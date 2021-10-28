Названо ситуації, коли потрібно відключати мобільний інтернет

Навіщо вимикати мобільний інтернет на телефоні? У яких ситуаціях є сенс так чинити, та яку користь можна отримати від цього.





Економія трафіку

Безлімітний мобільний інтернет хоч і підтримується всіма операторами, але доступний лише на обмеженій кількості тарифів. Когось не влаштовує вартість, хтось воліє лише дзвонити з телефону, а не сидіти в інтернеті. Але більшість абонентів просто не використовує так багато трафіку, щоб підключити більш дорогий безліміт.

У такому разі постає питання економії. Обмежена кількість гігабайт може різко закінчитися, якщо на телефоні почнуть виконуватися процеси завантаження, вивантаження чи оновлення.

Мобільний інтернет має сенс вимикати у таких ситуаціях:

Перед майбутніми оновленнями додатків. Якщо в Google Play увімкнено автооновлення, на цей період рекомендується відключати мобільні дані, а залишати увімкненим лише Wi-Fi.

Перед оновленням телефону. Найчастіше воно планується в нічний час, а користувач отримує повідомлення, де вказано приблизний період для оновлення, а також його розмір. У ці нічні години також варто відключити мобільний інтернет і перейти на Wi-Fi.

Вдома. Більшість абонентів використовують мобільний інтернет лише там, де немає Wi-Fi. Після повернення додому рекомендується повністю відключити мобільні дані, а не просто переключитися на мережу Wi-Fi.

Економія заряду батареї

На відміну від Wi-Fi, мобільні дані споживають у кілька разів більше заряду акумулятора. У порівнянні з повністю зарядженим телефоном, це може бути всього кілька відсотків, але що буде, якщо пристрій не заряджений, і найближчим часом користувач не зможе його зарядити? У такій ситуації всі програми продовжать оновлюватися, отримувати повідомлення та надсилати дані, тим самим лише сильніше розряджаючи мобільний телефон.

Таким чином, якщо власнику смартфона потрібно заощадити заряд батареї, оскільки під рукою немає зарядки або розетки, найпростіше відключити мобільні дані або перейти в режим польоту. Це значно знизить швидкість розрядки телефону та дасть йому додаткові кілька годин роботи.

Під час поїздки

Коли абонент їде поїздом або машиною з увімкненими мобільними даними по ненаселеній місцевості, пристрій постійно намагається встановити з’єднання з найближчими вежами зв’язку. Однак усі вони можуть знаходитися на відстані, тому телефон буде підключатися, то відключатися від них. Такі дії сильно розряджають пристрій, а встановити зв’язок та отримати стабільний доступ до інтернету все одно не вдасться.

У цій ситуації оптимально відключити мобільний інтернет і не включати його доти, доки користувач не опиниться в найближчому населеному пункті.

Таким чином, мобільний інтернет на телефоні потрібно вимикати у таких випадках:

Якщо на телефоні підключено тариф з обмеженнями, користувач хоче заощадити трафік. Якщо немає можливості зарядити телефон, а власнику потрібно використовувати його ще тривалий час. Якщо абонент перебуває в поїздці там, де не вдається встановити зв’язок та отримати доступ до Інтернету.

У випадках, коли і трафік, і заряд батареї дозволяють використовувати інтернет без обмежень, відключати мобільні дані немає сенсу.