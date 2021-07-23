Бережемо час та нерви: як знайти телефон з допомогою плескання в долоні

Часто втрачаєте свій смартфон перед виходом з дому? Тоді наша стаття точно виявиться для вас корисною. Розповідаємо як зробити так, щоб ваш телефон відгукувався на плескання в долоні.





Додаток «Знайти телефон плесканням» – відмінний варіант для тих, хто постійно забуває куди поклав свій смартфон. Досить грюкнути в долоні, щоб смартфон просигналізував про своє місцезнаходження мелодією, світлом ліхтарика або вібрацією, в залежності від ваших уподобань.

Незважаючи на очевидні плюси, у багатьох аналогічних програм часто є один істотний недолік – помилкові спрацьовування на гучні сторонні звуки. Додаток «Знайти телефон плесканням» дозволяє налаштувати смартфон таким чином, щоб він не спрацьовував при включеному екрані, тим самим виключаючи можливі помилкові спрацьовування, коли телефон знаходиться в ваших руках.

Як користуватися додатком

Для початку використання завантажуємо додаток з магазину Play Маркет, приймаємо політику конфіденційності і дозволяємо додатку «Знайти телефон плесканням» (по хлопку) записувати звук.

Інтерфейс програми відрізняється простотою і має дружній, не переобтяжений зайвими кнопками інтерфейс. У центрі екрана знаходиться велика кнопка включення. Під нею – піктограми, що дозволяють перемикатися між п’ятьма профілями з різними налаштуваннями простим змахування. У верхній частині екрану розташовані три кнопки для активації ліхтарика, вібрації і мелодії, а також повзунок «Не реагувати при включеному екрані».

Використовуючи піктограми у верхній частині екрану, можна налаштувати гучність сигналу, тривалість вібрації та інтенсивність мигання ліхтаря після розпізнавання плескання.

Примітка: Деякі функції стають доступні після перегляду реклами.

Після активації додаток згортається в шторку повідомлень, що дозволяє керувати його основними функціями навіть без відкриття програми. Таким чином можна швидко активувати і деактивувати додаток в кілька кліків. Це зручно, наприклад, коли ви лягаєте спати, залишаєте квартиру або перебуваєте в громадських місцях.

Висновок

«Знайти телефон плесканням» – це програма, яка готова допомогти знайти зниклий смартфон без виснажливих пошуків. Вам більше не доведеться просити домочадців зателефонувати на ваш номер, щоб знайти пропажу або шукати телефон, бігаючи по квартирі у взутті, перед виходом з дому. Один гучний хлопок в долоні і телефон знову у вас. Просте рішення, яке заощадить ваш час і нерви.