились на два табори: ті хто відмонтовують флешку через меню в системному треї і ті, хто просто витягає її з комп’ютера. Який же спосіб є правильним і безпечним?





Насправді все доволі просто, у Windows 10 необов’язково безпечно виймати флешку і чекати, поки з’явиться повідомлення про те, що пристрій можна вийняти. Однак, не варто виймати флешку під час запису на неї – це може призвести до пошкоджень файлової системи та втрати файлів.

Бувають навіть випадки, коли користувач натиснув Вирізати і Вставити на флешку і витяг флешку. У результаті файл не записалися на флешку і стерся з комп’ютера.

Та й взагалі, будь-який USB пристрій, який працює з файловою системою, краще вийняти правильно через відповідний значок в панелі завдань.